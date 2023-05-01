  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Университатя Клуж
2:3
Конец матча
Волунтари
0'
17' Красная карточка
Илие Флорин
0:1
18' Гол
Сигурьонссон Рунар
21' Желтая карточка
Горанов Иван
1:1
23' Гол
Martin Remacle
2:1
41' Гол
Тьям Мамаду
2:2
87' Гол
Флоря Даниэль
2:3
90' Гол
Флоря Даниэль
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90'+5
33
Andrei
Gorcea
26
Dorinel
Oancea
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
22
Горанов
Иван
94
Бик
Овидиу
98
Симон
Габриэл
8
Martin
Remacle
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
11
Тескан
Драгош
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
34
Матрикарди
Патрисио
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
7
Алийи
Насер
11
Флоря
Даниэль
9
Домашкан
Виталий
Университатя Клуж
Волунтари

История личных встреч

Университатя Клуж
Волунтари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 9 (1) 0.25
Бэлан Адриан 4 0.11
Martin Remacle 4 0.11
Филип Иоан 3 0.08
Фюлёп Лоран 2 0.06
Кипчу Александру 1 0.03
Бик Овидиу 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Горанов Иван 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 (2) 0.25
Домашкан Виталий 8 0.22
Лопеш Марселу 5 0.14
Флоря Даниэль 5 (1) 0.14
Сигурьонссон Рунар 3 0.08
Раца Вадим 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 2
Симон Габриэл 5 0
Andrei Gorcea 5 0
Бик Овидиу 4 0
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Мирон Джордже 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Мартич Иван 2 0
Горанов Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Илиев Пламен 1 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 11 1
Матрикарди Патрисио 8 0
Рикардинью XI 8 0
Раца Вадим 7 0
Немец Адам 4 1
Алийи Насер 3 1
Флоря Даниэль 4 0
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Влад Александру 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Костин Кристиан 2 0
Попа Михай 2 0
Cristian Paz II 1 0
Аким Космин 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
13
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

8
16
Университатя Клуж
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
36% (13)
11% (4)
Волунтари
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

26
11

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
9
41%
76-90

Пропущено

19
27
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
5
19%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
1
5%
6
22%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Забито

11
18
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
6
33%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
4
29%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
7
25%
4
29%
76-90

Забито

31
40
18 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
4
13%
4
10%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
11
35%
7
18%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
5
16%
14
35%
76-90

Пропущено

47
41
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
5
11%
5
12%
1-15
12
26%
6
15%
16-30
7
15%
7
17%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2 Университатя Клуж - Дебрецен 4:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2
Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Волунтари

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
1
18 раз 50%
0
10 раз 28%
3
6 раз 17%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
2
2
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
26
10
9
27
1.5
8
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Волунтари
 6 2 4 0 12 - 9 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Клуж 2:3 Волунтари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     