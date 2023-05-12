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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Магдебург
2:1
Второй тайм: 73'
Нюрнберг
0'
30' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
34' Желтая карточка
Темпельман Лино
1:0
34' Гол в свои ворота
Хорн Яннес
44' Желтая карточка
Флик Флориан
1:1
54' Гол
Лохкемпер Феликс
2:1
68' Гол
Jason Ceka

Ход матча

30'
 
Нюрнбергер Фабиан
34'
 
Темпельман Лино
34'
Хорн Яннес
1:0
44'
 
Флик Флориан
54'
1:1
Лохкемпер Феликс
(Темпельман Лино)
55'
 
Думан Тайлан
Нюрнбергер Фабиан
63'
Лоуренс Джеймс
Пиччини Кристиано
 
63'
Квартенг Мориц-Брони
Эль-Ханкури Мохамед
 
68'
Jason Ceka
(Бокхорн Эберт)
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Нюрнберг
3.60
4.30
8.00
Все Коэффициенты
28
Босс
Тим
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
6
Daniel
Elfadli
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
1
Клаус
Карл
17
Кастроп
Йенс
38
Хорн
Яннес
4
Лоуренс
Джеймс
35
Nathaniel
Brown
6
Темпельман
Лино
21
Флик
Флориан
7
Лохкемпер
Феликс
10
Дели
Матс
Мёллер
15
Нюрнбергер
Фабиан
23
Дуа
Квадво
Магдебург
4-3-3
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Нюрнберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 10 0.31
Атик Бариш 7 0.22
Ито Тацуя 5 0.16
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.13
Jason Ceka 3 0.09
Daniel Elfadli 3 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.06
Конде Амара 1 0.03
Connor Krempicki 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Leon Bell 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.34
Дафернер Кристоф 3 0.09
Темпельман Лино 2 0.06
Кастроп Йенс 2 0.06
Валентини Энрико 2 0.06
Лохкемпер Феликс 2 0.06
Дели Матс Мёллер 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Конде Амара 7 0
Leon Bell 6 0
Daniel Heber 4 1
Лоуренс Джеймс 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 4 0
Jason Ceka 4 0
Daniel Elfadli 4 0
Биттрофф Александер 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Kai Bruenker 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Рикманн Юлиан 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 7 0
Валентини Энрико 5 1
Гиамера Ян 6 0
Темпельман Лино 6 0
Кастроп Йенс 4 1
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Флик Флориан 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0

Результаты матчей

Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
8
Магдебург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нюрнберг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

22
15
Магдебург
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

29
23

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
0
0%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
4
36%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
7
23%
16-30
4
21%
8
27%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
5
19%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
5
19%
7
39%
76-90

Пропущено

30
17
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
11
37%
4
24%
61-75
6
20%
6
35%
76-90

Забито

45
29
17 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 13
5
11%
5
17%
1-15
4
9%
1
3%
16-30
8
18%
4
14%
31-45
8
18%
7
24%
46-60
10
22%
2
7%
61-75
10
22%
10
34%
76-90

Пропущено

49
47
19 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
6
12%
3
6%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
8
16%
12
26%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
13
27%
6
13%
61-75
11
22%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2
Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3

Результаты матчей

Магдебург
Нюрнберг

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:2
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
9
7
1.5
4
11
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
13
18
1.5
10
21
6
25
2.5
1
30
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 31 11 12 8 46 - 41 45
8.
Магдебург
 2:1 32 12 6 14 44 - 53 42
9.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
10.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
11.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
12.
Ганза
 2:1 32 11 4 17 30 - 47 37
13.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 9 8 14 38 - 53 35
15.
Нюрнберг
 1:2 32 9 7 16 30 - 49 34
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 1:2 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
11.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
12.
Нюрнберг
 1:2 16 7 3 6 18 - 17 24
13.
Магдебург
 2:1 16 6 3 7 19 - 21 21
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 2:1 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 1:2 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 2:1 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 2:1 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 1:2 16 3 3 10 17 - 29 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 1:2 16 2 4 10 12 - 32 10
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Флик Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хорн Яннес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    34'
    Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Нюрнбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Нюрнберг
3.60
4.30
8.00
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