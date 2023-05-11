Тур: 5.
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ПенальтиAloisio Santos
16' Желтая карточкаСаша Эдуардо
1:1
33' ГолHelio Junio
2:1
44' ГолHelio Junio
45' Желтая карточкаМарсиньо Силва
49' Желтая карточкаEveraldo
55' Желтая карточкаThiago Borbas
59' Желтая карточкаEder 2
77' Желтая карточкаJadson 3
2:2
78' ПенальтиAloisio Santos
86' Желтая карточкаВитиньо Витор
90' Желтая карточкаСантос Эдуардо
90'+12
Ход матча
15'
0:1
16'
33'
1:1
44'
2:1
45'
49'
55'
59'
60'
77'
78'
2:2
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Natan
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
45
Potigar
33
Eder
2
16
Ale
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
5 Jadson 3
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JoriВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Америка Минейро
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
1.56
Среднее время на гол
126
57
Всего голов
14
25
Голов в среднем за матч
0.88
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
102
57
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|2
|0.4
|Helio Junio
|2
|0.4
|Thiago Borbas
|2
|0.4
|Брунинью Филипе
|1
|0.2
|Фернандес Матеус
|1
|0.2
|Силва Адерлан
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.6
|Everaldo
|1
|0.2
|Ale
|1
|0.2
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|1
|1
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Марсиньо Силва
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Америка Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0
Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Америка Минейро 1:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Америка Минейро
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Америка Минейро
|Everaldo
|3