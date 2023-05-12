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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Зандхаузен
1:2
Второй тайм: 73'
Ганза
0'
0:1
17' Гол
Фролинг Нильс
33' Желтая карточка
Лукас Фрёде
0:2
37' Пенальти
Прёгер Кай
40' Желтая карточка
Ценга Эрик
42' Желтая карточка
Эшвайн Александер
1:2
54' Гол
Бахманн Яник
58' Желтая карточка
Эвина Франк

Ход матча

17'
0:1
Фролинг Нильс
33'
 
Лукас Фрёде
33'
 
Майсснер Томас
Россбах Дамиан
37'
0:2
Прёгер Кай
40'
Ценга Эрик
 
42'
Эшвайн Александер
 
46'
Эвина Франк
Зикер Арне
 
46'
Abu-Bekir El-Zein
Папела Мервиль
 
54'
Бахманн Яник
(Эшвайн Александер)
1:2
58'
Эвина Франк
 
63'
 
Шретер Моррис
Фролинг Нильс
63'
 
Ферхук Йон
Хинтерзеер Лукас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ганза
9.30
3.80
2.75
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
19
Айдини
Басхким
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
24
Папела
Мервиль
26
Бахманн
Яник
30
Эшвайн
Александер
29
Адеми
Кемаль
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
15
Фролинг
Нильс
Зандхаузен
3-4-2-1
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Зандхаузен
Ганза

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б3
0:1
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
75

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.19
Кинсомби Давид 6 (1) 0.19
Эшвайн Александер 4 0.13
Бахманн Яник 3 0.09
Думич Дарио 3 0.09
Эвина Франк 3 0.09
Жиров Александр 2 0.06
Кутуджу Ахмед 2 0.06
Папела Мервиль 2 0.06
Айдини Басхким 2 0.06
Суку Себио 1 0.03
Abu-Bekir El-Zein 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Ценга Эрик 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 10 (1) 0.31
Лукас Фрёде 4 0.13
Фролинг Нильс 3 0.09
Ферхук Йон 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Хинтерзеер Лукас 2 0.06
Шумахер Кевин 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 9 1
Бахманн Яник 8 0
Папела Мервиль 6 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Ценга Эрик 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Эвина Франк 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 8 2
Лукас Фрёде 9 0
Ингельссон Сванте 9 0
Шумахер Кевин 9 0
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Найдхарт Нико 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шретер Моррис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ганза
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
5
Зандхаузен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
21

Волевые поражения

9
12
Зандхаузен
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Ганза
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

6
13

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
22

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

17
11
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
13%
2
9%
1-15
7
23%
7
30%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
3
10%
5
22%
76-90

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
7
37%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

27
24
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
2
8%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
11
41%
7
29%
29%
76-90

Забито

36
27
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 14
8
22%
3
11%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
9
25%
3
11%
61-75
6
17%
7
26%
76-90

Пропущено

57
47
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
6
11%
4
9%
1-15
8
14%
11
23%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
12
21%
8
17%
46-60
9
16%
5
11%
61-75
14
25%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2
Ганза
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1

Результаты матчей

Зандхаузен
Ганза

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
6 раз 38%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 26%
2:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
3
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
8
6
9
1.5
7
9
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
17
14
11
20
1.5
9
22
1
30
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 31 11 12 8 46 - 41 45
8.
Магдебург
 2:1 32 12 6 14 44 - 53 42
9.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
10.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
11.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
12.
Ганза
 2:1 32 11 4 17 30 - 47 37
13.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 9 8 14 38 - 53 35
15.
Нюрнберг
 1:2 32 9 7 16 30 - 49 34
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 1:2 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
11.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
12.
Нюрнберг
 1:2 16 7 3 6 18 - 17 24
13.
Магдебург
 2:1 16 6 3 7 19 - 21 21
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 2:1 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 1:2 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 2:1 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 2:1 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 1:2 16 3 3 10 17 - 29 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 1:2 16 2 4 10 12 - 32 10
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
  • 46'
    Мервей Папела уходит с поля. Abu-Bekir El-Zein выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Зандхаузен
    Ничья
    Ганза
    9.30
    3.80
    2.75
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    Где смотреть матч Зандхаузен 1:2 Ганза онлайн

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