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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Тулуза
0:1
Перерыв
Ланс
0'
0:1
33' Гол
Опенда Лои

Ход матча

33'
0:1
Опенда Лои
(Айдара Массадио)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 237 Количество передач 314
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 110
Тулуза 17.3% (19)
X 17.3% (19)
Ланс 65.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Ланс
5.30
5.20
5.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
4
Руо
Антони
14
Коста
Логан
23
Диарра
Мусса
31
Кебен
Кевин
26
Каманзи
Уоррен
21
Ратао
Рафаэл
5
Генро
Денис
13
Сьерро
Венсан
28
Шаиби
Фарес
7
Онаиву
Адо
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
6
Онана
Жан
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
Тулуза
5-4-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Ланс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.36
Абухляль Закария 8 0.24
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.15
Шаиби Фарес 5 0.15
Ратао Рафаэл 5 0.15
Деягере Брехт 4 0.12
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 18 0.55
Сотока Флориан 6 (1) 0.18
Саид Уэсли 5 0.15
Фофана Секо 4 (1) 0.12
Франковски Пшемыслав 4 (2) 0.12
Томассон Адриен 3 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Клод-Морис Алексис 3 0.09
Медина Факундо 2 0.06
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Спирингс Стейн 4 0
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Абдул-Самед Салис 5 1
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Ланс
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
8
Тулуза
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ланс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

25
1

Волевые поражения

15
33
Тулуза
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
Ланс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

30
3

Волевые поражения

25
41

Голы по времени матча

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
7%
3
15%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
8
29%
6
30%
31-45
5
18%
3
15%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
3
11%
6
30%
76-90

Пропущено

23
14
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
8
35%
1
7%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
3
14%
3
9%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
5
23%
7
21%
46-60
4
18%
7
21%
61-75
3
14%
5
15%
76-90

Пропущено

29
12
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
3
25%
31-45
8
28%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
7
24%
3
25%
76-90

Забито

50
53
26 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
5
10%
6
11%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
13
26%
10
19%
31-45
10
20%
10
19%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
6
12%
11
21%
76-90

Пропущено

52
26
17 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 18
8
15%
2
8%
1-15
3
6%
2
8%
16-30
6
12%
8
31%
31-45
13
25%
5
19%
46-60
7
13%
5
19%
61-75
15
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2
Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1
Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1

Результаты матчей

Тулуза
Ланс

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
8
8
1.5
10
6
4
12
2.5
7
9
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
27
5
13
19
1.5
14
18
6
26
2.5
9
23
3
29
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 1:0 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 1:0 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Тулуза: 43%, Ланс: 57%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 46'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Опенда Лои из команды Ланс в офсайде
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Онана Жан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Ланс начинает контратаку
  • 45'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 42'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Онана Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 44%, Ланс: 56%.
    • 40'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 38'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 37'
      Сьерро Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 45%, Ланс: 55%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Онаиву Адо не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 34'
      Томассон Адриен сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Айдара Массадио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      ГОООООЛ - Опенда Лои Ланс забивает ударом головой
    • 33'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Ланс контролирует мяч.
    • Офсайд
      32'
      Муса Диарра из команды Тулуза в офсайде
    • 31'
      Тулуза начинает контратаку
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 50%, Ланс: 50%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 29'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 29'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 28'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Тулуза начинает контратаку
    • 28'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Шаиби Фарес бьет со штрафного в створ, но Брис Самба держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      26'
      Опенда Лои наказан за толчок Шаиби Фарес
    • 26'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 26'
      Шаиби Фарес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 48%, Ланс: 52%.
    • 25'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Ратао Рафаэл.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • Фол, нарушение
      23'
      Генро Денис задерживает мяч рукой
    • 22'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Тулуза начинает контратаку
    • 22'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Контроль мяча: Тулуза: 50%, Ланс: 50%.
    • Травма, повреждение
      19'
      Шаиби Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 18'
      Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ланс контролирует мяч.
    • 17'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 16'
      Ланс контролирует мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: Тулуза: 48%, Ланс: 52%.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 13'
      Шанс! Anthony Rouault из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • Угловой
      13'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 13'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 12'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 11'
      Сьерро Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 45%, Ланс: 55%.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 9'
      Кебен Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 7'
      Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 5'
      Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 70%, Ланс: 30%.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Онана Жан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Сьерро Венсан пострадал.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      3'
      Ратао Рафаэл из команды Тулуза в офсайде
    • 3'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.1% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Тулуза 17.3% (19)
    X 17.3% (19)
    Ланс 65.5% (72)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Ланс
    5.30
    5.20
    5.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 0:1 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Ланс

    Исход игры
    Тулуза
    17.7% (20)
    Ничья
    16.8% (19)
    Ланс
    65.5% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.66% (59)
    Меньше
    44.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (74)
    Нет
    30.19% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    38.1% (43)
    0:1 Ланс
    14.2% (16)
    1:1 Ничья
    13.3% (15)
    2:1 Тулуза
    9.7% (11)
    0:2 Ланс
    7.1% (8)
    1:0 Тулуза
    4.4% (5)
    2:0 Тулуза
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Тулуза
    Ланс
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