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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
УТА Арад
1:0
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
51' Пенальти
Роджер VII
90'+11
93
Якоб
Флорин
2
Бензар
Ромарио
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
18
Абейд
Али
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
55
Поп
Рареш
9
Милошевич
Стефан
II
7
Отеле
Филип
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
10
Лимай
Весель
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
УТА Арад
Германнштадт

История личных встреч

УТА Арад
Германнштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 7 (1) 0.19
Отеле Филип 5 0.14
Милошевич Стефан II 4 (1) 0.11
Уббинк Корнелис 3 0.08
Поп Рареш 3 0.08
Каскини Баутиста 2 0.06
Кешерю Клаудиу 2 0.06
Бенга Александру 2 0.06
Микулеску Давид 2 0.06
Батха Идриз 1 0.03
Роджер VII 1 (1) 0.03
Абейд Али 1 0.03
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Стахл Алберт 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 13 (2) 0.36
Альхассан Баба 6 0.17
Балауре Сильвиу 4 0.11
Стойка Йонуц 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 11 1
Каскини Баутиста 8 0
Киндриш Андрей 8 0
Антон Паул 5 1
Вукчевич Марко 6 0
Уббинк Корнелис 6 0
Эрико 4 1
Бенга Александру 5 0
Поп Рареш 5 0
Ходжалари Эрион 4 0
Отеле Филип 4 0
Абейд Али 2 1
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Исак Дамьян 1 1
Постолаки Вирджилиу 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Бензар Ромарио 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Милошевич Стефан II 1 0
Кучер Даниил 1 0
Cibi 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Альхассан Баба 8 0
Sota Mino 8 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Летица Карло 3 0
Стойка Йонуц 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Янку Габриэль 1 1
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Лимай Весель 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
6
УТА Арад
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

5
16
УТА Арад
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
61% (22)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

14
22

Голы по времени матча

Забито

23
16
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
7
30%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
4
17%
6
38%
76-90

Пропущено

22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
7
32%
3
16%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
16%
3
17%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
4
16%
7
39%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Забито

34
35
21 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
9
26%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
7
21%
8
23%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
3
9%
8
23%
61-75
6
18%
8
23%
76-90

Пропущено

47
37
26 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
8
17%
5
14%
1-15
9
19%
7
19%
16-30
9
19%
4
11%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
5
11%
9
24%
61-75
8
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1

Результаты матчей

УТА Арад
Германнштадт

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
12
1.5
6
11
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
7
1
17
1.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
24
12
7
29
1.5
11
25
2
34
2.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Волунтари
 6 2 4 0 12 - 9 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • 99'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    99'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    98'
    Штяу Раул из команды УТА Арад в офсайде
  • 98'
    Вукчевич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    98'
    Sota Mino наказан за толчок Батха Идриз
  • 97'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Германнштадт контролирует мяч.
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