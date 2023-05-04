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  4. Кубок 2022-2023

Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
 
Позже
Нордшелланн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Нордшелланн
1.73
4.10
5.20
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
25
Ларссон
Джордан
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
29
Mario
Dorgeles
37
Ernest
Nuamah
10
Диоманде
Мохаммед
32
Ibrahim
Osman
Копенгаген
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

36 матчей

86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
30.6%
2.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

56 матчей

55.4%
25%
19.6%
31 победа 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
20 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

42.9%
37.5%
19.6%
24 победы 21 ничья 11 побед

История матчей

К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

63
37

Голов в среднем за матч

2.03
1.48

Среднее время на гол

44
60

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.2
1.03

Среднее время на гол

75
87

Всего голов

93
69

Голов в среднем за матч

1.66
1.23

Тотал матчей

2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
33
Больше 59%
Меньше 41%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.4
Классон Виктор 1 0.2
Ларссон Джордан 1 0.2
Хочолава Давид 1 0.2
Гонсалвеш Диогу 1 0.2
Дарами Мохаммед 1 0.2
Оскарссон Орри 1 0.2
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Мадс 3 0.5
Беньямин Нюгрен 3 0.5
Kaare Barslund 2 0.33
Ernest Nuamah 2 (1) 0.33
Свенссон Даниэль 1 0.17
Фресе Мартин 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Диоманде Мохаммед 1 0.17
Асконе Рокко 1 0.17
Adamo Nagalo 1 0.17
Lasso Coulibaly 1 0.17
Хансен Эмилиано 1 (1) 0.17

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 0 1
Анкерсен Петер 1 0
Вавро Денис 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Якоб 1 0
Асконе Рокко 1 0
Бидструп Мадс 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Нордшелланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нордшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
18
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
50%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0

Результаты матчей

Копенгаген
Нордшелланн

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
2 Силькеборг
5 Ольборг
3 Нордшелланн
2 Копенгаген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хельсингёр Адамсен Тонни 5
Виборг Джатта Алассана 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 3
Вайле Альбентоса Рауль 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Фремад Амагер Mads Aaquist 1
Скиве Jacob Vetter 1
Весь список
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Нордшелланн
1.73
4.10
5.20
Все Коэффициенты
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