Тур: 33. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
1:0
22' ГолГомеш Андре
28' Желтая карточкаСумано Мусса
29' Желтая карточкаДэвид Джонатан
2:0
33' ГолГомеш Андре
3:0
37' ГолКабелла Реми
57' Undefined phrase: football_event_Кабелла Реми
71' Желтая карточкаСпадануда Кевин
90'+1
Ход матча
22'
1:0
28'
29'
33'
2:0
37'
3:0
57'
71'
79'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
751 Количество передач 243
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
14
Баяла
Сириль
23
Мангани
Тома
34
Сумано
Мусса
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Сумано МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ivane Chegra
-
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Аяччо
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.64
|Кабелла Реми
|7
|0.21
|Бамба Джонатан
|5
|0.15
|Байо Мохамед
|4
|0.12
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Гомеш Андре
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.18
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.18
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Фонте Жозе
|6
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Рибейро Александро
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
8
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
20
7
Лилль
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Аяччо
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
24
Волевые поражения
27
15
Голы по времени матча
Забито
37
12
20 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
14%
1
8%
1-15
7
19%
2
17%
16-30
8
22%
1
8%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
7
19%
3
25%
61-75
5
14%
3
25%
76-90
Пропущено
22
37
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
1
5%
8
22%
1-15
4
18%
7
19%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
5
23%
8
22%
76-90
Забито
26
10
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
21 Не забивали 27
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
6
60%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
10
38%
1
10%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 13
2
13%
5
21%
1-15
4
27%
6
25%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
5
33%
6
25%
76-90
Забито
63
22
29 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 12
22 Забивали первыми 4
5 Не забивали 17
7
11%
1
5%
1-15
9
14%
2
9%
16-30
13
21%
7
32%
31-45
8
13%
2
9%
46-60
11
17%
6
27%
61-75
15
24%
4
18%
76-90
Пропущено
37
61
16 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 27
22 Не пропускали 29
3
8%
13
21%
1-15
8
22%
13
21%
16-30
5
14%
5
8%
31-45
4
11%
5
8%
46-60
7
19%
11
18%
61-75
10
27%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1
Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2
Аяччо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1
Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1
Результаты матчей
Лилль
Аяччо
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
3
8 раз 24%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
18 раз 55%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лилль
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
511
107
214
611
115
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
107
79
314
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
1518
1716
528
1122
132
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|7.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|19.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Аяччо
Исход игры
Лилль
98.3% (117)
Ничья
1.7% (2)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Лилль
52.9% (63)
2:1 Лилль
14.3% (17)
3:0 Лилль
9.2% (11)
3:1 Лилль
9.2% (11)
1:0 Лилль
9.2% (11)
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