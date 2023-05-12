Тур: 7.
2:3
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаМааруф Самир
30' Желтая карточкаArvid Eriksson
1:0
49' ГолPashang Abdulla
1:1
65' Гол в свои воротаБернтссон Александер
83' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
1:2
86' ГолЯкубу Алию
90' Желтая карточкаБук Робин
2:2
90' ГолPashang Abdulla
2:3
90' ГолLeo Lif
90'+8
Ход матча
26'
30'
49'
1:0
65'
83'
86'
1:2
90'
90'
90'
2:3
10
Бук
Робин
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
31 David Celic
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
-
-
19 Leo Lif
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|6
|0.86
|Бук Робин
|4
|0.57
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.29
|Николич Марко
|1
|0.14
|Моенза Малкольм
|1
|0.14
|Делаверис Филип
|0
|0
|Flamur Dzelili
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.29
|Armin Culum
|1
|0.14
|Модиг Йеспер
|1
|0.14
|Якубу Алию
|1
|0.14
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.14
|Карлссон Аджей Симон
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|0
|1
|Нильссон Александр
|1
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Anton Ekeroth
|1
|0
|Robin Sundgren
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Oskar Lindberg
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
2
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
11
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
61
25
25
16
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2