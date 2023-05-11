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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Ред Булл Брагантино
2:2
Конец матча
Америка Минейро
0'
0:1
15' Пенальти
Aloisio Santos
16' Желтая карточка
Саша Эдуардо
1:1
33' Гол
Helio Junio
2:1
44' Гол
Helio Junio
45' Желтая карточка
Марсиньо Силва
49' Желтая карточка
Everaldo
55' Желтая карточка
Thiago Borbas
59' Желтая карточка
Eder 2
77' Желтая карточка
Jadson 3
2:2
78' Пенальти
Aloisio Santos
86' Желтая карточка
Витиньо Витор
90' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
90'+12
1
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
28
Витиньо
Витор
V
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
17
Брунинью
Филипе
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
45
Potigar
33
Eder
2
30
Nicolas
Vichiatto
16
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
0:1
БСБ
0:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:0
БСБ
2:3
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
1.56

Среднее время на гол

126
57

Всего голов

14
25

Голов в среднем за матч

0.88
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

102
57

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 2 0.4
Helio Junio 2 0.4
Thiago Borbas 2 0.4
Брунинью Филипе 1 0.2
Фернандес Матеус 1 0.2
Силва Адерлан 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.6
Everaldo 1 0.2
Ale 1 0.2
Marlon VII 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 3 0
Thiago Borbas 3 0
Cleiton Schwengber 1 1
Juninho Capixaba 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Саша Эдуардо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Henry Mosquera 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Ale 2 0
Майдана Яго 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Марсиньо Силва 1 0
Nino Paraiba 1 0
Lucas Kal 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Америка Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0
Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Америка Минейро 1:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Флуминенсе
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Крузейро
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
7.
Гремио
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 3 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Америка Минейро Everaldo 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Эвангелиста Лукас уходит с поля. Жадсом выходит вместо него
    • Желтая карточка
      55'
      Thiago Borbas получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      49'
      Эверальдо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Саша Эдуардо уходит с поля. Thiago Borbas выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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