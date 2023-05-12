Тур: 32. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маккили Дэнни
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Влап
Михел
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
НЕК Неймеген
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.9
Среднее время на гол
46
100
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.95
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|11
|0.35
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.26
|Бренет Джошуа
|7
|0.23
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.19
|Стейн Сем
|6
|0.19
|Манфред Угалде
|6
|0.19
|Влап Михел
|3
|0.1
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|9 (2)
|0.29
|Таннан Уссама
|6
|0.19
|Маркеш Педру
|5
|0.16
|Маттссон Магнус
|4
|0.13
|Тавшан Элаис
|3
|0.1
|Маркес Иван
|3
|0.1
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|2 (1)
|0.06
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|9
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Таннан Уссама
|6
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
1
Твенте
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
13
23
Твенте
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (15)
42% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
НЕК Неймеген
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
39
13
23 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 25
6
15%
0
0%
1-15
9
23%
4
31%
16-30
8
21%
3
23%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
6
15%
1
8%
61-75
5
13%
4
31%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
15
29
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
5
33%
10
34%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
1
6%
5
21%
76-90
Забито
54
42
26 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
8
15%
2
5%
1-15
9
17%
4
10%
16-30
9
17%
8
19%
31-45
7
13%
8
19%
46-60
11
20%
6
14%
61-75
10
19%
14
33%
76-90
Пропущено
26
36
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
2
8%
6
17%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
7
27%
5
14%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0
Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2
Результаты матчей
Твенте
НЕК Неймеген
Точный счет
3:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
6 раз 38%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Твенте
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
79
96
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
69
313
312
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
2011
1615
1021
1120
724
229
229
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8