Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Германнштадт

90' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Штяу Раул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Германнштадт

82' Уббинк Корнелис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Albert Stahl пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

80' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

79' Штяу Раул наказан за толчок Ionut Stoica

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Штяу Раул

72' Rares Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Rares Pop не смог попасть в створ ударом издали

71' Матч возобновлен

70' Роджер VII на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Опрут Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Тактическая замена. Отеле Филип уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

64' Calin Popescu наказан за толчок Уббинк Корнелис

63' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

62' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Уббинк Корнелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

51' 'Г О О О О О Л - Роджер VII из команды УТА Арад забивает с пенальти! Он пробил левой. Карло Летица был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

51' После проверки VAR судья изменил решение - УТА Арад пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Хорошую попытку сделал Постолаки Вирджилиу . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Уббинк Корнелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля