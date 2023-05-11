Тур: 5.
0:2
Второй тайм: 56'
0'
20' Желтая карточкаМарсело Виера
42' Желтая карточкаУэсли Лопес
0:1
44' ГолГансо Пауло
0:2
54' ГолКано Херман
Ход матча
20'
42'
44'
0:1
54'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
23
Guga3
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Reynaldo2
-
33 Igor Marques
-
-
20 _Ian Luccas
-
30 Arielson
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
99 LeleПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
32 Isaac
-
-
-
98 Vitor Eudes
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Крузейро
Флуминенсе
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.4
|Насименто Бруно III
|2
|0.4
|Рамиро
|1
|0.2
|Gilberto IV
|1
|0.2
|Маркес Лукас
|1
|0.2
|Machado
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джон Кеннеди
|2
|0.4
|Vinicius Lima
|2
|0.4
|Гансо Пауло
|1
|0.2
|Lele
|1
|0.2
|Кано Херман
|1
|0.2
|Алан VI
|1
|0.2
|Huan Nino2
|1
|0.2
|Samuel VII
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Gilberto IV
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Jussa
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Keno
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Андре
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Fernando Diniz
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0
Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Результаты матчей
Крузейро
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Америка Минейро
|Everaldo
|3