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Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 4'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Ольборг
2.95
3.52
3.15
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
17
Каалунд
Ларсен
Мадс
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
26
Теландер
Расмус
4
Крамер
Ларс
II
5
Гранли
Даниэль
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Силькеборг
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
25%
30.6%
16 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.26

Среднее время на гол

43
71

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.65

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Сёрен 4 1
Адамсен Тонни 2 0.5
Андэрс Дахл 1 0.25
Хелениус Никлас 1 0.25
Сонне Оливер 1 0.25
Буш Александер Магнус 1 0.25
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 3 0.75
Соуза Аллан II 3 (2) 0.75
Рамкильде Марко 1 0.25

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Александер Магнус 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранли Даниэль 1 0
Соуза Аллан II 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
2
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0
Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2

Результаты матчей

Силькеборг
Ольборг

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
0 Силькеборг
0 Ольборг
0 Нордшелланн
0 Копенгаген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Виборг Джатта Алассана 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Хельсингёр Адамсен Тонни 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Орхус Фремад Soeren Andreasen 3
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Фремад Амагер Mads Aaquist 1
Скиве Jacob Vetter 1
ФК Калпа Mathias Johannsen 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Ольборг
    2.95
    3.52
    3.15
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    Где смотреть матч Силькеборг 0:0 Ольборг онлайн

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