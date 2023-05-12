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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Chrysovalantis Theouli
Оденсе
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
13' Гол
Сабби Эммануэль
44' Желтая карточка
Людевиг Килиан
1:1
67' Гол
Феррейра Педру
70' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Undefined phrase: football_event_
Bjoern Paulsen
90'+9

Ход матча

13'
Сабби Эммануэль
(Мустафич Ален)
1:0
44'
 
Людевиг Килиан
56'
 
Андерсен Лукас
Андреасен Лука
57'
 
Альманн Якоб
Йоргенсен Каспер
67'
1:1
Феррейра Педру
70'
 
Феррейра Педру
73'
Тонгья Франко
Jakob Martinsen
 
73'
Манне Аласана
Мустафич Ален
 
73'
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
 
74'
 
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
83'
 
Sebastian Otoa
Людевиг Килиан
83'
Charly Horneman
Сабби Эммануэль
 
83'
 
Oliver Ross
Бакиз Юнес
90'
Bjoern Paulsen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 556 Количество передач 319
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
24
Мустафич
Ален
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
9
Кадри
Башким
40
Мантл
Нико
32
Людевиг
Килиан
4
Крамер
Ларс
II
5
Гранли
Даниэль
20
Йоргенсен
Каспер
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
23
Бакиз
Юнес
17
Хелениус
Никлас
18
Андреасен
Лука
Оденсе
4-2-3-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Ольборг

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

48 матчей

37.5%
25%
37.5%
18 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.4%
35.4%
29.2%
17 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
ТМС
2:1
ТМС
3:4
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
0:1
СД
5:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:4
СД
2:2
СД
0:4
СД
1:2
СЛ
2:1
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:1
СЛ
6:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
ТМС
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.23
1.45

Среднее время на гол

73
61

Всего голов

71
63

Голов в среднем за матч

1.48
1.31

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 8 (2) 0.28
Сабби Эммануэль 6 0.21
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 (1) 0.17
Жебали Иссам 4 (1) 0.14
Yankubah Minteh 3 0.1
Скюття Наатан 2 0.07
Тонгья Франко 2 0.07
Charly Horneman 1 0.03
Bjoern Paulsen 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Мустафич Ален 1 0.03
Тверсков Йеппе 1 0.03
Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
Гигович Армин 1 0.03
Эстрём Робин 1 0.03
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.28
Бакиз Юнес 6 0.21
Фоссум Ивер 3 0.1
Гранли Даниэль 2 0.07
Феррейра Педру 2 0.07
Рамкильде Марко 2 0.07
Андреасен Лука 1 0.03
Андерсен Лукас 1 0.03
Куск Каспер 1 0.03
Крамер Ларс II 1 0.03
Oliver Ross 1 0.03
Хелениус Никлас 1 0.03
Педерсен Йеппе 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Росс Матиас 1 0.03
Хагельскьер Андерс 1 0.03
Паллесен Кристоффер 0 0
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Jakob Martinsen 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Людевиг Килиан 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0

Результаты матчей

Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Ольборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
12
Оденсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

18
9
Оденсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Ольборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

27
21

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
7
35%
5
25%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Забито

19
14
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
21%
4
29%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
6
22%
3
19%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Забито

39
34
23 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
7
18%
5
15%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
13
33%
6
18%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
6
15%
9
26%
76-90

Пропущено

48
39
18 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
6
13%
5
13%
1-15
4
8%
2
5%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
10
21%
9
23%
61-75
11
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2

Результаты матчей

Оденсе
Ольборг

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
5
10
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
8
13
16
1.5
8
21
3
26
2.5
2
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 28 14 8 6 45 - 28 50
2.
Копенгаген
 28 15 4 9 51 - 29 49
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 14 6 2 6 25 - 18 20
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11523 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Оденсе: 64%, Ольборг: 36%.
  • 99'
    Мантл Нико из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    99'
    Тонгья Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Манне Аласана бьет со штрафного в створ, но Нико Мантль держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья свистит. Гранли Даниэль атаковал сзади соперника. Это Кадри Башким заработал своей команде штрафной
  • 97'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Оденсе контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 95'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      95'
      Gustav Grubbe наказан за толчок Oliver Ross
    • 94'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      94'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!