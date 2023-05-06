Тур: 34. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Марсель
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Среднее время на гол
65
51
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|18
|0.53
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.18
|Саид Уэсли
|5
|0.15
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|4 (2)
|0.12
|Томассон Адриен
|3
|0.09
|Мачадо Дейвер
|3
|0.09
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.09
|Медина Факундо
|2
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|13 (2)
|0.38
|Тавареш Нуну
|6
|0.18
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.15
|Колашинац Сеад
|4
|0.12
|МБемба Шансель
|4
|0.12
|Верету Жордан
|3
|0.09
|Суарес Луис III
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.06
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Жерсон Сантос
|2
|0.06
|Оливейра Витор
|2
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Туре Сулейман
|2
|1
|Санчес Алексис
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Марсель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
0
3
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
19
28
Ланс
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Марсель
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
19
31
Голы по времени матча
Забито
33
27
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
9%
4
15%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
8
30%
30%
31-45
7
21%
7
26%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
5
15%
6
22%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
21
31
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
14%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
7
33%
5
16%
31-45
3
14%
9
29%
29%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
6
29%
5
16%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
5
36%
4
19%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
1
7%
8
38%
76-90
Забито
54
58
26 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 33
22 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
6
11%
7
12%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
11
20%
13
22%
31-45
10
19%
16
28%
46-60
7
13%
6
10%
61-75
11
20%
11
19%
76-90
Пропущено
26
35
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
8
31%
6
17%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
4
15%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2
Результаты матчей
Ланс
Марсель
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ланс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
106
89
79
413
115
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
413
124
215
412
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
294
1419
2013
924
825
330
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|0:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|61 - 32
|71
|3.
|0:0 Заявка
|34
|20
|10
|4
|55 - 25
|70
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|10.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|11.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|34 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|18 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель
Исход игры
Ланс
28.1% (34)
Ничья
40.5% (49)
Марсель
31.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
82.91% (97)
Нет
17.09% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (43)
1:2 Марсель
20.7% (25)
2:1 Ланс
17.4% (21)
1:0 Ланс
6.6% (8)
0:1 Марсель
4.1% (5)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:2 Марсель
3.3% (4)
2:0 Ланс
1.7% (2)
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