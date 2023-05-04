Стадион: Паркен. Главный судья: Кехлет Якоб
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
Копенгаген
Нордшелланн
36 матчей
86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
30.6%
2.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
56 матчей
55.4%
25%
19.6%
31 победа 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
20 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
42.9%
37.5%
19.6%
24 победы 21 ничья 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
63
37
Голов в среднем за матч
2.03
1.48
Среднее время на гол
44
60
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.2
1.03
Среднее время на гол
75
87
Всего голов
93
69
Голов в среднем за матч
1.66
1.23
Тотал матчей
2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
33
Больше 59%
Меньше 41%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.4
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Ларссон Джордан
|1
|0.2
|Хочолава Давид
|1
|0.2
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.2
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|Оскарссон Орри
|1
|0.2
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Мадс
|3
|0.5
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.5
|Kaare Barslund
|2
|0.33
|Ernest Nuamah
|2 (1)
|0.33
|Свенссон Даниэль
|1
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|Антман Оливер
|1
|0.17
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.17
|Асконе Рокко
|1
|0.17
|Adamo Nagalo
|1
|0.17
|Lasso Coulibaly
|1
|0.17
|Хансен Эмилиано
|1 (1)
|0.17
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|1
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Нордшелланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нордшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
18
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
50%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0
Результаты матчей
Копенгаген
Нордшелланн
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
14
42
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Хельсингёр
|Адамсен Тонни
|5
|Виборг
|Джатта Алассана
|5
|Орхус
|Хеуген Сигурд
|4
|Силькеборг
|Тенгстедт Сёрен
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Венсюссель
|Шварц Ронни
|1
|Фремад Амагер
|Mads Aaquist
|1
|Скиве
|Jacob Vetter
|1