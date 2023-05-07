Тур: 28. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 10011 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
28' Желтая карточкаГомес Джеймс
1:0
37' ГолБакиз Юнес
45' Undefined phrase: football_event_Anders Jacobsen II
2:0
54' ГолФоссум Ивер
3:0
72' ГолБакиз Юнес
74' Желтая карточкаSamson Iyede
4:0
82' ГолOliver Ross
90'+6
Ход матча
28'
37'
1:0
54'
72'
3:0
74'
82'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
364 Количество передач 326
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
21
Гомес
Джеймс
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ольборг
Хорсенс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
39 матчей
46.2%
35.9%
17.9%
18 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
18 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.55
1.68
Среднее время на гол
58
53
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
50
46
Голов в среднем за матч
1.28
1.18
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.29
|Бакиз Юнес
|6
|0.21
|Фоссум Ивер
|3
|0.11
|Гранли Даниэль
|2
|0.07
|Куск Каспер
|2
|0.07
|Рамкильде Марко
|2
|0.07
|Андреасен Лука
|1
|0.04
|Андерсен Лукас
|1
|0.04
|Крамер Ларс II
|1
|0.04
|Oliver Ross
|1
|0.04
|Феррейра Педру
|1
|0.04
|Педерсен Йеппе
|1
|0.04
|Поульсен Андреас
|1
|0.04
|Росс Матиас
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.25
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.25
|Мусонда Лубамба
|3
|0.11
|Thomas Santos
|3
|0.11
|Йенсен Магнус
|3
|0.11
|Опондо Мозес
|2
|0.07
|Макиенок Симон
|1
|0.04
|Геммер Йонас
|1
|0.04
|Лассен Миккель
|1
|0.04
|Гомес Джеймс
|1
|0.04
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Гомес Джеймс
|4
|1
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Опондо Мозес
|3
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
6
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Хорсенс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
11
19
Ольборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Хорсенс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
5
24%
76-90
Пропущено
22
27
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
6
22%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
6
27%
2
7%
76-90
Забито
33
30
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
9
27%
6
20%
76-90
Пропущено
38
53
13 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
4
11%
8
15%
1-15
2
5%
11
21%
16-30
7
18%
8
15%
31-45
7
18%
12
23%
46-60
9
24%
8
15%
61-75
9
24%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2
Хорсенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2
Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1
Результаты матчей
Ольборг
Хорсенс
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
68
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
820
820
226
424
226
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|1:0
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|0:1
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|2:1
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|2:1
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|2:1
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7