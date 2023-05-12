  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Йёнчёпинг
0:0
Перерыв
Сирианска Эскильстуна
0'
26' Желтая карточка
Мааруф Самир
30' Желтая карточка
Arvid Eriksson

Ход матча

26'
 
Мааруф Самир
30'
Arvid Eriksson
 
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.35
3.60
4.20
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Александр
16
Albin
Sjoestrand
Bjurnemark
3
Бернтссон
Александер
15
Arvid
Eriksson
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
18
Торссон
Антон
10
Бук
Робин
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Pashang
Abdulla
35
Wahlfrid
Nilsson
21
Сульич
Али
4
Модиг
Йеспер
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
7
Мааруф
Самир
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 0.57
Pashang Abdulla 4 0.57
Сильверхолт Тейлор 2 0.29
Николич Марко 1 0.14
Моенза Малкольм 1 0.14
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 1 0.14
Модиг Йеспер 1 0.14
Armin Culum 1 0.14
Паломино Марсело 1 (1) 0.14
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 3 0
Мааруф Самир 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
2
Йёнчёпинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
4
40%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
1
5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 7 5 1 1 18 - 9 16
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
ГАИС
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Йёнчёпинг
 0:0 7 2 5 0 12 - 10 11
7.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Ландскруна
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 7 1 3 3 4 - 10 6
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Йёнчёпинг
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Йёнчёпинг
 0:0 3 0 3 0 8 - 8 3
11.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.35
3.60
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 