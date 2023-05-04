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Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 25255 Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
5:3
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
7' Гол
Классон Виктор
11' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
1:1
13' Пенальти
Ernest Nuamah
2:1
16' Гол
Классон Виктор
3:1
21' Гол
Ларссон Джордан
43' Желтая карточка
Adamo Nagalo
52' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
4:1
62' Гол
Вавро Денис
4:2
66' Гол
Кристенсен Якоб
69' Желтая карточка
Соренсен Кристиан
71' Желтая карточка
Клем Виллиам
4:3
71' Гол
Фагир Вахид
5:3
78' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
90' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
90'+5
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
25
Ларссон
Джордан
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
29
Mario
Dorgeles
37
Ernest
Nuamah
10
Диоманде
Мохаммед
32
Ibrahim
Osman
Копенгаген
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

36 матчей

86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
30.6%
2.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

56 матчей

55.4%
25%
19.6%
31 победа 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
20 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

42.9%
37.5%
19.6%
24 победы 21 ничья 11 побед

История матчей

К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

63
37

Голов в среднем за матч

2.03
1.48

Среднее время на гол

44
60

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.2
1.03

Среднее время на гол

75
87

Всего голов

93
69

Голов в среднем за матч

1.66
1.23

Тотал матчей

2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
33
Больше 59%
Меньше 41%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 3 0.5
Корнелиус Андреас 2 0.33
Ларссон Джордан 2 0.33
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.33
Вавро Денис 1 0.17
Хочолава Давид 1 0.17
Дарами Мохаммед 1 0.17
Оскарссон Орри 1 0.17
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Мадс 3 0.43
Беньямин Нюгрен 3 0.43
Ernest Nuamah 3 (2) 0.43
Kaare Barslund 2 0.29
Свенссон Даниэль 1 0.14
Фресе Мартин 1 0.14
Кристенсен Якоб 1 0.14
Антман Оливер 1 0.14
Диоманде Мохаммед 1 0.14
Фагир Вахид 1 0.14
Асконе Рокко 1 0.14
Adamo Nagalo 1 0.14
Lasso Coulibaly 1 0.14
Хансен Эмилиано 1 (1) 0.14

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 1 1
Анкерсен Петер 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Якоб 2 0
Асконе Рокко 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Adamo Nagalo 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Нордшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нордшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
38%
5
24%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0

Результаты матчей

Копенгаген
Нордшелланн

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
6
1
2
4
2.5
5
2
1
5
3.5
2
5
1
5
4.5
1
6
1/8 финала
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
1/4 финала
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1/2 финала
6 Нордшелланн
7 Копенгаген
2 Силькеборг
5 Ольборг
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хельсингёр Адамсен Тонни 5
Виборг Джатта Алассана 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 3
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Нордшелланн Кристенсен Якоб 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25255 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
  • 95'
    Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
  • 95'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Гонсалвеш Диогу должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Йоханнессон Исак-Бергманн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    93'
    Харальдссон Хакон-Арнар получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 93'
    Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Йоханнессон Исак-Бергманн.
  • 92'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • Фол, нарушение
      92'
      Фагир Вахид наказан за толчок Фальк Расмус
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 91'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Копенгаген: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 90'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 48'
      Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      46'
      Соренсен Кристиан I наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 45'
      Харальдссон Хакон-Арнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Копенгаген: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 44'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Дарами Мохаммед из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 44'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 44'
      Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      43'
      Адамо Нагало получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      43'
      Ларссон Джордан наказан за толчок Адамо Нагало
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 42'
      Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Ernest Nuamah пострадал.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Копенгаген: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 38'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 38'
      Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 38'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 38'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      38'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн фолит на Клем Виллиам, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соренсен Кристиан I
    • 37'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 36'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ларссон Джордан
    • 35'
      Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 35'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 31'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 31'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 30'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Оооо... вот это был удар! Классон Виктор должен был забить с этой позиции.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Классон Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 29'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Дарами Мохаммед.
    • 29'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Адамо Нагало пострадал.
    • 28'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 26'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 26'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Копенгаген: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 25'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Отличный командный гол!
    • 22'
      Соренсен Кристиан I сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Классон Виктор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      ГОООООЛ - Ларссон Джордан Копенгаген забивает ударом головой
    • 21'
      Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 20'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 20'
      Контроль мяча: Копенгаген: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 19'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 18'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Харальдссон Хакон-Арнар
    • 17'
      Отличный командный гол!
    • 17'
      Адамо Нагало плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Классон Виктор забивает ударом с правой ноги!
    • 16'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 16'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ларссон Джордан наказан за толчок Адамо Нагало
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Копенгаген: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 15'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 14'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 13'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Камиль Грабара прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      11'
      Вальдемар Лунд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 11'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 10'
      Контроль мяча: Копенгаген: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 10'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 9'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      9'
      ПЕНАЛЬТИ - Вальдемар Лунд из команды Копенгаген привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ernest Nuamah.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Классон Виктор
    • 9'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 7'
      Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Дарами Мохаммед сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О О О Л - Классон Виктор из команды Копенгаген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 7'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 6'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 5'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Копенгаген: 74%, Норшеланн: 26%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 4'
      Харальдссон Хакон-Арнар не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Клем Виллиам
    • 3'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 3'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 3'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Дикс Кевин успешно блокирует удар.
    • 2'
      Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      2'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде
    • 2'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 2'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Копенгаген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 5:3 Нордшелланн онлайн

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