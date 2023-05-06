Тур: 34. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Делажо Вилли
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Ренн
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.28
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
70
75
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|11
|0.33
|Делор Анди
|6 (3)
|0.18
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.18
|Моффи Теремас
|4
|0.12
|Баркли Росс
|3
|0.09
|Браими Билаль
|3
|0.09
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|11
|0.33
|Террье Мартен
|9
|0.27
|Мюинга Арно
|7
|0.21
|Докю Жереми
|5
|0.15
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.09
|Дуэ Дезире
|3
|0.09
|Теате Артур
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Бар Мельвен
|6
|0
|Росарио Пабло
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Ву Кристофер
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ренн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
8
Ницца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
19
35
Ницца
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Ренн
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
24
43
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
16%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
21
37
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
4
19%
6
16%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
4
19%
2
5%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
2
10%
10
27%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
40
53
22 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
7
18%
7
13%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
25%
6
11%
31-45
5
13%
11
21%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
7
18%
12
23%
76-90
Пропущено
31
38
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
16%
3
8%
1-15
7
23%
8
21%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
1
3%
6
16%
61-75
9
29%
29%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0
Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2
Результаты матчей
Ницца
Ренн
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
313
125
313
89
115
215
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
512
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
285
825
1518
528
924
132
231
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|61 - 32
|70
|3.
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|55 - 25
|69
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|18 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца - Ренн
Исход игры
Ницца
35.2% (43)
Ничья
46.7% (57)
Ренн
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (50)
2:1 Ницца
18% (22)
1:2 Ренн
13.1% (16)
1:0 Ницца
12.3% (15)
0:1 Ренн
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Ницца
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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