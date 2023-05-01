Тур: 6. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Андрей Флорин
2:3
Конец матча
0'
17' Красная карточкаИлие Флорин
0:1
18' ГолСигурьонссон Рунар
21' Желтая карточкаГоранов Иван
1:1
23' ГолMartin Remacle
2:1
41' ГолТьям Мамаду
2:2
87' ГолФлоря Даниэль
2:3
90' ГолФлоря Даниэль
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90'+5
Ход матча
17'
18'
21'
23'
1:1
41'
2:1
87'
2:2
90'
2:3
90'
Владение мячом
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
22
Горанов
Иван
94
Бик
Овидиу
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Мартич ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
21 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
80 Aymar Meleke
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Волунтари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьям Мамаду
|9 (1)
|0.25
|Бэлан Адриан
|4
|0.11
|Martin Remacle
|4
|0.11
|Филип Иоан
|3
|0.08
|Фюлёп Лоран
|2
|0.06
|Кипчу Александру
|1
|0.03
|Бик Овидиу
|1
|0.03
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Тескан Драгош
|1
|0.03
|Эли Лопес
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Denis Ispas
|1
|0.03
|Горанов Иван
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9 (2)
|0.25
|Домашкан Виталий
|8
|0.22
|Лопеш Марселу
|5
|0.14
|Флоря Даниэль
|5 (1)
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.08
|Раца Вадим
|1
|0.03
|Говеа Омар
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|1
|0.03
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|Аким Космин
|1
|0.03
|Думитер Андрей
|1
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Тавареш Элдер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|1
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Denis Ispas
|8
|0
|Илие Флорин
|4
|2
|Симон Габриэл
|5
|0
|Andrei Gorcea
|5
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Ромеро Роберто
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Мирон Джордже
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Тьям Мамаду
|2
|0
|Гомеш Жозе
|2
|0
|Стойка Янис
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|11
|1
|Матрикарди Патрисио
|8
|0
|Рикардинью XI
|8
|0
|Раца Вадим
|7
|0
|Немец Адам
|4
|1
|Алийи Насер
|3
|1
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Влад Александру
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Попа Михай
|2
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
13
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
8
16
Университатя Клуж
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
36% (13)
11% (4)
Волунтари
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
26
11
Волевые поражения
15
29
Голы по времени матча
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
9
41%
76-90
Пропущено
19
27
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
5
19%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
1
5%
6
22%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Забито
11
18
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
6
33%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
4
29%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
7
25%
4
29%
76-90
Забито
31
40
18 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
4
13%
4
10%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
11
35%
7
18%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
5
16%
14
35%
76-90
Пропущено
47
41
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
5
11%
5
12%
1-15
12
26%
6
15%
16-30
7
15%
7
17%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Университатя Клуж - Шаффхаузен 4:2 Университатя Клуж - Дебрецен 4:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2
Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Волунтари
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
1
18 раз 50%
0
10 раз 28%
3
6 раз 17%
2
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
108
712
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
162
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2610
927
828
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|27
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|26
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10