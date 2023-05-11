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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Крузейро
0:2
Второй тайм: 56'
Флуминенсе
0'
20' Желтая карточка
Марсело Виера
42' Желтая карточка
Уэсли Лопес
0:1
44' Гол
Гансо Пауло
0:2
54' Гол
Кано Херман

Ход матча

20'
 
Марсело Виера
42'
Уэсли Лопес
 
44'
0:1
Гансо Пауло
54'
0:2
Кано Херман
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Флуминенсе
9.50
3.70
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
7
Витал
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
Крузейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Флуминенсе

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:3
К
2:1
СA
0:0
К
2:2
СA
4:1
К
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
2:0
КСМР
3:4
СA
2:0
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
3:3
БСА
1:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.4
Насименто Бруно III 2 0.4
Рамиро 1 0.2
Gilberto IV 1 0.2
Маркес Лукас 1 0.2
Machado 0 0
Витал Матеус 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джон Кеннеди 2 0.4
Vinicius Lima 2 0.4
Гансо Пауло 1 0.2
Lele 1 0.2
Кано Херман 1 0.2
Алан VI 1 0.2
Huan Nino2 1 0.2
Samuel VII 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Gilberto IV 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Jussa 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 3 0
Keno 2 0
Мело Фелипе 1 0
Андре 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Samuel VII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Fernando Diniz 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0
Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Крузейро
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Флуминенсе
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Крузейро
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
7.
Гремио
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Гремио
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 3 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Америка Минейро Everaldo 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Уэсли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Марсело Виера получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Флуминенсе
9.50
3.70
2.80
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