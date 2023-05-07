Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Ольборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' После проверки VAR рефери поменял решение - Ольборг не будет бить пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Людевиг Килиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хёйхольт Мальте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Мусонда Лубамба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Ольборг

41' Опондо Мозес не смог попасть в створ ударом издали

40' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Бакиз Юнес записал гол на свой счет!

37' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч возобновлен

36' Игрок команды Ольборг получает медицинскую помощь прямо на поле

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Ольборг

33' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Хорсенс

32' Соуза Аллан II не смог попасть в створ ударом издали

32' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Джеймс Гомес получил желтую карточку от судьи

28' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Ольборг

26' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Хорсенс

26' Хелениус Никлас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Хорсенс

23' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Удар от ворот произведет Хорсенс

20' Людевиг Килиан из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

16' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Судья свистит. Джеймс Гомес атаковал сзади соперника. Это Соуза Аллан II заработал своей команде штрафной

12' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Соуза Аллан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Людевиг Килиан из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

5' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Удар от ворот произведет Ольборг

2' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля