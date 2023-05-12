Тур: 32. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
1:2
Второй тайм: 73'
0'
0:1
17' ГолФролинг Нильс
33' Желтая карточкаЛукас Фрёде
0:2
37' ПенальтиПрёгер Кай
40' Желтая карточкаЦенга Эрик
42' Желтая карточкаЭшвайн Александер
1:2
54' ГолБахманн Яник
58' Желтая карточкаЭвина Франк
Ход матча
17'
0:1
33'
37'
0:2
40'
54'
58'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зикер
Арне
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Зандхаузен
Ганза
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
75
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.19
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.19
|Эшвайн Александер
|4
|0.13
|Бахманн Яник
|3
|0.09
|Думич Дарио
|3
|0.09
|Эвина Франк
|3
|0.09
|Жиров Александр
|2
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.06
|Папела Мервиль
|2
|0.06
|Айдини Басхким
|2
|0.06
|Суку Себио
|1
|0.03
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|10 (1)
|0.31
|Лукас Фрёде
|4
|0.13
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Ферхук Йон
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.06
|Шумахер Кевин
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|9
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Ценга Эрик
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Эвина Франк
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|8
|2
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Шумахер Кевин
|9
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шретер Моррис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ганза
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
5
Зандхаузен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
21
Волевые поражения
9
12
Зандхаузен
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Ганза
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
6
13
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
22
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
17
11
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
13%
2
9%
1-15
7
23%
7
30%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
3
10%
5
22%
76-90
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
7
37%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
27
24
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
2
8%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
11
41%
7
29%
29%
76-90
Забито
36
27
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 14
8
22%
3
11%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
9
25%
3
11%
61-75
6
17%
7
26%
76-90
Пропущено
57
47
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
6
11%
4
9%
1-15
8
14%
11
23%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
12
21%
8
17%
46-60
9
16%
5
11%
61-75
14
25%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2
Ганза
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Результаты матчей
Зандхаузен
Ганза
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
6 раз 38%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 26%
2:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
3
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
88
69
79
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
511
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1714
1120
922
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|48 - 27
|64
|2.
|31
|17
|10
|4
|61 - 31
|61
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|15
|8
|8
|50 - 35
|53
|5.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|7.
|31
|11
|12
|8
|46 - 41
|45
|8.
|2:1
|32
|12
|6
|14
|44 - 53
|42
|9.
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|10.
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|11.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|12.
|2:1
|32
|11
|4
|17
|30 - 47
|37
|13.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|14.
|31
|9
|8
|14
|38 - 53
|35
|15.
|1:2
|32
|9
|7
|16
|30 - 49
|34
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|18.
|1:2
|32
|7
|7
|18
|35 - 61
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|10.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|11.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|12.
|1:2
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|13.
|2:1
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|14.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|17.
|2:1
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|18.
|1:2
|16
|4
|4
|8
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|2:1
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|8.
|2:1
|16
|6
|3
|7
|14 - 23
|21
|9.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|1:2
|16
|3
|3
|10
|17 - 29
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|1:2
|16
|2
|4
|10
|12 - 32
|10
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9