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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 1892
Санднес
1:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
35' Желтая карточка
Endre Osenbroch
0:1
46' Гол
Mikkel Rakneberg
60' Вторая желтая карточка
Endre Osenbroch
72' Желтая карточка
Джонсруд Эмилсен Матиас
1:1
81' Гол
Jonas Brune Aune
90'+6
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
17
Ingvald
Halgunset
14
Торстейнбё
Фредерик
8
Matias
Belli
Moldskred
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
25
Endre
Osenbroch
1
Макдермот
Шон
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
37
Сивертсен
Оскар
19
Коли
Алиу
7
Ертсен
Торгиль
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
9
Стокке
Беньямин
15
Mikkel
Rakneberg
Санднес
4-3-3
Кристиансунд
5-3-2

История личных встреч

Санднес
Кристиансунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 2 (1) 0.29
Anders Hiim 1 0.14
Рамсланн Мартин 1 0.14
Matias Belli Moldskred 1 0.14
Jonas Brune Aune 1 0.14
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 4 (1) 0.57
Картум Сандер Эрик 3 0.43
Mikkel Rakneberg 3 0.43
Ульвестад Дан Петер 1 0.14
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 2 0
Kristoffer Hey 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кристиансунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
7
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Кристиансунд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0
Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0
Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0

Результаты матчей

Санднес
Кристиансунд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санднес
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Фредрикстад
 6 2 4 0 3 - 1 10
5.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
6.
Старт
 6 2 3 1 13 - 9 9
7.
Хёдд
 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Мосс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
10.
Дьерв
 6 2 0 4 10 - 12 6
11.
Скейд
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
7.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 4 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      35'
      Endre Osenbroch получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 1:1 Кристиансунд онлайн

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