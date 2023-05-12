Тур: 7. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1892
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаEndre Osenbroch
0:1
46' ГолMikkel Rakneberg
60' Вторая желтая карточкаEndre Osenbroch
72' Желтая карточкаДжонсруд Эмилсен Матиас
1:1
81' ГолJonas Brune Aune
90'+6
Ход матча
35'
46'
60'
81'
1:1
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
19 Daniel Braut
-
-
23 Erik Berland
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
-
20 Elias Myrlid
-
13 Marius Olsen
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Санднес
Кристиансунд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|2 (1)
|0.29
|Anders Hiim
|1
|0.14
|Рамсланн Мартин
|1
|0.14
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.14
|Jonas Brune Aune
|1
|0.14
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.57
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.43
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.43
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.14
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Matias Belli Moldskred
|2
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кристиансунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
1
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
7
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Кристиансунд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0
Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0
Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0
Результаты матчей
Санднес
Кристиансунд
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Санднес
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
43
16
25
16
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|4 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Старт
|Страннегорд Том
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3