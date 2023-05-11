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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Второй тайм: 56'
Гремио
0'
1:0
23' Гол
Вейга Рафаэль
27' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
29' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
1:1
45' Гол
Bitello
51' Желтая карточка
Gabriel Chapeco
55' Желтая карточка
Bruno VI
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
58
Thomas
Luciano
22
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Гремио
3-4-1-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.4%
58.8%
8.8%
11 побед 20 ничьих 3 победы

Второй тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.12

Среднее время на гол

56
80

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

0.88
0.94

Среднее время на гол

102
95

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.24
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
87

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 3 0.6
Гимарайнс Артур 2 0.4
Endrick 2 0.4
Дуду X 1 0.2
Лопес Хосе Мануэль 1 0.2
Наварро Рафа 1 0.2
Мурило Серкейра 1 0.2
Пикерес Хоакин 0 0
Майке Роша 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.4
Кристальдо Франко 1 (1) 0.2
Суарес Луис 1 0.2
Vinicius X 1 0.2
Педро Жоао II 1 0.2
Bitello 1 0.2
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 2 1
Рафаэл Жозе 3 0
Майке Роша 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Гомес Густаво 1 0
Жонатан Луис 1 0
Наварро Рафа 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Менино Габриэль 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 3 0
Vinicius X 2 0
Bruno VI 2 0
Суарес Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Bitello 1 0
Gustavo Martins 1 0
Mila 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1
Гремио
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0
Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Флуминенсе
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Крузейро
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
7.
Гремио
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 3 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Америка Минейро Everaldo 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    Бруно Алвес получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Felipe Carballo уходит с поля. Everton выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Габриэль Чапеко получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кристальдо Франко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Bitello бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Гремио
4.80
4.90
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
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