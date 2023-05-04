Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Ольборг

90' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Йоргенсен Себастьян Винтер не смог попасть в створ ударом издали

89' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хёйхольт Мальте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

85' Андреасен Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

85' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

84' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Тордарсон Стефан-Тейтюр уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

82' Тактическая замена. Клинг Андерс уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

82' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Г О О О О Л - Андерсен Лукас правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

79' Сальквист Тобиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

79' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Рамкильде Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Андреасен Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Александр Линд уходит с поля и его заменяет Куск Каспер

74' Удар от ворот произведет Силькеборг

74' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Себастьян Винтер . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Сонне Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Хелениус Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Удар от ворот произведет Ольборг

65' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Людевиг Килиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Людевиг Килиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Александр Линд из команды Силькеборг в офсайде

53' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ольборг пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

52' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Александр Линд из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Гранли Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.