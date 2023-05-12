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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:1
Первый тайм: 30'
Рид
0'
0:1
1' Гол
Шаби Сейфедин
11' Желтая карточка
Блуме Брор

Ход матча

1'
0:1
Шаби Сейфедин
(Belmin Beganovic)
11'
Блуме Брор
 
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
5.10
4.80
3.68
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
19
Форст
Джастин
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
4
Цигль
Марсель
24
Tin
Plavotic
77
Лутовац
Александар
3
Юришич
Роко
8
Michael
Martin
29
Diego
Madritsch
71
Ланг
Кристоф
14
Belmin
Beganovic
9
Шаби
Сейфедин
Сваровски Тироль
4-4-2
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.31
Прелец Ник 6 0.21
Забитцер Томас 4 (1) 0.14
Огринец Санди 3 0.1
Мюллер Валентино 3 0.1
Рогель Жан 3 0.1
Шульц Кофи 2 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Ринальди Лаутаро 1 0.03
Форст Джастин 1 0.03
Бехоунек Рафаэл 1 0.03
Alexander Ranacher 1 0.03
Felix Bacher 1 0.03
Эртльталер Юлиус 1 0.03
Томич Денис 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 4 0.14
Шаби Сейфедин 4 (1) 0.14
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.1
Нутц Штефан 2 0.07
Philipp Pomer 2 0.07
Leo Mikic 2 0.07
Matthias Gragger 2 0.07
Belmin Beganovic 1 0.03
Висмейер Юлиан 1 0.03
Gontie Diomande 1 0.03
Diego Madritsch 1 0.03
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Зульцбахер Лукас 7 0
Бехоунек Рафаэл 6 0
Мюллер Валентино 5 0
Блуме Брор 3 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Osarenren Okungbowa 1 1
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Ungar 4 2
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 6 0
Лакнер Маркус 4 1
Кронбергер Лука 4 1
Цигль Марсель 3 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Юришич Роко 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Diego Madritsch 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
5
Сваровски Тироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

17
10
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

25
15

Голы по времени матча

Забито

19
10
15 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
11%
4
40%
76-90

Пропущено

23
19
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
1
4%
7
37%
61-75
11
48%
3
16%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
5
31%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

22
24
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90

Забито

40
26
25 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
9
23%
1
4%
1-15
5
13%
6
23%
16-30
11
28%
5
19%
31-45
5
13%
7
27%
46-60
3
8%
1
4%
61-75
7
18%
6
23%
76-90

Пропущено

45
43
18 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
9
20%
4
9%
46-60
3
7%
12
28%
61-75
15
33%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рид

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
17
11
11
17
1.5
6
22
5
23
2.5
1
27
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 28 20 7 1 60 - 18 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 28 11 5 12 44 - 39 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 28 10 8 10 40 - 46 24
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 0:1 29 9 6 14 38 - 48 19
4.
Хартберг
 28 7 6 15 35 - 49 18
5.
Рид
 1:0 29 5 10 14 26 - 44 16
6.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 1:0 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 0:1 15 4 4 7 18 - 25 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 14 5 2 7 19 - 20 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 0:1 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Рид
 1:0 15 3 4 8 10 - 20 13
4.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 18 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Блуме Брор получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Belmin Beganovic сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
5.10
4.80
3.68
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Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:1 Рид онлайн

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