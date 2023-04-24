30' Удар от ворот произведет Миовени

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

26' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Миовени

24' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Леписту Брент выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Radescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ionut Radescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Миовени

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Гомеш Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

13' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Нистор Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Remus Gutea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Игрок из команды Миовени делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Русу Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Русу Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

5' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Миовени

3' Гомеш Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Vlad Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля