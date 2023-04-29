Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

46' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Гомеш Андре забивает с левой ноги!

33' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

32' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

30' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи

28' Сумано Мусса получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Аяччо

27' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

27' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мангани Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Гомеш Андре из команды Лилль правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Баяла Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль в офсайде

18' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мангани Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой ловит мяч

16' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

11' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Alexsandro Ribeiro выиграл воздушное противоборство у Баяла Сириль

10' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Аяччо

6' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

6' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Клеман Видаль выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан

5' Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Диалло Исмаэль

5' Гудмундссон Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля