Тур: 29. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Chrysovalantis Theouli
Ход матча
13'
1:0
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
318 Количество передач 169
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
18 Ювара МусаНападающий
-
-
-
40 Max Ejdum
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Ольборг
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
48 матчей
37.5%
25%
37.5%
18 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.4%
35.4%
29.2%
17 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.77
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.23
1.45
Среднее время на гол
73
61
Всего голов
71
63
Голов в среднем за матч
1.48
1.31
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.28
|Сабби Эммануэль
|6
|0.21
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5 (1)
|0.17
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.14
|Yankubah Minteh
|3
|0.1
|Скюття Наатан
|2
|0.07
|Тонгья Франко
|2
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.03
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|1
|0.03
|Тверсков Йеппе
|1
|0.03
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|Гигович Армин
|1
|0.03
|Эстрём Робин
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.28
|Бакиз Юнес
|6
|0.21
|Фоссум Ивер
|3
|0.1
|Гранли Даниэль
|2
|0.07
|Рамкильде Марко
|2
|0.07
|Андреасен Лука
|1
|0.03
|Андерсен Лукас
|1
|0.03
|Куск Каспер
|1
|0.03
|Крамер Ларс II
|1
|0.03
|Oliver Ross
|1
|0.03
|Хелениус Никлас
|1
|0.03
|Феррейра Педру
|1
|0.03
|Педерсен Йеппе
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Росс Матиас
|1
|0.03
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.03
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|3
|2
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Yankubah Minteh
|6
|0
|Хансен Мартин
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Jakob Martinsen
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Людевиг Килиан
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ольборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
11
Оденсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
18
9
Оденсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Ольборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
26
20
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
7
37%
5
26%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
20%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
6
30%
6
27%
76-90
Забито
19
14
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
21%
4
29%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
6
22%
3
19%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Забито
38
33
22 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
6
16%
5
15%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
13
34%
6
18%
31-45
6
16%
5
15%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
6
16%
9
27%
76-90
Пропущено
47
38
18 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
6
13%
4
11%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
9
19%
9
24%
61-75
11
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2
Результаты матчей
Оденсе
Ольборг
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
86
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
208
1315
820
325
226
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|2.
|28
|15
|4
|9
|51 - 29
|49
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|11
|9
|9
|39 - 47
|42
|2.
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|3.
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|0:1
|29
|6
|8
|15
|32 - 40
|26
|6.
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 18
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 24
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7