Тур: 29. Стадион: Тиволи Ной.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
1'
11'
10
Блуме
Брор
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
71
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leo Mikic
-
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рид
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.31
|Прелец Ник
|6
|0.21
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.14
|Огринец Санди
|3
|0.1
|Мюллер Валентино
|3
|0.1
|Рогель Жан
|3
|0.1
|Шульц Кофи
|2
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.03
|Форст Джастин
|1
|0.03
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.03
|Alexander Ranacher
|1
|0.03
|Felix Bacher
|1
|0.03
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.03
|Томич Денис
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|4
|0.14
|Шаби Сейфедин
|4 (1)
|0.14
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.1
|Нутц Штефан
|2
|0.07
|Philipp Pomer
|2
|0.07
|Leo Mikic
|2
|0.07
|Matthias Gragger
|2
|0.07
|Belmin Beganovic
|1
|0.03
|Висмейер Юлиан
|1
|0.03
|Gontie Diomande
|1
|0.03
|Diego Madritsch
|1
|0.03
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Блуме Брор
|3
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|1
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Ungar
|4
|2
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|6
|0
|Лакнер Маркус
|4
|1
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Юришич Роко
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Diego Madritsch
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
5
Сваровски Тироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
17
10
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
25
15
Голы по времени матча
Забито
19
10
15 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
11%
4
40%
76-90
Пропущено
23
19
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
1
4%
7
37%
61-75
11
48%
3
16%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
5
31%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
22
24
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Забито
40
26
25 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
9
23%
1
4%
1-15
5
13%
6
23%
16-30
11
28%
5
19%
31-45
5
13%
7
27%
46-60
3
8%
1
4%
61-75
7
18%
6
23%
76-90
Пропущено
45
43
18 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
9
20%
4
9%
46-60
3
7%
12
28%
61-75
15
33%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рид
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
68
311
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
59
311
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1711
1117
622
523
127
325
127
127
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|60 - 18
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|0:1
|29
|9
|6
|14
|38 - 48
|19
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|1:0
|29
|5
|10
|14
|26 - 44
|16
|6.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|1:0
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|4.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5