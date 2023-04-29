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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Лилль
3:0
Конец матча
Аяччо
0'
1:0
22' Гол
Гомеш Андре
28' Желтая карточка
Сумано Мусса
29' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
2:0
33' Гол
Гомеш Андре
3:0
37' Гол
Кабелла Реми
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Кабелла Реми
71' Желтая карточка
Спадануда Кевин
90'+1

Ход матча

22'
Гомеш Андре
(Кабелла Реми)
1:0
28'
 
Сумано Мусса
29'
Дэвид Джонатан
 
33'
Гомеш Андре
(Кабелла Реми)
2:0
37'
Кабелла Реми
(Бамба Джонатан)
3:0
46'
 
Ivane Chegra
Баяла Сириль
53'
Веа Тимоти
Гудмундссон Габриэль
 
57'
Кабелла Реми
 
68'
Андре Бенжамин
Гомеш Андре
 
71'
 
Спадануда Кевин
72'
 
Кутадьер Матьё
Мангани Тома
72'
 
Нури Рияд
Сумано Мусса
78'
Байо Мохамед
Бамба Джонатан
 
79'
Уна Адам
Кабелла Реми
 
79'
Балеба Карлос
Гомес Анхель
 
90'
 
Коне Юссуф
Маршетти Венсан

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 751 Количество передач 243
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лилль 98.3% (117)
X 1.7% (2)
Аяччо 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
34
Сумано
Мусса
Лилль
4-2-3-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Лилль
Аяччо

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
2:3

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.64
Кабелла Реми 7 0.21
Бамба Джонатан 5 0.15
Байо Мохамед 4 0.12
Жегрова Эдон 3 0.09
Гомеш Андре 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.18
Эль-Идрисси Мунем 6 0.18
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 6 0
Гомеш Андре 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Рибейро Александро 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Маршетти Венсан 4 0
Авинель Седрик 2 1
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0

Результаты матчей

Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
8
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

20
7
Лилль
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Аяччо
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
24

Волевые поражения

27
15

Голы по времени матча

Забито

37
12
20 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
14%
1
8%
1-15
7
19%
2
17%
16-30
8
22%
1
8%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
7
19%
3
25%
61-75
5
14%
3
25%
76-90

Пропущено

22
37
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
1
5%
8
22%
1-15
4
18%
7
19%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
5
23%
8
22%
76-90

Забито

26
10
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
21 Не забивали 27
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
6
60%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
10
38%
1
10%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 13
2
13%
5
21%
1-15
4
27%
6
25%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
5
33%
6
25%
76-90

Забито

63
22
29 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 12
22 Забивали первыми 4
5 Не забивали 17
7
11%
1
5%
1-15
9
14%
2
9%
16-30
13
21%
7
32%
31-45
8
13%
2
9%
46-60
11
17%
6
27%
61-75
15
24%
4
18%
76-90

Пропущено

37
61
16 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 27
22 Не пропускали 29
3
8%
13
21%
1-15
8
22%
13
21%
16-30
5
14%
5
8%
31-45
4
11%
5
8%
46-60
7
19%
11
18%
61-75
10
27%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1
Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2
Аяччо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1
Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1

Результаты матчей

Лилль
Аяччо

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
3
8 раз 24%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
18 раз 55%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
5
11
10
7
1.5
2
14
6
11
2.5
1
15
3
14
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
7
9
1.5
3
14
5
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
15
18
17
16
1.5
5
28
11
22
2.5
1
32
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
7.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
19.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
4.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
5.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
6.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: Лилль: 77%, Аяччо: 23%.
  • 91'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Маршетти Венсан уходит с поля и его заменяет Коне Юссуф
  • 90'
    Контроль мяча: Лилль: 77%, Аяччо: 23%.
  • 89'
    Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лилль 98.3% (117)
    X 1.7% (2)
    Аяччо 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 3:0 Аяччо онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:0 Аяччо

    Исход игры
    Лилль
    98.3% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Аяччо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (40)
    Меньше
    65.22% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (30)
    Нет
    73.91% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    52.9% (63)
    2:1 Лилль
    14.3% (17)
    3:0 Лилль
    9.2% (11)
    3:1 Лилль
    9.2% (11)
    1:0 Лилль
    9.2% (11)
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