Тур: 5.
1:1
Второй тайм: 56'
0'
1:0
23' ГолВейга Рафаэль
27' Желтая карточкаРафаэл Жозе
29' Желтая карточкаВильясанти Матиас
1:1
45' ГолBitello
51' Желтая карточкаGabriel Chapeco
55' Желтая карточкаBruno VI
Ход матча
23'
1:0
27'
45'
1:1
51'
55'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
39
Bitello
11
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Нападающий
-
11 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Nata
-
31 Adriel Ramos
-
-
-
45 Mila
-
-
54 Cuiabano
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.4%
58.8%
8.8%
11 побед 20 ничьих 3 победы
Второй тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.12
Среднее время на гол
56
80
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
0.88
0.94
Среднее время на гол
102
95
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
87
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|3
|0.6
|Гимарайнс Артур
|2
|0.4
|Endrick
|2
|0.4
|Дуду X
|1
|0.2
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.2
|Наварро Рафа
|1
|0.2
|Мурило Серкейра
|1
|0.2
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Майке Роша
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.4
|Кристальдо Франко
|1 (1)
|0.2
|Суарес Луис
|1
|0.2
|Vinicius X
|1
|0.2
|Педро Жоао II
|1
|0.2
|Bitello
|1
|0.2
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|2
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Майке Роша
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
|Mila
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1
Гремио
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0
Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Америка Минейро
|Everaldo
|3