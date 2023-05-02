Тур: 33. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
237 Количество передач 314
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
14
Коста
Логан
23
Диарра
Мусса
31
Кебен
Кевин
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Ланс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.36
|Абухляль Закария
|8
|0.24
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.15
|Шаиби Фарес
|5
|0.15
|Ратао Рафаэл
|5
|0.15
|Деягере Брехт
|4
|0.12
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|18
|0.55
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.18
|Саид Уэсли
|5
|0.15
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|4 (2)
|0.12
|Томассон Адриен
|3
|0.09
|Мачадо Дейвер
|3
|0.09
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.09
|Медина Факундо
|2
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Ланс
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
8
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ланс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
25
1
Волевые поражения
15
33
Тулуза
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
Ланс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
30
3
Волевые поражения
25
41
Голы по времени матча
Забито
28
20
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
7%
3
15%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
8
29%
6
30%
31-45
5
18%
3
15%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
3
11%
6
30%
76-90
Пропущено
23
14
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
8
35%
1
7%
76-90
Забито
22
33
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
3
14%
3
9%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
5
23%
7
21%
46-60
4
18%
7
21%
61-75
3
14%
5
15%
76-90
Пропущено
29
12
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
3
25%
31-45
8
28%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
7
24%
3
25%
76-90
Забито
50
53
26 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
5
10%
6
11%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
13
26%
10
19%
31-45
10
20%
10
19%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
6
12%
11
21%
76-90
Пропущено
52
26
17 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 18
8
15%
2
8%
1-15
3
6%
2
8%
16-30
6
12%
8
31%
31-45
13
25%
5
19%
46-60
7
13%
5
19%
61-75
15
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2
Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1
Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1
Результаты матчей
Тулуза
Ланс
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
88
106
412
79
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
511
412
214
214
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
275
1319
1418
626
923
329
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|61 - 32
|70
|3.
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|55 - 25
|69
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|0:1 Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
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|Реймс
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|ПСЖ
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|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Ланс
Исход игры
Тулуза
17.7% (20)
Ничья
16.8% (19)
Ланс
65.5% (74)
Тотал 2.5
Больше
55.66% (59)
Меньше
44.34% (47)
Обе команды забьют
Да
69.81% (74)
Нет
30.19% (32)
Популярный счёт
1:2 Ланс
38.1% (43)
0:1 Ланс
14.2% (16)
1:1 Ничья
13.3% (15)
2:1 Тулуза
9.7% (11)
0:2 Ланс
7.1% (8)
1:0 Тулуза
4.4% (5)
2:0 Тулуза
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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