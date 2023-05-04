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Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Ольборг
4:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
16' Гол
Адамсен Тонни
1:1
19' Гол
Хелениус Никлас
21' Желтая карточка
Соуза Аллан
2:1
23' Гол
Бакиз Юнес
37' Желтая карточка
Людевиг Килиан
45' Желтая карточка
Клинг Андерс
51' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
68' Желтая карточка
Сонне Оливер
79' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
3:1
80' Гол
Андерсен Лукас
86' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
4:1
90' Гол
Соуза Аллан
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Адамсен Тонни
19'
Хелениус Никлас
1:1
21'
Соуза Аллан
 
23'
Бакиз Юнес
2:1
37'
Людевиг Килиан
 
45'
 
Клинг Андерс
46'
Андреасен Лука
Фоссум Ивер
 
51'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
65'
Паллесен Кристоффер
Людевиг Килиан
 
66'
 
Энгель Лукас
Эстрём Робин
68'
 
Сонне Оливер
75'
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
 
75'
Андерсен Лукас
Бакиз Юнес
 
75'
 
Куск Каспер
Линд Александр
79'
 
Сальквист Тобиас
80'
Андерсен Лукас
3:1
82'
 
Тенгстедт Сёрен
Клинг Андерс
83'
 
Маттссон Пелле
Тордарсон Стефан-Тейтюр
83'
Sebastian Otoa
Йоргенсен Каспер
 
86'
Хёйхольт Мальте
 
90'
Соуза Аллан
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

40
Мантл
Нико
5
Гранли
Даниэль
32
Людевиг
Килиан
4
Крамер
Ларс
II
20
Йоргенсен
Каспер
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
23
Бакиз
Юнес
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
Ольборг
4-3-3
Силькеборг
4-3-1-2

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

37 матчей

29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.61

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

2
1.26

Среднее время на гол

45
71

Всего голов

65
53

Голов в среднем за матч

1.76
1.43

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 5 (2) 0.83
Андреасен Лука 3 0.5
Андерсен Лукас 1 0.17
Рамкильде Марко 1 0.17
Бакиз Юнес 1 0.17
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Сёрен 4 0.67
Адамсен Тонни 3 0.5
Хелениус Никлас 2 0.33
Буш Александер Магнус 2 0.33
Андэрс Дахл 1 0.17
Сонне Оливер 1 0.17

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Хёйхольт Мальте 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Клинг Андерс 1 0
Сонне Оливер 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Ольборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
4
Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2

Результаты матчей

Ольборг
Силькеборг

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
2 Силькеборг
5 Ольборг
3 Нордшелланн
2 Копенгаген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хельсингёр Адамсен Тонни 5
Виборг Джатта Алассана 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 3
Вайле Альбентоса Рауль 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Фремад Амагер Mads Aaquist 1
Скиве Jacob Vetter 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ольборг: 51%, Силькеборг: 49%.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Соуза Аллан II забивает ударом с правой ноги!
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Соуза Аллан II. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Ольборг начинает контратаку
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