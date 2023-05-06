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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ницца
2:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
50' Гол
Лаборд Гаэтан
55' Желтая карточка
Траоре Амари
2:0
72' Гол
Моффи Теремас
2:1
78' Гол
Буриго Бенжамен
90'+4

Ход матча

50'
Лаборд Гаэтан
(Буанани Бадредин)
1:0
55'
 
Траоре Амари
70'
 
Токо-Экамби Карл
Мюинга Арно
72'
Моффи Теремас
2:0
73'
Росарио Пабло
Ремзи Аарон
 
73'
Аталь Юсеф
Буанани Бадредин
 
76'
 
Салах Ибрагим
Угочукву Лесли
78'
2:1
Буриго Бенжамен
(Токо-Экамби Карл)
78'
 
Ассиньон Лоренс
Белосьян Женуэль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 231 Количество передач 275
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ницца 35.2% (43)
X 46.7% (57)
Ренн 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
18
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
21
Майер
Ловро
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Ницца
4-3-3
Ренн
4-3-2-1

История личных встреч

Ницца
Ренн

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.28
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 12 0.35
Делор Анди 6 (3) 0.18
Пепе Николя 6 (3) 0.18
Моффи Теремас 5 0.15
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.32
Террье Мартен 9 0.26
Мюинга Арно 7 0.21
Докю Жереми 5 0.15
Буриго Бенжамен 4 (1) 0.12
Дуэ Дезире 3 0.09
Теате Артур 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Росарио Пабло 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Ренн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
9
Ницца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

19
35
Ницца
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
53% (18)
26% (9)
Ренн
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

24
44

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
5
24%
3
18%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
6%
3
12%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
6
35%
4
15%
76-90

Забито

21
37
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
4
19%
6
16%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
4
19%
2
5%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
2
10%
10
27%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

42
54
22 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
7
17%
7
13%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
10
24%
6
11%
31-45
6
14%
11
20%
46-60
7
17%
9
17%
61-75
7
17%
13
24%
76-90

Пропущено

32
40
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
5
16%
3
8%
1-15
7
22%
8
20%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
3
9%
10
25%
46-60
1
3%
7
18%
61-75
10
31%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0
Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2

Результаты матчей

Ницца
Ренн

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
9 раз 26%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
6
1 раз 3%
1
14 раз 41%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
12
5
3
14
2.5
8
9
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
29
5
9
25
1.5
15
19
5
29
2.5
9
25
1
33
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 0:0 Заявка 34 17 9 8 60 - 40 60
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
10.
Реймс
 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 35 48
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 0:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Реймс
 0:0 Заявка 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лилль
 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 17 23
9.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
10.
Реймс
 0:0 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Бар Мельвен.
  • 90'
    Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
  • 90'
    Лотомба Жордан пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
  • 90'
    Ibrahim Salah ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 85'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 85'
      Докю Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 85'
      Ibrahim Salah из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 84'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 83'
      Аталь Юсеф из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 83'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Аталь Юсеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Лаборд Гаэтан.
    • 82'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Контроль мяча: Ницца: 45%, Ренн: 55%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • 79'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Jeanuel Belocian получил травму и заменен. Лоренц Ассиньон выходит на поле.
    • 78'
      Токо-Экамби Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 77'
      Матч возобновлен
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah
    • 75'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • 75'
      Аталь Юсеф выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.
    • 75'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 74'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Ницца начинает контратаку
    • 73'
      Тактическая замена. Буанани Бадредин уходит с поля и его заменяет Аталь Юсеф
    • 73'
      Тактическая замена. Ремзи Аарон уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
    • 72'
      Теате Артур плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      72'
      Г О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 72'
      Ницца начинает контратаку
    • 72'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Моффи Теремас из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Ренн: 52%.
    • 70'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Токо-Экамби Карл
    • 69'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Травма, повреждение
      68'
      Ремзи Аарон возвращается на поле.
    • Фол, нарушение
      68'
      Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Майер Ловро пострадал.
    • 67'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      66'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ремзи Аарон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 66'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Ренн: 51%.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Ницца начинает контратаку
    • 64'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      64'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 64'
      Ремзи Аарон из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      63'
      Тюрам Кефрен наказан за толчок Майер Ловро
    • 63'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 62'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Докю Жереми ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Ницца начинает контратаку
    • 60'
      Буанани Бадредин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Ренн: 52%.
    • 60'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Ницца контролирует мяч.
    • 59'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 58'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 57'
      Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 57'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • Желтая карточка
      55'
      Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      55'
      Безумный фол. Траоре Амари грубо играет против соперника. Пострадал Моффи Теремас
    • 55'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Шмейхель Каспер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Ренн начинает контратаку
    • 54'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тюрам Кефрен
    • 54'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Докю Жереми ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ницца контролирует мяч.
    • 53'
      Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 53'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 53'
      Ницца контролирует мяч.
    • 52'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      51'
      Траоре Амари наказан за толчок Тюрам Кефрен
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
    • 50'
      Лотомба Жордан сделал ключевой пас для гола!
    • 50'
      Буанани Бадредин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 50'
      Буанани Бадредин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 49'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 49'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 48'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Уормед Омари успешно блокирует удар.
    • 47'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Ницца начинает контратаку
    • 47'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Майер Ловро выиграл воздушное противоборство у Буанани Бадредин.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Буанани Бадредин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Ренн контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      44'
      Майер Ловро наказан за толчок Будауи Хишем
    • 44'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 43'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 41'
      Майер Ловро нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • 40'
      Ренн контролирует мяч.
    • 40'
      Ницца начинает контратаку
    • 40'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      40'
      Данте Бонфим из команды Ницца фолит на Майер Ловро, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 39'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 39'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 38'
      Моффи Теремас из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 38'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 37'
      Буанани Бадредин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Тюрам Кефрен наказан за толчок Буриго Бенжамен
    • 34'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 33'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ницца начинает контратаку
    • 33'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 31'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Ницца начинает контратаку
    • Угловой
      31'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Ренн: 49%.
    • 30'
      Лотомба Жордан успешно блокирует удар.
    • 30'
      Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Лотомба Жордан задерживает мяч рукой
    • 29'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      29'
      Уормед Омари наказан за толчок Лаборд Гаэтан
    • Фол, нарушение
      28'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Буанани Бадредин.
    • 28'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Травма, повреждение
      26'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Ренн: 52%.
    • 25'
      Буанани Бадредин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Теате Артур наказан за толчок Будауи Хишем
    • 24'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бар Мельвен наказан за толчок Лесли Угочукву
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      22'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 21'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 21'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Ренн: 48%.
    • Офсайд
      19'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
    • 19'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 18'
      Шанс! Jeanuel Belocian из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 18'
      Уормед Омари из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      18'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 17'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн начинает контратаку
    • 17'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      17'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Буанани Бадредин.
    • 16'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Докю Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Ренн: 48%.
    • 15'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 14'
      Моффи Теремас из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      14'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца подал угловой слева.
    • 14'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 14'
      Будауи Хишем из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      14'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца подал угловой слева.
    • 13'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 42%, Ренн: 58%.
    • 9'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Лесли Угочукву из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      7'
      Бар Мельвен из команды Ницца в офсайде
    • 6'
      Буанани Бадредин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 32%, Ренн: 68%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Лесли Угочукву ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      4'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 3'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      1'
      Буанани Бадредин из команды Ницца в офсайде
    • 1'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ницца 35.2% (43)
    X 46.7% (57)
    Ренн 18% (22)
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