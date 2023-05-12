Тур: 5.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСоарес Франсиско
45' Желтая карточкаFabio Santos IV
2:0
65' ПенальтиСоарес Франсиско
3:0
81' ГолЭдуардо Карлос
85' Желтая карточкаЖил Карлос
85' Желтая карточкаКуэста Виктор
90'+8
Ход матча
12'
1:0
45'
65'
2:0
67'
81'
3:0
85'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
14
Габриэл
III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
29
Рони
28
Adson
10
Roger
I
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Bidu
-
-
-
14 Joao Caetano
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
0.94
1.16
Среднее время на гол
95
77
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
76
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.4
|Че Че
|1
|0.2
|Сантос Жуниор
|1
|0.2
|Виктор Жоао II
|1
|0.2
|Данило Барбоза
|1
|0.2
|Matheus Nascimento
|1
|0.2
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Куэста Виктор
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|0.4
|Алберто Юри
|1
|0.2
|Matheus Araujo
|1
|0.2
|Вера Фаусто
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Luis Castro
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|3
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0
Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Флуминенсе
|Андре
|1 2