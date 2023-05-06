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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Реймс
1:0
Конец матча
Лилль
0'
1:0
21' Гол
Манетси Маршал
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Шевалье Люка
37' Желтая карточка
Фонте Жозе
60' Желтая карточка
Гомес Анхель
71' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
83' Желтая карточка
Рибейро Александро
90' Желтая карточка
Бузи Максим
90'+6

Ход матча

21'
Манетси Маршал
1:0
32'
 
Шевалье Люка
37'
 
Фонте Жозе
60'
 
Гомес Анхель
63'
 
Веа Тимоти
Жегрова Эдон
67'
Лопи Дион
Думбия Камори
 
71'
Абдельамид Юнис
 
77'
Флипс Алексис
Кейта Шейк
 
77'
Атангана-Эдоа Валентин
Каюсте Йенс
 
80'
 
Балеба Карлос
Андре Бенжамин
83'
 
Рибейро Александро
84'
Туре Мохамед
Балогун Фоларин
 
85'
Бузи Максим
Де Смет Тибо
 
85'
 
Байо Мохамед
Исмаили Гонсалвес
90'
Бузи Максим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 8 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 277 Количество передач 504
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Реймс 8.3% (10)
X 33.1% (40)
Лилль 58.7% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Шейк
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
8
Каюсте
Йенс
21
Матусива
Азор
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюня
29
Балогун
Фоларин
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Реймс
4-3-1-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.82

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.8

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
112

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.53
Манетси Маршал 7 0.21
Ито Дзюня 5 0.15
Флипс Алексис 4 0.12
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.62
Кабелла Реми 7 0.21
Бамба Джонатан 5 0.15
Байо Мохамед 4 0.12
Жегрова Эдон 3 0.09
Гомеш Андре 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Абдельамид Юнис 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Балогун Фоларин 4 0
Флипс Алексис 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Фонте Жозе 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Гомес Анхель 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Рибейро Александро 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
10
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

15
35
Реймс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Лилль
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

21
45

Голы по времени матча

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
20%
2
8%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
6
24%
10
38%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

17
37
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
3
18%
5
14%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
3
18%
8
22%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
6
35%
5
14%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

42
63
20 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 22
11 Не забивали 6
8
19%
7
11%
1-15
7
17%
9
14%
16-30
5
12%
13
21%
31-45
5
12%
8
13%
46-60
5
12%
11
17%
61-75
12
29%
15
24%
76-90

Пропущено

34
38
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
9
24%
16-30
8
24%
5
13%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
8
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1

Результаты матчей

Реймс
Лилль

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
11 раз 32%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
10
7
4
13
2.5
6
11
2
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
7
10
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
28
6
9
25
1.5
17
17
6
28
2.5
11
23
3
31
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 0:0 Заявка 34 21 8 5 61 - 32 71
3.
Ланс
 0:0 Заявка 34 20 10 4 55 - 25 70
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
10.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 17 14 2 1 34 - 11 44
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 0:0 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 17 12 4 1 30 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 0:0 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лилль владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
  • 95'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    94'
    Бузи Максим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Бузи Максим грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
  • 93'
    Реймс начинает контратаку
  • 93'
    Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 92'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 92'
    Дэвид Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 91'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 91'
    Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Реймс пытается что-то создать.
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Байо Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 89'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 89'
      Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали
    • 88'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 88'
      Ито Дзюня выиграл воздушное противоборство у Веа Тимоти.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • Офсайд
      86'
      Mohamed Toure из команды Реймс в офсайде
    • 86'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 86'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 85'
      Тактическая замена. Исмаили Гонсалвес уходит с поля и его заменяет Байо Мохамед
    • 85'
      Тактическая замена. Де Смет Тибо уходит с поля и его заменяет Бузи Максим
    • 84'
      Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Mohamed Toure
    • Офсайд
      84'
      Valentin Atangana Edoa из команды Реймс в офсайде
    • Желтая карточка
      83'
      Alexsandro Ribeiro получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      83'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 83'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Valentin Atangana Edoa из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Балеба Карлос
    • 81'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      81'
      Веа Тимоти из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.
    • 81'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Балеба Карлос
    • 80'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 79'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 79'
      Реймс начинает контратаку
    • 79'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 78'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Valentin Atangana Edoa
    • 77'
      Тактическая замена. Cheick Keita уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
    • 76'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 76'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Ито Дзюня выиграл воздушное противоборство у Alexsandro Ribeiro.
    • 76'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Исмаили Гонсалвес
    • Угловой
      74'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Диуф Йеванн делает важнейший сейв!
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 73'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Веа Тимоти из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      71'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс предупрежден после нескольких фолов.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
    • 71'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Де Смет Тибо из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Веа Тимоти
    • 69'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      69'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой справа.
    • 69'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 68'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 67'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
    • Фол, нарушение
      67'
      Фоке Томас из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Бамба Джонатан.
    • 66'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 65'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 65'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 64'
      Фоларин Балогун из команды Реймс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 64'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Жегрова Эдон получил травму и заменен. Веа Тимоти выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      63'
      Жегрова Эдон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      62'
      Фоларин Балогун из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Alexsandro Ribeiro.
    • 62'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Угловой
      62'
      Де Смет Тибо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Лилль: 65%.
    • Желтая карточка
      60'
      Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      60'
      Безумный фол. Гомес Анхель грубо играет против соперника. Пострадал Ито Дзюня
    • 60'
      Исмаили Гонсалвес выиграл воздушное противоборство у Фоке Томас.
    • Офсайд
      59'
      Манетси Маршал из команды Реймс в офсайде
    • 59'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      58'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Кабелла Реми должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Реймс начинает контратаку
    • 55'
      Лилль контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Лилль: 65%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Фонте Жозе задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      54'
      Матусива Азор наказан за толчок Гомес Анхель
    • 53'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 53'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 52'
      Шанс! Cheick Keita из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 52'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      51'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 50'
      Андре Бенжамин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Alexsandro Ribeiro нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 50'
      Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • Угловой
      50'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      47'
      Манетси Маршал наказан за толчок Alexsandro Ribeiro
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Лилль: 62%.
    • Фол, нарушение
      48'
      Диаките Бафоде из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.
    • 48'
      Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Бамба Джонатан наказан за толчок Абдельамид Юнис
    • 47'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лилль контролирует мяч.
    • 46'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Угловой
      46'
      Де Смет Тибо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Реймс начинает контратаку
    • 45'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 44'
      Реймс начинает контратаку
    • Офсайд
      44'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 43'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 42'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Фоларин Балогун нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.
    • 42'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 41'
      Шанс! Диаките Бафоде из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 41'
      Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Де Смет Тибо из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жегрова Эдон
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Kamory Doumbia из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 40'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      39'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      39'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 39'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      37'
      Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Фонте Жозе из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Матусива Азор пострадал.
    • 37'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лилль начинает контратаку
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Лилль: 66%.
    • 35'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      34'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Лукас Шевалье из команды Лилль.
    • 32'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 32'
      The card for Лукас Шевалье from Лилль was disallowed via VAR intervention.
    • Фол, нарушение
      31'
      Безумный фол. Лукас Шевалье грубо играет против соперника. Пострадал Фоларин Балогун
    • 31'
      Диаките Бафоде ошибается в защите.
    • 31'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Фоларин Балогун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гомес Анхель пострадал.
    • 29'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Лилль начинает контратаку
    • 26'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      26'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Фонте Жозе успешно блокирует удар.
    • 25'
      Ито Дзюня нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 23'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 23'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      22'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О О О Л - Манетси Маршал из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фоларин Балогун и попал в перекладину!
    • 21'
      Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Лилль контролирует мяч.
    • 20'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Лилль начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 33%, Лилль: 67%.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 19'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 17'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 32%, Лилль: 68%.
    • Офсайд
      15'
      Де Смет Тибо из команды Реймс в офсайде
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 14'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фонте Жозе
    • Фол, нарушение
      12'
      Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Каюсте Йенс
    • Угловой
      11'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 11'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Угловой
      10'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 10'
      Каюсте Йенс из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Фонте Жозе из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 29%, Лилль: 71%.
    • Угловой
      10'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      6'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Лилль: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Абдельамид Юнис задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      4'
      Фоке Томас из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Исмаили Гонсалвес пострадал.
    • Офсайд
      2'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      1'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Реймс 8.3% (10)
    X 33.1% (40)
    Лилль 58.7% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Реймс 1:0 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Лилль

    Исход игры
    Реймс
    8.3% (10)
    Ничья
    33.1% (40)
    Лилль
    58.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    37.2% (45)
    1:1 Ничья
    30.6% (37)
    0:1 Лилль
    19% (23)
    2:1 Реймс
    5% (6)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:0 Реймс
    1.7% (2)
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