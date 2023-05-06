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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Реймс
0:0
Первый тайм: 15'
Лилль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 121
Реймс 8.3% (10)
X 33.1% (40)
Лилль 58.7% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лилль
3.74
3.89
2.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Шейк
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
8
Каюсте
Йенс
21
Матусива
Азор
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюня
29
Балогун
Фоларин
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Реймс
4-3-1-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.82

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.8

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
112

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.55
Манетси Маршал 6 0.18
Ито Дзюня 5 0.15
Флипс Алексис 4 0.12
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.64
Кабелла Реми 7 0.21
Бамба Джонатан 5 0.15
Байо Мохамед 4 0.12
Жегрова Эдон 3 0.09
Гомеш Андре 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Балогун Фоларин 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 6 0
Гомеш Андре 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Рибейро Александро 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Реймс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
10
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

15
35
Реймс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Лилль
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

21
45

Голы по времени матча

Забито

24
26
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
5
21%
2
8%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
25%
10
38%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Забито

17
37
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 14
23 Не забивали 17
3
18%
5
14%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
3
18%
8
22%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
6
35%
5
14%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

41
63
19 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 22
11 Не забивали 5
8
20%
7
11%
1-15
6
15%
9
14%
16-30
5
12%
13
21%
31-45
5
12%
8
13%
46-60
5
12%
11
17%
61-75
12
29%
29%
15
24%
76-90

Пропущено

34
37
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 22
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
8
24%
5
14%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
5
15%
7
19%
61-75
8
24%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1

Результаты матчей

Реймс
Лилль

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
11 раз 33%
3
8 раз 24%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
10
7
4
12
2.5
6
11
2
14
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
7
9
2
15
2.5
5
11
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
28
5
9
24
1.5
17
16
6
27
2.5
11
22
3
30
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 0:0 Заявка 34 17 9 8 60 - 40 60
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
10.
Реймс
 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 35 48
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 0:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Реймс
 0:0 Заявка 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лилль
 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 17 23
9.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
10.
Реймс
 0:0 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 18'
    Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 17'
    Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 16'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Лилль: 68%.
  • Офсайд
    15'
    Де Смет Тибо из команды Реймс в офсайде
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 14'
    Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 14'
    Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 13'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 10'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      6'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Лилль: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Абдельамид Юнис задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      4'
      Фоке Томас из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Исмаили Гонсалвес пострадал.
    • Офсайд
      2'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      1'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Лилль.
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      BetBoom
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    Прогнозы 121
    Реймс 8.3% (10)
    X 33.1% (40)
    Лилль 58.7% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Лилль
    3.74
    3.89
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 0:0 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лилль

    Исход игры
    Реймс
    8.3% (10)
    Ничья
    33.1% (40)
    Лилль
    58.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    37.2% (45)
    1:1 Ничья
    30.6% (37)
    0:1 Лилль
    19% (23)
    2:1 Реймс
    5% (6)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:0 Реймс
    1.7% (2)
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