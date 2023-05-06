Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Ницца

85' Докю Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Ibrahim Salah из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Ренн

83' Аталь Юсеф из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Аталь Юсеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

81' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Ницца

79' Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.

79' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Jeanuel Belocian получил травму и заменен. Лоренц Ассиньон выходит на поле.

78' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah

75' Аталь Юсеф выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

75' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

72' Теате Артур плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

72' Г О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

72' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Ницца

69' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ремзи Аарон получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.

64' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Ницца

62' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Ренн

60' Буанани Бадредин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Ницца

58' Удар от ворот произведет Ренн

57' Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Траоре Амари получил желтую карточку от судьи

55' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

52' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Jeanuel Belocian из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

50' Буанани Бадредин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.

47' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Уормед Омари успешно блокирует удар.

47' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.

47' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.