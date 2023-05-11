Тур: 5.
0:4
Конец матча
0'
0:1
13' ГолHyoran
37' Желтая карточкаСарачо Федерико
45' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
48' Желтая карточкаMarllon
0:2
51' ПенальтиХалк Живанилдо
0:3
72' ГолПавон Кристиан
0:4
87' ГолПаулиньо Жозе
90'+8
Ход матча
13'
0:1
37'
45'
46'
48'
51'
0:2
72'
0:3
87'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
8
Ronald
22
Эверсон
40
Nathan
VI
49
Patrick
I
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Raniele
-
20 Рикельме
-
98 Matheusinho
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
49 Patrick IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Куяба
Атлетико Минейро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.2
|Matheusinho
|1
|0.2
|Ronald
|1
|0.2
|Raniele
|1
|0.2
|Кафу Жонатан
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.6
|Павон Кристиан
|1
|0.2
|Паулиньо Жозе
|1
|0.2
|Hyoran
|1
|0.2
|Лемос Маурисио
|1
|0.2
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Matheusinho
|2
|0
|Ronald
|2
|0
|Денилсон Невес
|1
|0
|Эмпереур Алан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Rubens
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
36%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1
Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1
Результаты матчей
Куяба
Атлетико Минейро
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Куяба
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Америка Минейро
|Everaldo
|3