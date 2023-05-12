Тур: 29. Стадион: Тиволи Ной.
1:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолШаби Сейфедин
11' Желтая карточкаAlexander Ranacher
1:1
39' ГолЭртльталер Юлиус
43' Желтая карточкаDiego Madritsch
64' Желтая карточкаMatthias Gragger
67' Желтая карточкаБлуме Брор
68' Желтая карточкаЦигль Марсель
77' Желтая карточкаMaximilian Senft
88' Желтая карточкаЛакнер Маркус
90' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
90' Красная карточкаЮришич Роко
90'+10
Ход матча
1'
39'
43'
64'
67'
68'
77'
88'
90'
90'
10
Блуме
Брор
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
71
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leo Mikic
-
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рид
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.31
|Прелец Ник
|6
|0.21
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.14
|Огринец Санди
|3
|0.1
|Мюллер Валентино
|3
|0.1
|Рогель Жан
|3
|0.1
|Шульц Кофи
|2
|0.07
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.03
|Форст Джастин
|1
|0.03
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.03
|Alexander Ranacher
|1
|0.03
|Felix Bacher
|1
|0.03
|Томич Денис
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|4
|0.14
|Шаби Сейфедин
|4 (1)
|0.14
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.1
|Нутц Штефан
|2
|0.07
|Philipp Pomer
|2
|0.07
|Leo Mikic
|2
|0.07
|Matthias Gragger
|2
|0.07
|Belmin Beganovic
|1
|0.03
|Висмейер Юлиан
|1
|0.03
|Gontie Diomande
|1
|0.03
|Diego Madritsch
|1
|0.03
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Блуме Брор
|3
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Alexander Ranacher
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|1
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Ungar
|4
|2
|Лакнер Маркус
|5
|1
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|6
|0
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Юришич Роко
|3
|1
|Цигль Марсель
|4
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Diego Madritsch
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Maximilian Senft
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
6
Сваровски Тироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
17
10
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
26
16
Голы по времени матча
Забито
20
11
16 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
6
30%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
10%
4
36%
76-90
Пропущено
24
20
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
6
25%
1
5%
46-60
1
4%
7
35%
61-75
11
46%
3
15%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
5
31%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
22
24
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Забито
41
27
26 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
9
22%
2
7%
1-15
5
12%
6
22%
16-30
12
29%
29%
5
19%
31-45
5
12%
7
26%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
7
17%
6
22%
76-90
Пропущено
46
44
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
7
15%
6
14%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
9
20%
4
9%
46-60
3
7%
12
27%
61-75
15
33%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рид
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
69
311
213
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
78
59
312
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1811
1118
623
524
128
326
128
128
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|60 - 18
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|29
|4
|11
|14
|26 - 45
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5