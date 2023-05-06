Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Mohamed Toure

Первый тайм

49' Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

47' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Де Смет Тибо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Реймс

42' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

42' Фоларин Балогун нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

42' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Матч возобновлен

38' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

37' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

35' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

34' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Лукас Шевалье из команды Лилль

32' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

32' The card for Лукас Шевалье from Лилль was disallowed via VAR intervention.

31' Безумный фол. Лукас Шевалье грубо играет против соперника. Пострадал Фоларин Балогун

31' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О О О Л - Манетси Маршал из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

21' Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фоларин Балогун и попал в перекладину!

21' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

21' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

19' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Лилль

17' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Реймс

14' Удар от ворот произведет Лилль

14' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Каюсте Йенс

10' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Реймс

2' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лилль начинает с центра поля