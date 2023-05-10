Тур: 5.
0'
3' Желтая карточкаJhoanner Chavez
1:0
4' ГолDeivid de Souza
2:0
14' ГолМендоса Стивен
25' Желтая карточкаСисиньо
42' Желтая карточкаDeivid de Souza
45' Желтая карточкаАсеведо Николас
45' Желтая карточкаLucas Braga
Ход матча
4'
14'
2:0
25'
42'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
24
Мессиас
28
Joaquim
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 АлисонЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
-
30 Lucas Braga
-
37 Ed Carlos
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arthur SalesНападающий
- Запасные игроки
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гомеш ТьягуНападающий
-
37 КаикиНападающий
-
10 Daniel XII
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
66 Ryan Santos
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Сантос
Байя
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.86
0.43
Среднее время на гол
48
210
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.2
Среднее время на гол
50
450
Всего голов
22
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
49
270
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|2
|0.4
|Marcos Leonardo
|1 (1)
|0.2
|Deivid de Souza
|1
|0.2
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.2
|Angelo Borges
|1
|0.2
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|1
|0.2
|Thaciano
|1
|0.2
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.2
|Vitor Jacare
|1
|0.2
|Gabriel Teixeira
|1
|0.2
|Соуза Коули
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|3
|0
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Deivid de Souza
|1
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitor Jacare
|3
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
2
Сантос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиарио 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0
Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1
Результаты матчей
Сантос
Байя
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сантос
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|1:2
|5
|0
|0
|5
|4 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|2:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Сантос
|Мендоса Стивен
|2 (2)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3