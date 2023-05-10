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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Сантос
2:0
Перерыв
Байя
0'
3' Желтая карточка
Jhoanner Chavez
1:0
4' Гол
Deivid de Souza
2:0
14' Гол
Мендоса Стивен
25' Желтая карточка
Сисиньо
42' Желтая карточка
Deivid de Souza
45' Желтая карточка
Асеведо Николас
45' Желтая карточка
Lucas Braga
34
Жуан
Пауло
12
Gabriel
Inocencio
24
Мессиас
28
Joaquim
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
11
Angelo
Borges
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
36
Deivid
de
Souza
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
40
Сисиньо
Неусиано
6
Jhoanner
Chavez
26
Асеведо
Николас
16
Thaciano
7
Ademir
Santos
11
Gabriel
Teixeira
14
Arthur
Sales
Сантос
4-2-3-1
Байя
3-4-2-1

История личных встреч

Сантос
Байя

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.43

Среднее время на гол

48
210

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.2

Среднее время на гол

50
450

Всего голов

22
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

49
270

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.4
Marcos Leonardo 1 (1) 0.2
Deivid de Souza 1 0.2
Габриэль Эдуардо 1 0.2
Angelo Borges 1 0.2
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лима Лукас III 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 1 0.2
Thaciano 1 0.2
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.2
Vitor Jacare 1 0.2
Gabriel Teixeira 1 0.2
Соуза Коули 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 3 0
Rodrigo Fernandez2 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Deivid de Souza 1 0
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Лима Лукас III 1 0
Luan Dias 1 0
Сантос Натан 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Jacare 3 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Ademir Santos 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
2
Сантос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиарио 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0
Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1

Результаты матчей

Сантос
Байя

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сантос
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ред Булл Брагантино
 2:1 5 2 2 1 8 - 9 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сантос
 2:0 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Байя
 0:2 5 2 0 3 6 - 7 6
13.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
16.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 1:2 5 0 0 5 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Ред Булл Брагантино
 2:1 3 2 0 1 4 - 5 6
9.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Байя
 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Байя
 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2:1 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Сантос
 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Сантос Мендоса Стивен 2 (2)
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
  • 4'
    Мендоса Стивен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Deivid de Souza бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Jhoanner Chavez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Байя
3.00
3.22
3.60
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Где смотреть матч Сантос 2:0 Байя онлайн

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