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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
Волунтари
0:0
Первый тайм: 19'
Петролул Плоешти
0'
14' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву

Ход матча

14'
 
Иробисо Кристиан Окечукву

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Петролул Плоешти
2.04
3.95
4.90
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
28
Ляйтнер
Андреас
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Волунтари
Петролул Плоешти

История личных встреч

Волунтари
Петролул Плоешти

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
С
0:1
С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 (2) 0.26
Домашкан Виталий 8 0.23
Лопеш Марселу 4 0.11
Флоря Даниэль 3 (1) 0.09
Раца Вадим 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Сигурьонссон Рунар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 8 (1) 0.23
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.2
Жаир 3 (1) 0.09
Будеску Константин 2 (1) 0.06
Felix Mathaus 2 0.06
Тамаш Габриэль 2 0.06
Думитриу Лучан 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Seniko Doua 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 11 1
Матрикарди Патрисио 8 0
Раца Вадим 7 0
Рикардинью XI 7 0
Алийи Насер 3 1
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Флоря Даниэль 3 0
Немец Адам 3 0
Влад Александру 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Аким Космин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Попа Михай 2 0
Cristian Paz II 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 3
Мейхерс Барт 5 0
Борца Флорин 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Stefan Purtic 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Сэто Такаюки 4 0
Папп Пол 4 0
Тичу Валентин Константин 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Seniko Doua 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Будеску Константин 2 0
Felix Mathaus 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Жефферсон IV 1 0
Simon Mazarache 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Петролул Плоешти
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
5
Волунтари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

13
16
Волунтари
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Петролул Плоешти
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
41% (14)
41% (14)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

18
21

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
6%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
33%
6
24%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
3
25%
8
32%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
6
24%
7
35%
76-90

Забито

35
33
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 11
4
11%
6
18%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
6
17%
5
15%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
11
31%
6
18%
76-90

Пропущено

37
45
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
5
14%
9
20%
1-15
5
14%
5
11%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
6
16%
8
18%
61-75
9
24%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Волунтари
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
0
10 раз 29%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
5
3
14
1.5
7
11
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
1
15
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
23
11
6
28
1.5
8
26
5
29
2.5
1
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 42
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Петролул Плоешти
 0:0 5 3 1 1 4 - 2 10
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 9
5.
У Крайова 1948
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Волунтари
 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
7.
Киндия Тырговиште
 5 2 0 3 4 - 5 6
8.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 4
9.
Арджеш
 5 1 0 4 2 - 7 3
10.
Миовени
 5 0 0 5 0 - 9 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 24
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Петролул Плоешти
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
У Крайова 1948
 3 1 1 1 6 - 4 4
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Волунтари
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Петролул Плоешти
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Арджеш
 3 0 0 3 1 - 5 0
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 0

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
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    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Петролул Плоешти
    2.04
    3.95
    4.90
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