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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Куяба
0:4
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
13' Гол
Hyoran
37' Желтая карточка
Сарачо Федерико
45' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
48' Желтая карточка
Marllon
0:2
51' Пенальти
Халк Живанилдо
0:3
72' Гол
Павон Кристиан
0:4
87' Гол
Паулиньо Жозе
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
94
Patric
Calmon
27
Денилсон
Невес
5
Филипе
Аугусто
7
Кафу
Жонатан
8
Ronald
11
Веллингтон
Силва
9
Питта
Исидро
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
49
Patrick
I
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
9
Павон
Кристиан
20
Hyoran
11
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Куяба
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-2-2

История личных встреч

Куяба
Атлетико Минейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.2
Matheusinho 1 0.2
Ronald 1 0.2
Raniele 1 0.2
Кафу Жонатан 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 3 (1) 0.6
Павон Кристиан 1 0.2
Паулиньо Жозе 1 0.2
Hyoran 1 0.2
Лемос Маурисио 1 0.2
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Matheusinho 2 0
Ronald 2 0
Денилсон Невес 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Raniele 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 3 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Hyoran 1 0
Rubens 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
36%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1
Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1

Результаты матчей

Куяба
Атлетико Минейро

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Куяба
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Флуминенсе
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Крузейро
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
7.
Гремио
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 3 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Америка Минейро Everaldo 3
Весь список
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