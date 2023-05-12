  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Йёнчёпинг
2:3
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
26' Желтая карточка
Мааруф Самир
30' Желтая карточка
Arvid Eriksson
1:0
49' Гол
Pashang Abdulla
1:1
65' Гол в свои ворота
Бернтссон Александер
83' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
1:2
86' Гол
Якубу Алию
90' Желтая карточка
Бук Робин
2:2
90' Гол
Pashang Abdulla
2:3
90' Гол
Leo Lif
90'+8
1
Нильссон
Александр
16
Albin
Sjoestrand
Bjurnemark
3
Бернтссон
Александер
15
Arvid
Eriksson
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
18
Торссон
Антон
10
Бук
Робин
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Pashang
Abdulla
35
Wahlfrid
Nilsson
21
Сульич
Али
4
Модиг
Йеспер
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
7
Мааруф
Самир
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 6 0.86
Бук Робин 4 0.57
Сильверхолт Тейлор 2 0.29
Николич Марко 1 0.14
Моенза Малкольм 1 0.14
Делаверис Филип 0 0
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.29
Armin Culum 1 0.14
Модиг Йеспер 1 0.14
Якубу Алию 1 0.14
Паломино Марсело 1 (1) 0.14
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Бук Робин 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 3 0
Мааруф Самир 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
2
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

11
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
6
1
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 7 5 1 1 18 - 9 16
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
ГАИС
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
8.
Ландскруна
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
12.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Leo Lif бьет в цель!
  • 93'
    Делаверис Филип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Pashang Abdulla бьет в цель!
  • Желтая карточка
    90'
    Бук Робин получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Armin Culum сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Aliyu Yakubu бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Theodor Hansemon уходит с поля. Leo Lif выходит вместо него
    • 58'
      Торссон Антон уходит с поля. Делаверис Филип выходит вместо него
    • 49'
      Николич Марко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Pashang Abdulla бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     