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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Фламенго
2:0
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
8' Пенальти
Педро Гильерме
42' Желтая карточка
Vinicius XII
2:0
49' Гол
Рибейро Эвертон
90'+6
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
5
Пульгар
Эрик
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
88
Фильо
Марсело
2
Магиньо
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
43
Edu
Goncalvec2
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
20
Диего
Рибас
10
Julian
Palacios
7
Vinicius
XII
17
Matheus
Peixoto
Фламенго
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Гойяс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
6:1
СA
4:1
СA
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:1
КБ
2:1
КБ
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Перейра 2 0.4
Педро Гильерме 2 (1) 0.4
Габриэл Барбоза 2 (2) 0.4
Рибейро Эвертон 1 0.2
Жерсон Сантос 1 0.2
Айртон Лукас 1 0.2
Бруно Фабрисио 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Viktor Hugo 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.2
Matheus Peixoto 1 0.2
Lucas Halter 1 0.2
Sander 0 0
Julian Palacios 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 1 0
Луис Давид 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Melo 3 0
Магиньо 1 1
Lucas Halter 1 1
Диего Рибас 1 0
Vinicius XII 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Julian Palacios 1 0

Результаты матчей

Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
3
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3
Гойяс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1

Результаты матчей

Фламенго
Гойяс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Флуминенсе
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Крузейро
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
7.
Гремио
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 3 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Америка Минейро Everaldo 3
Весь список
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