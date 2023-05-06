Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Самба Брис получил желтую карточку от судьи

88' Г О О О О Л - Пайе Димитри забивает с правой ноги!

88' Ронжье Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

83' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Марсель

82' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

81' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Онана Жан бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

74' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Ланс

68' Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Юндер Дженгиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Марсель

64' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Тавареш Нуну получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Гради Жонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Марсель

57' Удар от ворот произведет Ланс

56' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Опенда Лои получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Опенда Лои на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Ланс

52' Малиновский Руслан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника