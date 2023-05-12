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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Рид
0'
0:1
1' Гол
Шаби Сейфедин
11' Желтая карточка
Alexander Ranacher
1:1
39' Гол
Эртльталер Юлиус
43' Желтая карточка
Diego Madritsch
64' Желтая карточка
Matthias Gragger
67' Желтая карточка
Блуме Брор
68' Желтая карточка
Цигль Марсель
77' Желтая карточка
Maximilian Senft
88' Желтая карточка
Лакнер Маркус
90' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
90' Красная карточка
Юришич Роко
90'+10
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
19
Форст
Джастин
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
4
Цигль
Марсель
24
Tin
Plavotic
77
Лутовац
Александар
3
Юришич
Роко
8
Michael
Martin
29
Diego
Madritsch
71
Ланг
Кристоф
14
Belmin
Beganovic
9
Шаби
Сейфедин
Сваровски Тироль
4-4-2
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.31
Прелец Ник 6 0.21
Забитцер Томас 4 (1) 0.14
Огринец Санди 3 0.1
Мюллер Валентино 3 0.1
Рогель Жан 3 0.1
Шульц Кофи 2 0.07
Эртльталер Юлиус 2 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Ринальди Лаутаро 1 0.03
Форст Джастин 1 0.03
Бехоунек Рафаэл 1 0.03
Alexander Ranacher 1 0.03
Felix Bacher 1 0.03
Томич Денис 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 4 0.14
Шаби Сейфедин 4 (1) 0.14
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.1
Нутц Штефан 2 0.07
Philipp Pomer 2 0.07
Leo Mikic 2 0.07
Matthias Gragger 2 0.07
Belmin Beganovic 1 0.03
Висмейер Юлиан 1 0.03
Gontie Diomande 1 0.03
Diego Madritsch 1 0.03
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Зульцбахер Лукас 7 0
Бехоунек Рафаэл 6 0
Мюллер Валентино 5 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Блуме Брор 3 0
Огринец Санди 3 0
Alexander Ranacher 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Osarenren Okungbowa 1 1
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Ungar 4 2
Лакнер Маркус 5 1
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 6 0
Кронбергер Лука 4 1
Юришич Роко 3 1
Цигль Марсель 4 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Diego Madritsch 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Matthias Gragger 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Maximilian Senft 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
6
Сваровски Тироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

17
10
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

26
16

Голы по времени матча

Забито

20
11
16 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
6
30%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
10%
4
36%
76-90

Пропущено

24
20
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
6
25%
1
5%
46-60
1
4%
7
35%
61-75
11
46%
3
15%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
5
31%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

22
24
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90

Забито

41
27
26 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
9
22%
2
7%
1-15
5
12%
6
22%
16-30
12
29%
29%
5
19%
31-45
5
12%
7
26%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
7
17%
6
22%
76-90

Пропущено

46
44
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
7
15%
6
14%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
9
20%
4
9%
46-60
3
7%
12
27%
61-75
15
33%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рид

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
3
11
2
13
2.5
1
13
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
8
5
9
1.5
3
12
3
11
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
18
11
11
18
1.5
6
23
5
24
2.5
1
28
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 28 20 7 1 60 - 18 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 28 11 5 12 44 - 39 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 28 10 8 10 40 - 46 24
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
4.
Хартберг
 28 7 6 15 35 - 49 18
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 29 4 11 14 26 - 45 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 14 5 2 7 19 - 20 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 18 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
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Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
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    • Желтая карточка
      64'
      Matthias Gragger получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Юришич Роко уходит с поля. Matthias Gragger выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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