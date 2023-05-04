Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фагир Вахид нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

88' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

87' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.

86' Йелерт Элиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд

85' Удар от ворот произведет Копенгаген

85' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ernest Nuamah нанес удар в каркас ворот!

85' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ларссон Джордан

81' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Г О О О О О Л - Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.

76' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Забив гол, Норшеланн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

71' ГОООООЛ - Фагир Вахид Норшеланн забивает ударом головой

71' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Клем Виллиам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Удар от ворот произведет Копенгаген

70' Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Соренсен Кристиан I - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

68' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Забив гол, Норшеланн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

66' Г О О О О Л - Кристенсен Якоб из команды Норшеланн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

66' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

64' Норшеланн контролирует мяч.

62' Г О О О О Л - Вавро Денис из команды Копенгаген забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

60' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ларссон Джордан нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

60' Ларссон Джордан выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.

60' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

57' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Норшеланн контролирует мяч.

52' Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Норшеланн контролирует мяч.

49' Дикс Кевин нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

48' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Норшеланн контролирует мяч.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Вальдемар Лунд уходит с поля и его заменяет Вавро Денис