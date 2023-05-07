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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 10011 Главный судья: Jakob Sundberg
Ольборг
4:0
Конец матча
Хорсенс
0'
28' Желтая карточка
Гомес Джеймс
1:0
37' Гол
Бакиз Юнес
45' Undefined phrase: football_event_
Anders Jacobsen II
2:0
54' Гол
Фоссум Ивер
3:0
72' Гол
Бакиз Юнес
74' Желтая карточка
Samson Iyede
4:0
82' Гол
Oliver Ross
90'+6

Ход матча

28'
 
Гомес Джеймс
37'
Бакиз Юнес
(Соуза Аллан II)
1:0
45'
 
Anders Jacobsen II
46'
Паллесен Кристоффер
Людевиг Килиан
 
54'
Фоссум Ивер
(Паллесен Кристоффер)
2:0
58'
 
Сигурдарсон Арон
Геммер Йонас
59'
Андерсен Лукас
Соуза Аллан
 
71'
 
Samson Iyede
Лассен Миккель
71'
Sebastian Otoa
Йоргенсен Каспер
 
72'
Бакиз Юнес
(Андерсен Лукас)
3:0
74'
 
Samson Iyede
75'
Oliver Ross
Бакиз Юнес
 
75'
Рамкильде Марко
Фоссум Ивер
 
82'
Oliver Ross
4:0
83'
 
Мусонда Лубамба
Крузе Давид
83'
 
Hjalte Toftegaard
Marcus Hannesbo
83'
 
Джашар Белули
Опондо Мозес

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 364 Количество передач 326
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

40
Мантл
Нико
32
Людевиг
Килиан
4
Крамер
Ларс
II
5
Гранли
Даниэль
20
Йоргенсен
Каспер
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
17
Лассен
Миккель
18
Thomas
Santos
6
Опондо
Мозес
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
9
Anders
Jacobsen
II
27
Джаст
Элайджа
Ольборг
4-3-3
Хорсенс
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Хорсенс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

39 матчей

46.2%
35.9%
17.9%
18 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
18 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СД
0:4
ТМК
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
4:0
СД
0:5
ТМК
0:4
СД
2:4
К
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:1
К
2:1
К
1:3
ТМС
2:0
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:4
С
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:3
ТМС
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
ТМС
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.55
1.68

Среднее время на гол

58
53

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

50
46

Голов в среднем за матч

1.28
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.29
Бакиз Юнес 6 0.21
Фоссум Ивер 3 0.11
Гранли Даниэль 2 0.07
Куск Каспер 2 0.07
Рамкильде Марко 2 0.07
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Oliver Ross 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Паллесен Кристоффер 0 0
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.25
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.25
Мусонда Лубамба 3 0.11
Thomas Santos 3 0.11
Йенсен Магнус 3 0.11
Опондо Мозес 2 0.07
Макиенок Симон 1 0.04
Геммер Йонас 1 0.04
Лассен Миккель 1 0.04
Гомес Джеймс 1 0.04
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 5 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Йенсен Магнус 6 0
Гомес Джеймс 4 1
Сигурдарсон Арон 5 0
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Крузе Давид 4 0
Опондо Мозес 3 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Thomas Santos 2 0
Samson Iyede 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
6
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Хорсенс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

11
19
Ольборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Хорсенс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
5
24%
76-90

Пропущено

22
27
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
6
22%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
6
27%
2
7%
76-90

Забито

33
30
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
9
27%
6
20%
76-90

Пропущено

38
53
13 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
4
11%
8
15%
1-15
2
5%
11
21%
16-30
7
18%
8
15%
31-45
7
18%
12
23%
46-60
9
24%
8
15%
61-75
9
24%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2
Хорсенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2
Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1

Результаты матчей

Ольборг
Хорсенс

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
17
11
8
20
1.5
8
20
2
26
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:2 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 1:0 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 0:1 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 2:1 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 1:0 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 0:1 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 1:2 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 2:1 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:2 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 1:0 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 0:1 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 2:1 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 92'
      Джашар Белули из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      92'
      Андреасен Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      92'
      Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 4:0 Хорсенс онлайн

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