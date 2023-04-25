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Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 3751 Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
63' Гол
Соуза Аллан
68' Желтая карточка
Соуза Аллан
70' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
1:1
86' Гол
Буш Александер Магнус
90'+5

Ход матча

46'
Куск Каспер
Каалунд Ларсен Мадс
 
46'
Клиттен Лукас
Эстрём Робин
 
46'
Тенгстедт Сёрен
Йоргенсен Себастьян Винтер
 
63'
0:1
Соуза Аллан
65'
 
Андерсен Лукас
Андреасен Лука
65'
 
Альманн Якоб
Гранли Даниэль
68'
 
Соуза Аллан
70'
 
Паллесен Кристоффер
73'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
74'
 
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
74'
 
Йоргенсен Каспер
Феррейра Педру
80'
Кристенсен Лассе
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
84'
 
Sebastian Otoa
Соуза Аллан
86'
Буш Александер Магнус
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 541 Количество передач 488
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
17
Каалунд
Ларсен
Мадс
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Силькеборг
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
25%
30.6%
16 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.26

Среднее время на гол

43
71

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.65

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Сёрен 4 0.8
Адамсен Тонни 2 0.4
Буш Александер Магнус 2 0.4
Андэрс Дахл 1 0.2
Хелениус Никлас 1 0.2
Сонне Оливер 1 0.2
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 (2) 0.8
Андреасен Лука 3 0.6
Рамкильде Марко 1 0.2

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Александер Магнус 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
2
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
3

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0
Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2

Результаты матчей

Силькеборг
Ольборг

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
1 Силькеборг
1 Ольборг
0 Нордшелланн
0 Копенгаген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Виборг Джатта Алассана 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Хельсингёр Адамсен Тонни 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Ольборг Соуза Аллан II 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Фремад Амагер Mads Aaquist 1
Скиве Jacob Vetter 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 52%, Ольборг: 48%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3751 болельщиков
  • 94'
    Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Буш Александер Магнус успешно блокирует удар.
    • 91'
      Рамкильде Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Ольборг начинает контратаку
    • 91'
      Альманн Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 91'
      Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 1:1 Ольборг онлайн

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