Тур: 6. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаГарнас Эспен
53' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
71' Желтая карточкаХаген Стеффен
0:1
90' ГолАдамс Акор
90'+7
Ход матча
35'
53'
71'
90'
0:1
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
528 Количество передач 399
-
55 Владение мячом, % 45
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Uba Charles
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Одд
Лиллестрём
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.63
1.4
Среднее время на гол
144
64
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.14
|Йоргенсен Филип
|1
|0.14
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.14
|Томас Диого
|0
|0
|Валлем Конрад
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.33
|Ольсен Томас
|2
|0.33
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.17
|Гарнас Эспен
|1
|0.17
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Томас Диого
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Хаген Стеффен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Результаты матчей
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
6
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
42%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Результаты матчей
Одд
Лиллестрём
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Одд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
33
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3