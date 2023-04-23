Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

84' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Штяу Раул

80' Тактическая замена. Уббинк Корнелис уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Киндриш Андрей выиграл воздушное противоборство у Андрей Шербан.

76' Болдор Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Rares Pop наказан за толчок Болдор Деян

72' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

72' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Дулка Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

70' Ахматов Расамбек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает с левой ноги!

63' Попадюк Дору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште в офсайде

61' Уббинк Корнелис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Тактическая замена. Cosmin Atanase уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

58' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

55' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Г О О О О Л - Rares Pop забивает с левой ноги!

54' Каскини Баутиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Denis Dumitrascu нанес удар головой, но Danylo Kucher спокойно отбил мяч.

51' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

50' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Постолаки Вирджилиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля