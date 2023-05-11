Тур: 5.
0'
1:0
8' ПенальтиПедро Гильерме
42' Желтая карточкаVinicius XII
2:0
49' ГолРибейро Эвертон
90'+6
Ход матча
8'
1:0
42'
49'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
2
Магиньо
6
Sander
20
Диего
Рибас
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
31 МариньоПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
42 МатеузиньоНападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Натан РафаэлЗащитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
66 Hugo Farias
-
-
-
12 Willian VI
-
-
95 Dodozinho
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
История личных встреч
Фламенго
Гойяс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Перейра
|2
|0.4
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.4
|Габриэл Барбоза
|2 (2)
|0.4
|Рибейро Эвертон
|1
|0.2
|Жерсон Сантос
|1
|0.2
|Айртон Лукас
|1
|0.2
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.2
|Matheus Peixoto
|1
|0.2
|Lucas Halter
|1
|0.2
|Sander
|0
|0
|Julian Palacios
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Melo
|3
|0
|Магиньо
|1
|1
|Lucas Halter
|1
|1
|Диего Рибас
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
0
3
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3
Гойяс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1
Результаты матчей
Фламенго
Гойяс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Америка Минейро
|Everaldo
|3