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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ницца
 
Позже
Ренн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 121
Ницца 34.7% (42)
X 47.1% (57)
Ренн 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Ренн
2.64
3.70
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
18
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
21
Майер
Ловро
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Ницца
4-3-3
Ренн
4-3-2-1

История личных встреч

Ницца
Ренн

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.28
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 11 0.33
Делор Анди 6 (3) 0.18
Пепе Николя 6 (3) 0.18
Моффи Теремас 4 0.12
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.33
Террье Мартен 9 0.27
Мюинга Арно 7 0.21
Докю Жереми 5 0.15
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.09
Дуэ Дезире 3 0.09
Теате Артур 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Росарио Пабло 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Траоре Амари 4 0
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ренн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
8
Ницца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

19
35
Ницца
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Ренн
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

24
43

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
16%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

21
37
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
4
19%
6
16%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
4
19%
2
5%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
2
10%
10
27%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

40
53
22 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
7
18%
7
13%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
25%
6
11%
31-45
5
13%
11
21%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
7
18%
12
23%
76-90

Пропущено

31
38
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
16%
3
8%
1-15
7
23%
8
21%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
1
3%
6
16%
61-75
9
29%
29%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0
Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2

Результаты матчей

Ницца
Ренн

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
12
5
3
13
2.5
8
9
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5
1
16
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
3
13
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
28
5
8
25
1.5
15
18
5
28
2.5
9
24
1
32
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 42%, Ренн: 58%.
  • 9'
    Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Лесли Угочукву из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
  • 8'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Офсайд
    7'
    Бар Мельвен из команды Ницца в офсайде
  • 6'
    Буанани Бадредин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
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    • 6'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 32%, Ренн: 68%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Лесли Угочукву ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      4'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 3'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      1'
      Буанани Бадредин из команды Ницца в офсайде
    • 1'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Ницца 34.7% (42)
    X 47.1% (57)
    Ренн 18.2% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Ренн
    2.64
    3.70
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца - Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца - Ренн

    Исход игры
    Ницца
    35.2% (43)
    Ничья
    46.7% (57)
    Ренн
    18% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (50)
    2:1 Ницца
    18% (22)
    1:2 Ренн
    13.1% (16)
    1:0 Ницца
    12.3% (15)
    0:1 Ренн
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Ницца
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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