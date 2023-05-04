Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Sandi Putros
4:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолАдамсен Тонни
1:1
19' ГолХелениус Никлас
21' Желтая карточкаСоуза Аллан
2:1
23' ГолБакиз Юнес
37' Желтая карточкаЛюдевиг Килиан
45' Желтая карточкаКлинг Андерс
51' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
68' Желтая карточкаСонне Оливер
79' Желтая карточкаСальквист Тобиас
3:1
80' ГолАндерсен Лукас
86' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
4:1
90' ГолСоуза Аллан
90'+6
Ход матча
16'
0:1
19'
1:1
21'
23'
2:1
37'
45'
68'
79'
80'
3:1
86'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Ольборг
Силькеборг
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
37 матчей
29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.53
1.61
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
2
1.26
Среднее время на гол
45
71
Всего голов
65
53
Голов в среднем за матч
1.76
1.43
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.83
|Андреасен Лука
|3
|0.5
|Андерсен Лукас
|1
|0.17
|Рамкильде Марко
|1
|0.17
|Бакиз Юнес
|1
|0.17
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Сёрен
|4
|0.67
|Адамсен Тонни
|3
|0.5
|Хелениус Никлас
|2
|0.33
|Буш Александер Магнус
|2
|0.33
|Андэрс Дахл
|1
|0.17
|Сонне Оливер
|1
|0.17
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
4
Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2
Результаты матчей
Ольборг
Силькеборг
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
33
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Хельсингёр
|Адамсен Тонни
|5
|Виборг
|Джатта Алассана
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Орхус
|Хеуген Сигурд
|4
|Силькеборг
|Тенгстедт Сёрен
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Венсюссель
|Шварц Ронни
|1
|Фремад Амагер
|Mads Aaquist
|1
|Скиве
|Jacob Vetter
|1