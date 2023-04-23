Тур: 5. Стадион: Stadionul Eugen Popescu. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Владение мячом
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
13
Кучер
Даниил
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
55
Поп
Рареш
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
-
11 Роджер VIIНападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
10 WillieПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Балинт Ласло
История личных встреч
Киндия Тырговиште
УТА Арад
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|7
|0.21
|Попадюк Дору
|7
|0.21
|Негуц Кристиан
|5 (2)
|0.15
|Купер Годберг
|5
|0.15
|Daniel Celea
|2
|0.06
|Шербан Андрей
|1
|0.03
|Болдор Деян
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|Ороско Эстебан
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Атанасе Космин
|1
|0.03
|Ахматов Расамбек
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|0
|0
|Шамед Нассер
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|7 (1)
|0.21
|Отеле Филип
|5
|0.15
|Милошевич Стефан II
|4 (1)
|0.12
|Уббинк Корнелис
|3
|0.09
|Поп Рареш
|2
|0.06
|Каскини Баутиста
|2
|0.06
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.06
|Бенга Александру
|2
|0.06
|Микулеску Давид
|2
|0.06
|Батха Идриз
|1
|0.03
|Абейд Али
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|9
|0
|Негуц Кристиан
|7
|1
|Кэпушэ Тибериу
|4
|2
|Дулка Марко
|6
|0
|Ороско Эстебан
|6
|0
|Anton Petrea
|6
|0
|Болдор Деян
|5
|0
|Daniel Celea
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Купер Годберг
|4
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Дину Корнел
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|11
|1
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Киндриш Андрей
|8
|0
|Антон Паул
|5
|1
|Уббинк Корнелис
|6
|0
|Эрико
|4
|1
|Бенга Александру
|5
|0
|Вукчевич Марко
|5
|0
|Поп Рареш
|5
|0
|Ходжалари Эрион
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Абейд Али
|2
|1
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Милошевич Стефан II
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
УТА Арад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
14
8
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
УТА Арад
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
10
18
Киндия Тырговиште
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
УТА Арад
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
5
26%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
8
42%
2
20%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
2
13%
7
32%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
4
18%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
4
17%
7
32%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
35
32
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
7
20%
9
28%
1-15
4
11%
5
16%
16-30
3
9%
7
22%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
7
20%
3
9%
61-75
10
29%
6
19%
76-90
Пропущено
45
45
23 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
5
11%
8
18%
1-15
9
20%
8
18%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
8
18%
8
18%
46-60
5
11%
4
9%
61-75
9
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
УТА Арад
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
511
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
98
513
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2311
1024
727
133
232
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|8
|5
|62 - 34
|74
|2.
|35
|21
|6
|8
|60 - 34
|69
|3.
|35
|18
|8
|9
|46 - 34
|62
|4.
|31
|17
|7
|7
|52 - 36
|58
|5.
|34
|15
|9
|10
|44 - 34
|54
|6.
|35
|12
|9
|14
|53 - 38
|45
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|13
|10
|13
|43 - 38
|49
|2.
|34
|14
|3
|17
|32 - 46
|45
|3.
|36
|10
|14
|12
|34 - 45
|44
|4.
|35
|14
|10
|11
|38 - 33
|43
|5.
|34
|10
|10
|14
|30 - 42
|40
|6.
|34
|9
|13
|12
|35 - 37
|40
|7.
|0:0
|35
|8
|12
|15
|34 - 46
|36
|8.
|0:0
|35
|7
|11
|17
|32 - 45
|32
|9.
|35
|7
|9
|19
|23 - 48
|30
|10.
|34
|4
|10
|20
|23 - 53
|22
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|2
|1
|38 - 12
|47
|2.
|17
|12
|3
|2
|28 - 14
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|4.
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|5.
|16
|8
|6
|2
|31 - 19
|30
|6.
|18
|7
|4
|7
|31 - 17
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|26 - 17
|30
|2.
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|3.
|18
|8
|3
|7
|20 - 20
|27
|4.
|19
|6
|9
|4
|21 - 15
|27
|5.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|6.
|17
|5
|6
|6
|15 - 13
|21
|7.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|9.
|17
|7
|4
|6
|21 - 16
|16
|10.
|17
|2
|6
|9
|8 - 19
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|17
|7
|6
|4
|24 - 22
|27
|4.
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|5.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|7
|6
|5
|17 - 17
|27
|2.
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|19
|3.
|18
|4
|7
|7
|17 - 21
|19
|4.
|16
|6
|0
|10
|12 - 26
|18
|5.
|0:0
|18
|5
|3
|10
|16 - 24
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|13 - 30
|17
|7.
|17
|3
|4
|10
|11 - 28
|13
|8.
|18
|2
|5
|11
|10 - 27
|11
|9.
|17
|2
|4
|11
|15 - 34
|10
|10.
|0:0
|18
|1
|7
|10
|10 - 23
|10
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|11