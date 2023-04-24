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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 37'
Миовени
0'
22' Желтая карточка
Маркиньос Педрозо

Ход матча

22'
 
Маркиньос Педрозо

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Миовени
1.60
4.30
8.50
Все Коэффициенты
33
Andrei
Gorcea
26
Dorinel
Oancea
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
22
Горанов
Иван
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
27
Кипчу
Александру
19
Нистор
Дан
21
Гомеш
Жозе
93
Тьям
Мамаду
22
Кроитору
Флавиус
16
Ionut
Radescu
25
Балаур
Ионуц
27
Guilherme
Gomes
Garutti
21
Маркиньос
Педрозо
24
Vlad
Pop
14
Леписту
Брент
30
Сербаника
Даниел
17
Gutea
90
Русу
Богдан
5
Mihai
Lixandru
Университатя Клуж
Миовени

История личных встреч

Университатя Клуж
Миовени

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
ЛI
0:1
ЛI
2:2
ЛI
1:2
ЛI
1:1
Л2С2
0:0
Л2С2
0:1
ДА
2:2
ДА
0:1
ВД
3:0
ВД
1:0
ДА
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.33
1.14

Среднее время на гол

270
78

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 7 (1) 0.2
Бэлан Адриан 4 0.11
Филип Иоан 3 0.09
Martin Remacle 3 0.09
Фюлёп Лоран 2 0.06
Кипчу Александру 1 0.03
Бик Овидиу 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 7 (2) 0.2
Беншаиб Амин 3 (2) 0.09
Скарлатаче Адриан 3 0.09
Антал Ливиу 2 0.06
Бузьюк Александру 2 0.06
Красники Блерим 2 0.06
Mihai Lixandru 1 0.03
Балаур Ионуц 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Guilherme Gomes Garutti 1 0.03
Vlad Pop 0 0
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 8 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 1
Симон Габриэл 5 0
Andrei Gorcea 5 0
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Бик Овидиу 3 0
Мирон Джордже 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Мартич Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Илиев Пламен 1 0
Горанов Иван 1 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Панаит Андрей 7 0
Dorinel Oancea 7 0
Балаур Ионуц 5 0
Ionut Burnea 5 0
Guilherme Gomes Garutti 5 0
Скарлатаче Адриан 4 0
Daniel Toma 2 1
Леписту Брент 3 0
Маркиньос Педрозо 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Антал Ливиу 2 0
Русу Богдан 2 0
Эне Корнел 2 0
Szilard Veres 2 0
Сно Саквилл 2 0
Красники Блерим 2 0
Бузьюк Александру 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Кырнац Николае 1 0
Сербаника Даниел 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Миовени
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
13
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Миовени
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

8
8
Университатя Клуж
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
38% (13)
9% (3)
Миовени
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

12
10

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

13
21

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

16
33
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
19%
5
15%
1-15
6
38%
4
12%
16-30
1
6%
9
27%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
3
19%
5
15%
61-75
2
13%
7
21%
76-90

Забито

11
8
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
25 Не забивали 28
3
27%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
7
25%
4
21%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
7
25%
4
21%
76-90

Забито

28
24
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
14 Не забивали 17
4
14%
6
25%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
10
36%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
5
18%
5
21%
76-90

Пропущено

44
52
23 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 28
5
11%
8
15%
1-15
11
25%
5
10%
16-30
7
16%
13
25%
31-45
8
18%
7
13%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
9
20%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2 Университатя Клуж - Дебрецен 4:0 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя Клуж 2:1
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3

Результаты матчей

Университатя Клуж
Миовени

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
8 раз 24%
0
17 раз 50%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
6
11
6
11
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
2
15
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
17
17
8
26
1.5
6
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 8
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 6
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 5
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 3

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 9
4.
У Крайова 1948
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Университатя Клуж
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
6.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 6
7.
Киндия Тырговиште
 5 2 0 3 4 - 5 6
8.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 4
9.
Арджеш
 5 1 0 4 2 - 7 3
10.
Миовени
 0:0 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
У Крайова 1948
 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
Университатя Клуж
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Миовени
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Университатя Клуж
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Миовени
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
10.
Арджеш
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
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    Университатя Клуж
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    Миовени
    1.60
    4.30
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