Тур: 6. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:0
Перерыв
Ход матча
35'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
283 Количество передач 191
-
60 Владение мячом, % 40
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Uba Charles
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Одд
Лиллестрём
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.63
1.4
Среднее время на гол
144
64
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.14
|Йоргенсен Филип
|1
|0.14
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.14
|Томас Диого
|0
|0
|Валлем Конрад
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|5
|0.83
|Осен Йермунд
|2
|0.33
|Ольсен Томас
|2
|0.33
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.17
|Гарнас Эспен
|1
|0.17
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Томас Диого
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
6
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Результаты матчей
Одд
Лиллестрём
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Одд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|5 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3