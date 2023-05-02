Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Anthony Rouault оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

88' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

88' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Тулуза

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Ланс

85' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Судье надоело, что Самба Брис тянет время и он наказал его горчичником

83' Удар от ворот произведет Тулуза

82' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

82' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

80' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Суасо Габриэль

78' Каманзи Уоррен получил желтую карточку от судьи

76' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.

72' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Ланс

70' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Ланс

68' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Тулуза

66' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

66' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Тулуза

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

54' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Тулуза

52' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

51' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля