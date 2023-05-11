Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
12'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
14
Габриэл
III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
29
Рони
28
Adson
10
Roger
I
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Bidu
-
-
-
14 Joao Caetano
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
0.94
1.16
Среднее время на гол
95
77
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
76
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|4 (1)
|0.8
|Эдуардо Карлос II
|1
|0.2
|Че Че
|1
|0.2
|Сантос Жуниор
|1
|0.2
|Виктор Жоао II
|1
|0.2
|Данило Барбоза
|1
|0.2
|Matheus Nascimento
|1
|0.2
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Куэста Виктор
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|0.4
|Алберто Юри
|1
|0.2
|Matheus Araujo
|1
|0.2
|Вера Фаусто
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Luis Castro
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|3
|0
|Roger I
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0
Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|19.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|18.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Флуминенсе
|Андре
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2