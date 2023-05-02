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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Фрайбург
0:4
Второй тайм: 52'
РБ Лейпциг

Ход матча

13'
0:1
Ольмо Дани
(Хальстенберг Марсель)
14'
0:2
Хенрихс Бенджамин
(Ольмо Дани)
20'
Грифо Винченцо
Сильдиллия Килианн
 
37'
0:3
Собослаи Доминик
(Ольмо Дани)
45'
0:4
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
46'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
46'
Шаллаи Роланд
Доан Рицу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 209 Количество передач 271
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 130
Фрайбург 23.8% (31)
X 29.2% (38)
РБ Лейпциг 46.9% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
4.10
4.50
3.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
7
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
Фрайбург
5-3-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинтер Маттиас 1 0.2
Петерсен Нильс 1 0.2
Грегорич Михаэль 1 0.2
Хёфлер Николас 1 0.2
Доан Рицу 1 0.2
Шаллаи Роланд 1 0.2
Хёлер Лукас 1 (1) 0.2
Кайтель Янник 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 1
Ольмо Дани 2 0.4
Форсберг Эмиль 2 0.4
Поульсен Юссуф 2 0.4
Андре Силва 2 0.4
Хенрихс Бенджамин 2 0.4
Нкунку Кристофер 2 0.4
Симакан Мохамед 1 0.2
Лаймер Конрад 1 0.2
Орбан Вилли 1 0.2
Собослаи Доминик 1 0.2
Кампль Кевин 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегорич Михаэль 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Фрайбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
57%
5
29%
29%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0

Результаты матчей

Фрайбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:8
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
8
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
1/4 финала
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1/2 финала
0 Фрайбург
0 РБ Лейпциг
0 Штутгарт
0 Айнтрахт Фр
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Оторвался от опеки защитника по флангу Вернер и отдал в центр на Ольмо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кюблеру.
  • 50'
    Прострелил в штрафную с левого фланга Кайтель под удар Грифо, но тот с ходу пробил точно в спину защитнику.
  • 49'
    Теперь уже Нкунку забросил в штрафную на ход Собослаи, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гинтер.
  • 48'
    Убежал по флангу Шаллаи и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • Замена
    47'
    Замена двойная в перерыве в составе хозяев произошла. Вместо Доана и Эггештайна на второй тайм вышли Шаллаи и Кайтель.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "РБ Лейпциг"!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Кристофер Нкунку! Довели счет до разгромного "быки". Ольмо идеальным пасом нашел в штрафной соперника Нкунку, который оторвался от защитнику и с разворота вколотил сферу в дальний нижний угол ворот.
  • 44'
    Со штрафного навесил Хальстенберг на дальнюю штангу, но здесь Линкхарт головой вернул мяч обратно на фланг.
  • 43'
    Мягко забросил Собослаи в штрафную на Хальстенберга, но тот с лету пробил намного выше перекладины.
  • 42'
    Устроили небольшую потасовку Хёфлер и Лаймер. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
  • 41'
    С угла поля навесил Собослаи на дальнюю штангу, где пробил головой Орбан, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    40'
    На фланге получил мяч Вернер и прорывался к штрафной, но в подкате Гинтер спокойно вынес сферу на угловой.
  • 39'
    Протащил мяч к штрафной соперника Грифо и отдал вперед на Грегорича, который пробил в ближний нижний угол, но не попал в створ ворот.
  • 38'
    С левого фланга отдавал пас в штрафную низом Доан на ход Грегоричу, но перехватил мяч в подкате Гвардиол.
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    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Доминик Собослаи! Получил мяч перед чужой штрафной Ольмо, дождался забегание Собослаи и отдал в штрафную. Здесь оторвался Доминик от защитника и легко переиграл голкипера, отправив мяч в дальний нижний угол.
    • 36'
      С левого фланга навесил Хальстенберг в штрафную соперника на Собослаи, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 34'
      В центре поля в верховой борьбе против Эггештайна подтолкнул в спину соперника Вернер. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 33'
      На фланге наступил на ногу Гвардиолу в силовой борьбе Доан. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 32'
      Отдавал пас в штрафную с правого фланга Вернер на ход Собослаи, но тот проиграл борьбу за мяч Кюблеру.
    • 31'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Нкунку и сбросил поперек на Вернера, но тому пробить не позволил в подкате Гинтер.
    • 30'
      С левого фланга низом прострелил Вернер в штрафную на Нкунку, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Флеккен.
    • 29'
      На фланге получил по ногам Айдара в борьбе против Хёфлера. Штрафной удар исполнять будут игроки "РБ Лейпциг".
    • 28'
      Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 27'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Эггештайн, но на выходе Бласвих спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 26'
      Отдавал проникающий пас в штрафную Хёфлер на ход Грифо, но мяч в подкате перехватил в последний момент Орбан.
    • 25'
      Со штрафного Эггештайн навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Грифо, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 24'
      На фланге получил по ногам Доан в борьбе против Хальстенберга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 23'
      Диагональ исполнял Эггештайн в штрафную на ход Хёлеру, но тому добраться до мяча в борьбе с Орбаном не удалось.
    • 22'
      Сместился с фланга в центр Хёлер и забросил на Грифо, но тот в падении головой пробил рядом со штангой.
    • 21'
      С левого фланга навесил Доан в центр штрафной, но здесь выиграл верх Орбан и вернул мяч обратно на фланг.
    • Замена
      20'
      Замена в составе хозяев быстрая произошла. Вместо Килианна Сильдиллии на поле появился Винченцо Грифо.
    • 19'
      Отдавал по флангу пас Хальстенберг на ход Вернеру, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 18'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Доан получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 17'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Собослаи на ход Нкунку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бенджамин Хенрихс! Сразу же второй гол провели гости. Зацепился за мяч перед штрафной Ольмо и сбросил вперед на Хенрихса, который оторвался от защитника и пробил без шансов для голкипера.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Дани Ольмо! Смогли открыть счет в матче гости. Подхватил мяч на левой бровке Хальстенберг и тут же навесил на линию вратарской, куда ворвался Ольмо и головой вколотил сферу в нижний дальний угол ворот.
    • 13'
      Отдавал пас поперечный головой Нкунку в штрафную на ход Вернеру, но того грамотно от мяча оттеснил Гинтер корпусом.
    • 12'
      В центре поля Лаймер руками подтолкнул в спину Грегорича. штрафной удар исполнять будут игроки "Фрайбурга".
    • 11'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Вернер и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 10'
      Догнал мяч у лицевой линии Собослаи и прострелил в центр штрафной, но здесь Вернер не смог пробить в борьбе с Кюблером.
    • 9'
      Прорвался к штрафной соперника Ольмо и отдал пас вперед на Нкунку, но мяч перехватил в последний момент Гинтер.
    • 8'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Лаймер на ход Вернеру, но на выходе первым на мяче оказался Флеккен.
    • 7'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Хёлер и сбросил поперек на Грегорича, но тому пробить не позволил в подкате Хальстенберг.
    • Опасный момент
      6'
      Выскакивал один на один с голкипером Нкунку после паса от Вернера, но пробил он не только мимо Флеккена, но и рядом с дальней штангой.
    • 5'
      Забросил мягко в штрафную Доан на ход Грегоричу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Орбану и не смог пробить.
    • 4'
      Отдавал пас по флангу Хёфлер на ход Хёлеру, который убегал на ворота соперника, но вовремя вернулся в оборону Гвардиол и отобрал мяч.
    • 3'
      Из пределов штрафной пробивал по воротам Грегорич после паса от Доана, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:4 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    23.8% (31)
    Ничья
    29.2% (38)
    РБ Лейпциг
    46.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    92.04% (104)
    Нет
    7.96% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    33.8% (44)
    1:1 Ничья
    26.2% (34)
    2:1 Фрайбург
    15.4% (20)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.3% (3)
    1:0 Фрайбург
    1.5% (2)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
    3:2 Фрайбург
    1.5% (2)
    0:2 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
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