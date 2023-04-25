Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

89' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Соуза Аллан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Оооо... вот это был удар! Сонне Оливер должен был забить с этой позиции.

81' Хорошую попытку сделал Куск Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

77' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Соуза Аллан II пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

76' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Ольборг

75' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

73' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

71' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

71' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Паллесен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

70' Куск Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

68' Соуза Аллан II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Андерсен Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновлен

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Г О О О О Л - Соуза Аллан II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

63' Хорошую попытку сделал Андреасен Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Силькеборг пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Клиттен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

62' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тордарсон Стефан-Тейтюр нанес удар головой, но Нико Мантль спокойно отбил мяч.

52' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

47' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Йоргенсен Себастьян Винтер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт