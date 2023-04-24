Тур: 5. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Sorin Costreie
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Петролул Плоешти
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9 (2)
|0.26
|Домашкан Виталий
|8
|0.23
|Лопеш Марселу
|4
|0.11
|Флоря Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Раца Вадим
|1
|0.03
|Говеа Омар
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|1
|0.03
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Аким Космин
|1
|0.03
|Думитер Андрей
|1
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Тавареш Элдер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|8 (1)
|0.23
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|0.2
|Жаир
|3 (1)
|0.09
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.06
|Felix Mathaus
|2
|0.06
|Тамаш Габриэль
|2
|0.06
|Думитриу Лучан
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Seniko Doua
|1
|0.03
|Мейхерс Барт
|1
|0.03
|Stefan Purtic
|1
|0.03
|Брату Марио
|1
|0.03
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.03
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|11
|1
|Матрикарди Патрисио
|8
|0
|Раца Вадим
|7
|0
|Рикардинью XI
|7
|0
|Алийи Насер
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Флоря Даниэль
|3
|0
|Немец Адам
|3
|0
|Влад Александру
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Аким Космин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Попа Михай
|2
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|3
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Борца Флорин
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Stefan Purtic
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Сэто Такаюки
|4
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|4
|0
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Seniko Doua
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Felix Mathaus
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Петролул Плоешти
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
5
Волунтари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
13
16
Волунтари
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Петролул Плоешти
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
41% (14)
41% (14)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
18
21
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
6%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
33%
6
24%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
3
25%
8
32%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
6
24%
7
35%
76-90
Забито
35
33
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 11
4
11%
6
18%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
6
17%
5
15%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
11
31%
6
18%
76-90
Пропущено
37
45
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
5
14%
9
20%
1-15
5
14%
5
11%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
6
16%
8
18%
61-75
9
24%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
Волунтари
Петролул Плоешти
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 53%
0
10 раз 29%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
135
314
711
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
106
314
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2311
628
826
529
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|42
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|10.
|5
|0
|0
|5
|0 - 9
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|24
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6