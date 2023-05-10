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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Ред Булл Брагантино
2:1
Перерыв
Америка Минейро
0'
0:1
15' Пенальти
Aloisio Santos
16' Желтая карточка
Саша Эдуардо
1:1
33' Гол
Helio Junio
2:1
44' Гол
Helio Junio
45' Желтая карточка
Марсиньо Силва

Ход матча

15'
0:1
Aloisio Santos
16'
Саша Эдуардо
 
33'
Helio Junio
1:1
44'
Helio Junio
(Силва Адерлан)
2:1
45'
 
Марсиньо Силва
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Америка Минейро
3.65
5.80
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
28
Витиньо
Витор
V
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
17
Брунинью
Филипе
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
45
Potigar
33
Eder
2
30
Nicolas
Vichiatto
16
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
0:1
БСБ
0:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:0
БСБ
2:3
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
1.56

Среднее время на гол

126
57

Всего голов

14
25

Голов в среднем за матч

0.88
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

102
57

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 2 0.4
Helio Junio 2 0.4
Thiago Borbas 2 0.4
Брунинью Филипе 1 0.2
Фернандес Матеус 1 0.2
Силва Адерлан 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 2 (1) 0.4
Everaldo 1 0.2
Ale 1 0.2
Marlon VII 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 1 1
Juninho Capixaba 2 0
Jadson 3 2 0
Thiago Borbas 2 0
Силва Адерлан 0 1
Саша Эдуардо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Henry Mosquera 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 3 0
Everaldo 2 0
Ale 2 0
Майдана Яго 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Марсиньо Силва 1 0
Nino Paraiba 1 0
Lucas Kal 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Америка Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0
Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Америка Минейро 1:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ред Булл Брагантино
 2:1 5 2 2 1 8 - 9 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сантос
 2:0 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Байя
 0:2 5 2 0 3 6 - 7 6
13.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
16.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 1:2 5 0 0 5 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Ред Булл Брагантино
 2:1 3 2 0 1 4 - 5 6
9.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Байя
 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Байя
 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2:1 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Сантос
 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Сантос Мендоса Стивен 2 (2)
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Америка Минейро
3.65
5.80
4.30
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