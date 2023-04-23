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  5. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 15'
УТА Арад
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
УТА Арад
2.75
3.15
3.20
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
11
Атанасе
Космин
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
13
Кучер
Даниил
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
15
Вукчевич
Марко
19
Батха
Идриз
5
Каскини
Баутиста
20
Уббинк
Корнелис
55
Поп
Рареш
17
Постолаки
Вирджилиу
11
Роджер
VII
Киндия Тырговиште
УТА Арад

История личных встреч

Киндия Тырговиште
УТА Арад

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:2
ЛI
4:2
ЛI
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 7 0.21
Попадюк Дору 7 0.21
Негуц Кристиан 5 (2) 0.15
Купер Годберг 5 0.15
Daniel Celea 2 0.06
Шербан Андрей 1 0.03
Болдор Деян 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 1 0.03
Ороско Эстебан 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Атанасе Космин 1 0.03
Ахматов Расамбек 1 0.03
Воробьев Модест 0 0
Шамед Нассер 0 0
Грубац Сергей 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 7 (1) 0.21
Отеле Филип 5 0.15
Милошевич Стефан II 4 (1) 0.12
Уббинк Корнелис 3 0.09
Поп Рареш 2 0.06
Каскини Баутиста 2 0.06
Кешерю Клаудиу 2 0.06
Бенга Александру 2 0.06
Микулеску Давид 2 0.06
Батха Идриз 1 0.03
Абейд Али 1 0.03
Жобелло Уэсли 0 0
Роджер VII 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 9 0
Негуц Кристиан 7 1
Кэпушэ Тибериу 4 2
Дулка Марко 6 0
Ороско Эстебан 6 0
Anton Petrea 6 0
Болдор Деян 5 0
Daniel Celea 5 0
Попадюк Дору 4 0
Воробьев Модест 4 0
Купер Годберг 4 0
Попа Даньел 3 0
Михаю Андреас 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Дину Корнел 1 0
Шербан Андрей 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 11 1
Каскини Баутиста 8 0
Киндриш Андрей 8 0
Антон Паул 5 1
Уббинк Корнелис 6 0
Эрико 4 1
Бенга Александру 5 0
Вукчевич Марко 5 0
Поп Рареш 5 0
Ходжалари Эрион 4 0
Отеле Филип 4 0
Абейд Али 2 1
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Исак Дамьян 1 1
Постолаки Вирджилиу 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Бензар Ромарио 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Милошевич Стефан II 1 0
Кучер Даниил 1 0
Cibi 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
УТА Арад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

14
8
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
УТА Арад
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

10
18
Киндия Тырговиште
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
УТА Арад
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
5
26%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
8
42%
2
20%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
2
13%
7
32%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
4
18%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
4
17%
7
32%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

35
32
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
7
20%
9
28%
1-15
4
11%
5
16%
16-30
3
9%
7
22%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
7
20%
3
9%
61-75
10
29%
6
19%
76-90

Пропущено

45
45
23 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
5
11%
8
18%
1-15
9
20%
8
18%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
8
18%
8
18%
46-60
5
11%
4
9%
61-75
9
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
УТА Арад

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
9
8
5
13
1.5
1
16
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
7
27
1
33
2.5
2
32

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 35 22 8 5 62 - 34 74
2.
ЧФР Клуж
 35 21 6 8 60 - 34 69
3.
Университатя Крайова
 35 18 8 9 46 - 34 62
4.
Стяуа
 31 17 7 7 52 - 36 58
5.
Рапид Бухарест
 34 15 9 10 44 - 34 54
6.
Сепси
 35 12 9 14 53 - 38 45

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 36 13 10 13 43 - 38 49
2.
Петролул Плоешти
 34 14 3 17 32 - 46 45
3.
Ботошани
 36 10 14 12 34 - 45 44
4.
Германнштадт
 35 14 10 11 38 - 33 43
5.
Университатя Клуж
 34 10 10 14 30 - 42 40
6.
Волунтари
 34 9 13 12 35 - 37 40
7.
Киндия Тырговиште
 0:0 35 8 12 15 34 - 46 36
8.
УТА Арад
 0:0 35 7 11 17 32 - 45 32
9.
Арджеш
 35 7 9 19 23 - 48 30
10.
Миовени
 34 4 10 20 23 - 53 22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 18 15 2 1 38 - 12 47
2.
Университатя Крайова
 17 12 3 2 28 - 14 39
3.
ЧФР Клуж
 18 12 2 4 34 - 16 38
4.
Рапид Бухарест
 16 10 4 2 28 - 13 34
5.
Стяуа
 16 8 6 2 31 - 19 30
6.
Сепси
 18 7 4 7 31 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 18 9 3 6 26 - 17 30
2.
Университатя Клуж
 17 7 6 4 19 - 14 27
3.
Петролул Плоешти
 18 8 3 7 20 - 20 27
4.
Ботошани
 19 6 9 4 21 - 15 27
5.
УТА Арад
 0:0 17 6 4 7 22 - 22 22
6.
Волунтари
 17 5 6 6 15 - 13 21
7.
Арджеш
 17 5 4 8 13 - 21 19
8.
Киндия Тырговиште
 0:0 17 3 9 5 18 - 22 18
9.
Германнштадт
 17 7 4 6 21 - 16 16
10.
Миовени
 17 2 6 9 8 - 19 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 17 9 4 4 26 - 18 31
2.
Стяуа
 15 9 1 5 21 - 17 28
3.
Фарул
 17 7 6 4 24 - 22 27
4.
Университатя Крайова
 18 6 5 7 18 - 20 23
5.
Сепси
 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Рапид Бухарест
 18 5 5 8 16 - 21 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 18 7 6 5 17 - 17 27
2.
Волунтари
 17 4 7 6 20 - 24 19
3.
У Крайова 1948
 18 4 7 7 17 - 21 19
4.
Петролул Плоешти
 16 6 0 10 12 - 26 18
5.
Киндия Тырговиште
 0:0 18 5 3 10 16 - 24 18
6.
Ботошани
 17 4 5 8 13 - 30 17
7.
Университатя Клуж
 17 3 4 10 11 - 28 13
8.
Арджеш
 18 2 5 11 10 - 27 11
9.
Миовени
 17 2 4 11 15 - 34 10
10.
УТА Арад
 0:0 18 1 7 10 10 - 23 10

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
Германнштадт Опрут Рауль 11
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    Киндия Тырговиште
    Ничья
    УТА Арад
    2.75
    3.15
    3.20
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