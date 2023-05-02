Тур: 6. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Flueran Nicusor
1:0
Конец матча
Ход матча
51'
1:0
77'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
55
Поп
Рареш
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
-
70 Эне КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
УТА Арад
Германнштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|7 (1)
|0.19
|Отеле Филип
|5
|0.14
|Милошевич Стефан II
|4 (1)
|0.11
|Уббинк Корнелис
|3
|0.08
|Поп Рареш
|3
|0.08
|Каскини Баутиста
|2
|0.06
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.06
|Бенга Александру
|2
|0.06
|Микулеску Давид
|2
|0.06
|Батха Идриз
|1
|0.03
|Роджер VII
|1 (1)
|0.03
|Абейд Али
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|13 (2)
|0.36
|Альхассан Баба
|6
|0.17
|Балауре Сильвиу
|4
|0.11
|Стойка Йонуц
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Лимай Весель
|1
|0.03
|Бабич Матко
|1 (1)
|0.03
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.03
|Попеску Кэлин
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|11
|1
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Киндриш Андрей
|8
|0
|Антон Паул
|5
|1
|Вукчевич Марко
|6
|0
|Уббинк Корнелис
|6
|0
|Эрико
|4
|1
|Бенга Александру
|5
|0
|Поп Рареш
|5
|0
|Ходжалари Эрион
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Абейд Али
|2
|1
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Милошевич Стефан II
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|11
|0
|Альхассан Баба
|8
|0
|Sota Mino
|8
|0
|Петреску Петришор
|6
|0
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Saeed Issah
|2
|1
|Эне Корнел
|3
|0
|Летица Карло
|3
|0
|Стойка Йонуц
|3
|0
|Паращив Даниэль
|3
|0
|Янку Габриэль
|1
|1
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Лимай Весель
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
6
УТА Арад
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
5
16
УТА Арад
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
61% (22)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
14
22
Голы по времени матча
Забито
23
16
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
7
30%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
4
17%
6
38%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
7
32%
3
16%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
16%
3
17%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
4
16%
7
39%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Забито
34
35
21 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
9
26%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
7
21%
8
23%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
3
9%
8
23%
61-75
6
18%
8
23%
76-90
Пропущено
47
37
26 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
8
17%
5
14%
1-15
9
19%
7
19%
16-30
9
19%
4
11%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
5
11%
9
24%
61-75
8
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1
Результаты матчей
УТА Арад
Германнштадт
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
125
612
611
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
127
117
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2412
729
1125
234
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|27
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|26
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10