Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Яблонски Свен
0:4
Второй тайм: 52'
0'
0:1
13' ГолОльмо Дани
0:2
14' ГолХенрихс Бенджамин
0:3
37' ГолСобослаи Доминик
0:4
45' ГолНкунку Кристофер
Ход матча
13'
14'
0:2
37'
0:3
45'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
209 Количество передач 271
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
21
Бласвих
Янис
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
РБ Лейпциг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гинтер Маттиас
|1
|0.2
|Петерсен Нильс
|1
|0.2
|Грегорич Михаэль
|1
|0.2
|Хёфлер Николас
|1
|0.2
|Доан Рицу
|1
|0.2
|Шаллаи Роланд
|1
|0.2
|Хёлер Лукас
|1 (1)
|0.2
|Кайтель Янник
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|1
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Форсберг Эмиль
|2
|0.4
|Поульсен Юссуф
|2
|0.4
|Андре Силва
|2
|0.4
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.4
|Нкунку Кристофер
|2
|0.4
|Симакан Мохамед
|1
|0.2
|Лаймер Конрад
|1
|0.2
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|Собослаи Доминик
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раум Давид
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Фрайбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
57%
5
29%
29%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0
Результаты матчей
Фрайбург
РБ Лейпциг
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:8
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
8
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|5 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|5
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:4 РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
23.8% (31)
Ничья
29.2% (38)
РБ Лейпциг
46.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
92.04% (104)
Нет
7.96% (9)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
33.8% (44)
1:1 Ничья
26.2% (34)
2:1 Фрайбург
15.4% (20)
0:1 РБ Лейпциг
2.3% (3)
1:0 Фрайбург
1.5% (2)
2:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
3:2 Фрайбург
1.5% (2)
0:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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