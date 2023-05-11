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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Первый тайм: 35'
Коринтианс

Ход матча

12'
Соарес Франсиско
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Коринтианс
4.60
4.90
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
14
Габриэл
III
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
29
Рони
28
Adson
30
Matheus
Araujo
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

35 матчей

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ПА
2:0
СA
1:0
СA
1:3
ПА
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

0.94
1.16

Среднее время на гол

95
77

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

76
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 4 (1) 0.8
Эдуардо Карлос II 1 0.2
Че Че 1 0.2
Сантос Жуниор 1 0.2
Виктор Жоао II 1 0.2
Данило Барбоза 1 0.2
Matheus Nascimento 1 0.2
Ди Пласидо Леонель 0 0
Куэста Виктор 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 0.4
Алберто Юри 1 0.2
Matheus Araujo 1 0.2
Вера Фаусто 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 1 1
Luis Castro 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Куэста Виктор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Roger I 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0
Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 5 0 0 10 - 4 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 15 - 5 13
3.
Флуминенсе
 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 9 - 4 9
7.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
8.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 7 6
13.
Байя
 5 2 0 3 6 - 8 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Васко да Гама
 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Коринтианс
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 1:0 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Коринтианс
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Коритиба Парана
 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
15.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
18.
Васко да Гама
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
6.
Васко да Гама
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сан-Паулу
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 1:0 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Коринтианс
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Флуминенсе Андре 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Коринтианс.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Коринтианс
4.60
4.90
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс онлайн

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