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  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 5
Фрайбург 0% (0)
X 20% (1)
РБ Лейпциг 80% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
3.80
3.90
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинтер Маттиас 1 0.25
Петерсен Нильс 1 0.25
Грегорич Михаэль 1 0.25
Хёфлер Николас 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Шаллаи Роланд 1 0.25
Хёлер Лукас 1 (1) 0.25
Кайтель Янник 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 1.25
Форсберг Эмиль 2 0.5
Поульсен Юссуф 2 0.5
Андре Силва 2 0.5
Симакан Мохамед 1 0.25
Лаймер Конрад 1 0.25
Орбан Вилли 1 0.25
Хенрихс Бенджамин 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Кампль Кевин 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегорич Михаэль 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Фрайбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
57%
5
29%
29%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0

Результаты матчей

Фрайбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:8
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
8
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
1/4 финала
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1/2 финала
0 Фрайбург
0 РБ Лейпциг
0 Штутгарт
0 Айнтрахт Фр
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2023, осталось 2 дня 2 часа 7 минут.



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    • Прогнозы 5
    Фрайбург 0% (0)
    X 20% (1)
    РБ Лейпциг 80% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.80
    3.90
    3.35
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    Где смотреть матч Фрайбург - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    РБ Лейпциг
    100% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    100% (2)
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    РБ Лейпциг
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