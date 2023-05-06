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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ланс
0:0
Первый тайм: 7'
Марсель
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 121
Ланс 28.1% (34)
X 40.5% (49)
Марсель 31.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Марсель
2.45
3.60
3.18
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Онана
Жан
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
20
Фюльжени
Анжело
11
Опенда
Лои
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Ланс
3-4-2-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Марсель

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Среднее время на гол

65
51

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 18 0.53
Сотока Флориан 6 (1) 0.18
Саид Уэсли 5 0.15
Фофана Секо 4 (1) 0.12
Франковски Пшемыслав 4 (2) 0.12
Томассон Адриен 3 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Клод-Морис Алексис 3 0.09
Медина Факундо 2 0.06
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 13 (2) 0.38
Тавареш Нуну 6 0.18
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.15
Колашинац Сеад 4 0.12
МБемба Шансель 4 0.12
Верету Жордан 3 0.09
Суарес Луис III 3 0.09
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Пайе Димитри 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Абдул-Самед Салис 5 1
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Туре Сулейман 2 1
Санчес Алексис 3 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Ланс
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Марсель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

0
3
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

19
28
Ланс
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Марсель
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

19
31

Голы по времени матча

Забито

33
27
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
9%
4
15%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
8
30%
30%
31-45
7
21%
7
26%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
5
15%
6
22%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
14%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
7
33%
5
16%
31-45
3
14%
9
29%
29%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
6
29%
5
16%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
5
36%
4
19%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
1
7%
8
38%
76-90

Забито

54
58
26 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 33
22 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
6
11%
7
12%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
11
20%
13
22%
31-45
10
19%
16
28%
46-60
7
13%
6
10%
61-75
11
20%
11
19%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
8
31%
6
17%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
4
15%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2

Результаты матчей

Ланс
Марсель

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
10
6
1.5
8
9
7
9
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
12
4
2
15
2.5
4
12
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
29
4
14
19
1.5
20
13
9
24
2.5
8
25
3
30
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 0:0 Заявка 34 21 8 5 61 - 32 71
3.
Ланс
 0:0 Заявка 34 20 10 4 55 - 25 70
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
10.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 17 14 2 1 34 - 11 44
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 0:0 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 17 12 4 1 30 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 0:0 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • 12'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    11'
    Онана Жан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Онана Жан атаковал сзади соперника. Это Тавареш Нуну заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Контроль мяча: Ланс: 42%, Марсель: 58%.
  • 10'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Марсель, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л! Марсель забивает! Санчес Алексис отличился.
  • 8'
    Дансо Кевин ошибается в защите.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 121
    Ланс 28.1% (34)
    X 40.5% (49)
    Марсель 31.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Марсель
    2.45
    3.60
    3.18
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 0:0 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель

    Исход игры
    Ланс
    28.1% (34)
    Ничья
    40.5% (49)
    Марсель
    31.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (97)
    Нет
    17.09% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (43)
    1:2 Марсель
    20.7% (25)
    2:1 Ланс
    17.4% (21)
    1:0 Ланс
    6.6% (8)
    0:1 Марсель
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:2 Марсель
    3.3% (4)
    2:0 Ланс
    1.7% (2)
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    Марсель
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