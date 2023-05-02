Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена двойная в перерыве в составе хозяев произошла. Вместо Доана и Эггештайна на второй тайм вышли Шаллаи и Кайтель.

Убежал по флангу Шаллаи и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Теперь уже Нкунку забросил в штрафную на ход Собослаи, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гинтер.

Прострелил в штрафную с левого фланга Кайтель под удар Грифо, но тот с ходу пробил точно в спину защитнику.

Оторвался от опеки защитника по флангу Вернер и отдал в центр на Ольмо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кюблеру.

С левого фланга отдавал пас в штрафную низом Доан на ход Грегоричу, но перехватил мяч в подкате Гвардиол.

Протащил мяч к штрафной соперника Грифо и отдал вперед на Грегорича, который пробил в ближний нижний угол, но не попал в створ ворот.

На фланге получил мяч Вернер и прорывался к штрафной, но в подкате Гинтер спокойно вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Собослаи на дальнюю штангу, где пробил головой Орбан, но мяч полетел крайне неточно.

Устроили небольшую потасовку Хёфлер и Лаймер. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

Мягко забросил Собослаи в штрафную на Хальстенберга, но тот с лету пробил намного выше перекладины.

Со штрафного навесил Хальстенберг на дальнюю штангу, но здесь Линкхарт головой вернул мяч обратно на фланг.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Кристофер Нкунку! Довели счет до разгромного "быки". Ольмо идеальным пасом нашел в штрафной соперника Нкунку, который оторвался от защитнику и с разворота вколотил сферу в дальний нижний угол ворот.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Эггештайн, но на выходе Бласвих спокойно забрал мяч в свои руки.

Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

На фланге получил по ногам Айдара в борьбе против Хёфлера. Штрафной удар исполнять будут игроки "РБ Лейпциг".

С левого фланга низом прострелил Вернер в штрафную на Нкунку, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Флеккен.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Нкунку и сбросил поперек на Вернера, но тому пробить не позволил в подкате Гинтер.

Отдавал пас в штрафную с правого фланга Вернер на ход Собослаи, но тот проиграл борьбу за мяч Кюблеру.

На фланге наступил на ногу Гвардиолу в силовой борьбе Доан. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

В центре поля в верховой борьбе против Эггештайна подтолкнул в спину соперника Вернер. Штрафной удар исполнят хозяева.

С левого фланга навесил Хальстенберг в штрафную соперника на Собослаи, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Доминик Собослаи! Получил мяч перед чужой штрафной Ольмо, дождался забегание Собослаи и отдал в штрафную. Здесь оторвался Доминик от защитника и легко переиграл голкипера, отправив мяч в дальний нижний угол.

26' Отдавал проникающий пас в штрафную Хёфлер на ход Грифо, но мяч в подкате перехватил в последний момент Орбан.

25' Со штрафного Эггештайн навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Грифо, но мяч застрял в гуще защитников.

24' На фланге получил по ногам Доан в борьбе против Хальстенберга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

23' Диагональ исполнял Эггештайн в штрафную на ход Хёлеру, но тому добраться до мяча в борьбе с Орбаном не удалось.

22' Сместился с фланга в центр Хёлер и забросил на Грифо, но тот в падении головой пробил рядом со штангой.

21' С левого фланга навесил Доан в центр штрафной, но здесь выиграл верх Орбан и вернул мяч обратно на фланг.

20' Замена в составе хозяев быстрая произошла. Вместо Килианна Сильдиллии на поле появился Винченцо Грифо.

19' Отдавал по флангу пас Хальстенберг на ход Вернеру, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником Доан получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

17' Диагональ исполнял в штрафную соперника Собослаи на ход Нкунку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

15' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бенджамин Хенрихс! Сразу же второй гол провели гости. Зацепился за мяч перед штрафной Ольмо и сбросил вперед на Хенрихса, который оторвался от защитника и пробил без шансов для голкипера.

14' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Дани Ольмо! Смогли открыть счет в матче гости. Подхватил мяч на левой бровке Хальстенберг и тут же навесил на линию вратарской, куда ворвался Ольмо и головой вколотил сферу в нижний дальний угол ворот.

13' Отдавал пас поперечный головой Нкунку в штрафную на ход Вернеру, но того грамотно от мяча оттеснил Гинтер корпусом.

12' В центре поля Лаймер руками подтолкнул в спину Грегорича. штрафной удар исполнять будут игроки "Фрайбурга".

11' Ворвался в штрафную соперника на скорости Вернер и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

10' Догнал мяч у лицевой линии Собослаи и прострелил в центр штрафной, но здесь Вернер не смог пробить в борьбе с Кюблером.

9' Прорвался к штрафной соперника Ольмо и отдал пас вперед на Нкунку, но мяч перехватил в последний момент Гинтер.

8' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Лаймер на ход Вернеру, но на выходе первым на мяче оказался Флеккен.

7' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Хёлер и сбросил поперек на Грегорича, но тому пробить не позволил в подкате Хальстенберг.

6' Выскакивал один на один с голкипером Нкунку после паса от Вернера, но пробил он не только мимо Флеккена, но и рядом с дальней штангой.

5' Забросил мягко в штрафную Доан на ход Грегоричу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Орбану и не смог пробить.

4' Отдавал пас по флангу Хёфлер на ход Хёлеру, который убегал на ворота соперника, но вовремя вернулся в оборону Гвардиол и отобрал мяч.

3' Из пределов штрафной пробивал по воротам Грегорич после паса от Доана, но мяч застрял в гуще защитников.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.