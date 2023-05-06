Тур: 34. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
21' ГолМанетси Маршал
32' Undefined phrase: football_event_Шевалье Люка
37' Желтая карточкаФонте Жозе
60' Желтая карточкаГомес Анхель
71' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
83' Желтая карточкаРибейро Александро
90' Желтая карточкаБузи Максим
90'+6
Ход матча
21'
1:0
32'
37'
60'
71'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
8 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
277 Количество передач 504
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Шейк
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
30
Шевалье
Люка
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
-
57 Туре МохамедНападающий
-
46 Fallou Fall
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Лилль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.82
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.78
Среднее время на гол
55
115
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.8
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
112
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|18 (5)
|0.53
|Манетси Маршал
|7
|0.21
|Ито Дзюня
|5
|0.15
|Флипс Алексис
|4
|0.12
|Каюсте Йенс
|3
|0.09
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.62
|Кабелла Реми
|7
|0.21
|Бамба Джонатан
|5
|0.15
|Байо Мохамед
|4
|0.12
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Гомеш Андре
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Агбаду Эммануэль
|5
|2
|Манетси Маршал
|6
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Бузи Максим
|4
|0
|Балогун Фоларин
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Гомес Анхель
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Рибейро Александро
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
10
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
15
35
Реймс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Лилль
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
21
45
Голы по времени матча
Забито
25
26
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
20%
2
8%
1-15
6
24%
2
8%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
6
24%
10
38%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
17
37
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
3
18%
5
14%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
3
18%
8
22%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
6
35%
5
14%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Забито
42
63
20 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 22
11 Не забивали 6
8
19%
7
11%
1-15
7
17%
9
14%
16-30
5
12%
13
21%
31-45
5
12%
8
13%
46-60
5
12%
11
17%
61-75
12
29%
15
24%
76-90
Пропущено
34
38
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
9
24%
16-30
8
24%
5
13%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
8
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1
Результаты матчей
Реймс
Лилль
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
11 раз 32%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
611
107
413
611
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
314
710
215
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
286
925
1717
628
1123
331
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|0:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|61 - 32
|71
|3.
|0:0 Заявка
|34
|20
|10
|4
|55 - 25
|70
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|10.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|11.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|34 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|18 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Лилль
Исход игры
Реймс
8.3% (10)
Ничья
33.1% (40)
Лилль
58.7% (71)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.2% (45)
1:1 Ничья
30.6% (37)
0:1 Лилль
19% (23)
2:1 Реймс
5% (6)
0:2 Лилль
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:0 Реймс
1.7% (2)
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