Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jacob Karlsen
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Ольборг
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
25%
30.6%
16 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.26
Среднее время на гол
43
71
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.53
1.65
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Сёрен
|4
|1
|Адамсен Тонни
|2
|0.5
|Андэрс Дахл
|1
|0.25
|Хелениус Никлас
|1
|0.25
|Сонне Оливер
|1
|0.25
|Буш Александер Магнус
|1
|0.25
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|3
|0.75
|Соуза Аллан II
|3 (2)
|0.75
|Рамкильде Марко
|1
|0.25
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Соуза Аллан II
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
2
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0
Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Результаты матчей
Силькеборг
Ольборг
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Виборг
|Джатта Алассана
|5
|Орхус
|Хеуген Сигурд
|4
|Хельсингёр
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Тенгстедт Сёрен
|4
|Орхус Фремад
|Soeren Andreasen
|3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Венсюссель
|Шварц Ронни
|1
|Фремад Амагер
|Mads Aaquist
|1
|Скиве
|Jacob Vetter
|1
|ФК Калпа
|Mathias Johannsen
|1