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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Одд
0:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
35' Желтая карточка
Гарнас Эспен
53' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
71' Желтая карточка
Хаген Стеффен
0:1
90' Гол
Адамс Акор
90'+7

Ход матча

35'
 
Гарнас Эспен
53'
 
Хофф Вебьёрн
63'
 
Ибрахимай Илльдрен
Свендсен Тобиас
64'
 
Кнудсен Магнус
Осен Йермунд
64'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Ингебритсен Микаэль
 
71'
Хаген Стеффен
 
73'
 
Эд Эскил
Vetle Skjaervik
78'
Евтович Милан
Мидтскуген Оле-Эрик
 
83'
Samuel Skree Skjeldal
Овусу Соломон
 
90'
0:1
Адамс Акор
(Рангер Ларс)

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 528 Количество передач 399
  • 55 Владение мячом, % 45
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
10
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
2
Рангер
Ларс
24
Свендсен
Тобиас
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Одд
3-4-2-1
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Одд
Лиллестрём

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
Т
0:2
Т
1:2
Т
2:3
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
1:3
Т
2:4
Т
1:3
ТМК
1:1
Т
5:0
Т
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.63
1.4

Среднее время на гол

144
64

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.14
Йоргенсен Филип 1 0.14
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.14
Томас Диого 0 0
Валлем Конрад 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 1
Осен Йермунд 2 0.33
Ольсен Томас 2 0.33
Тённесен Кристоффер 1 0.17
Гарнас Эспен 1 0.17
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Томас Диого 2 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Хаген Стеффен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Адамс Акор 1 0

Результаты матчей

Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
6
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1

Результаты матчей

Одд
Лиллестрём

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Одд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Бранн
 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
5.
Викинг
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Тромсё
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Стабек
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Мольде
 6 2 1 3 11 - 7 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 5 2 0 3 9 - 14 6
11.
Саннефьёрд
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Сарпсборг-08
 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Олесунн
 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Стабек
 3 1 2 0 4 - 1 5
7.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
6.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Стрёмсгодсет
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Гарнас Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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