Тур: 5. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Antonie
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаМаркиньос Педрозо
40' Желтая карточкаMihai Lixandru
55' Желтая карточкаБик Овидиу
1:0
72' ГолТьям Мамаду
77' Желтая карточкаСно Саквилл
90' Желтая карточкаКипчу Александру
90'+8
Ход матча
40'
55'
62'
72'
1:0
77'
90'
Владение мячом
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
22
Горанов
Иван
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
19
Нистор
Дан
21
Гомеш
Жозе
93
Тьям
Мамаду
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
17
Gutea
90
Русу
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Мартич ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
-
21 Гомеш ЖозеПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
24 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 GuteaНападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Университатя Клуж
Миовени
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.33
1.14
Среднее время на гол
270
78
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьям Мамаду
|8 (1)
|0.23
|Бэлан Адриан
|4
|0.11
|Филип Иоан
|3
|0.09
|Martin Remacle
|3
|0.09
|Фюлёп Лоран
|2
|0.06
|Кипчу Александру
|1
|0.03
|Бик Овидиу
|1
|0.03
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Тескан Драгош
|1
|0.03
|Эли Лопес
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Denis Ispas
|1
|0.03
|Горанов Иван
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.2
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.09
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.09
|Антал Ливиу
|2
|0.06
|Бузьюк Александру
|2
|0.06
|Красники Блерим
|2
|0.06
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|1
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Denis Ispas
|8
|0
|Илие Флорин
|4
|1
|Симон Габриэл
|5
|0
|Andrei Gorcea
|5
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Ромеро Роберто
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Мирон Джордже
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Тьям Мамаду
|2
|0
|Гомеш Жозе
|2
|0
|Стойка Янис
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Горанов Иван
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|7
|0
|Dorinel Oancea
|7
|0
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Сно Саквилл
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Эне Корнел
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Миовени
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
13
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Миовени
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
8
8
Университатя Клуж
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
37% (13)
9% (3)
Миовени
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Сухие победы
13
10
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
26
15
Волевые поражения
13
21
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
16
34
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
3
19%
5
15%
1-15
6
38%
4
12%
16-30
1
6%
9
26%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
3
19%
6
18%
61-75
2
13%
7
21%
76-90
Забито
11
8
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
26 Не забивали 29
3
27%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
7
25%
4
21%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
7
25%
4
21%
76-90
Забито
29
24
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 10
14 Не забивали 18
4
14%
6
25%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
10
34%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
5
17%
5
21%
76-90
Пропущено
44
53
23 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
5
11%
8
15%
1-15
11
25%
5
9%
16-30
7
16%
13
25%
31-45
8
18%
7
13%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
9
20%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2 Университатя Клуж - Дебрецен 4:0 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя Клуж 2:1
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3
Результаты матчей
Университатя Клуж
Миовени
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
18 раз 51%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
611
612
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
117
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
1718
827
629
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|42
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|10.
|5
|0
|0
|5
|0 - 9
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|24
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6