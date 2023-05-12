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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
4:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
21' Желтая карточка
Таннан Уссама
32' Желтая карточка
Проппер Робин
1:0
38' Гол
Черны Вацлав
41' Желтая карточка
Манфред Угалде
2:0
61' Гол
Мисиджан Вирджил
3:0
76' Гол
Мисиджан Вирджил
4:0
83' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+14

Ход матча

21'
 
Таннан Уссама
32'
Проппер Робин
 
38'
Черны Вацлав
(Мисиджан Вирджил)
1:0
41'
Манфред Угалде
 
59'
 
Маркеш Педру
Маттссон Магнус
59'
 
Крамер Йорис
Тавшан Элаис
61'
Мисиджан Вирджил
(Черны Вацлав)
2:0
69'
Стейн Сем
Влап Михел
 
70'
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
 
76'
Мисиджан Вирджил
(Зерруки Рамиз)
3:0
81'
Брама Вут
Зерруки Рамиз
 
81'
Кьёлё Матиас
Садилек Михал
 
83'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Черны Вацлав)
4:0
83'
 
Брюин Джорди
Димата Ландри
90'
Клеонизе Денильо
Черны Вацлав
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 530 Количество передач 322
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Твенте
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
НЕК Неймеген

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.9

Среднее время на гол

46
100

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.95
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 12 0.38
Ван Волфсвинкель Рикки 9 (3) 0.28
Мисиджан Вирджил 8 0.25
Бренет Джошуа 7 0.22
Стейн Сем 6 0.19
Манфред Угалде 6 0.19
Влап Михел 3 0.09
Смал Гийс 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Садилек Михал 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Зерруки Рамиз 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 9 (2) 0.28
Таннан Уссама 6 0.19
Маркеш Педру 5 0.16
Маттссон Магнус 4 0.13
Тавшан Элаис 3 0.09
Маркес Иван 3 0.09
Эль-Каруани Суфьян 2 0.06
Брюин Джорди 2 (1) 0.06
Сиссоко Ибрагим I 2 0.06
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Пропер Дирк 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 10 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Бренет Джошуа 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Манфред Угалде 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 7 1
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркеш Педру 1 0
Димата Ландри 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
1
Твенте
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

13
23
Твенте
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (16)
41% (13)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
28% (9)
22% (7)
НЕК Неймеген
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

43
13
24 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 5
16 Не забивали 26
6
14%
0
0%
1-15
9
21%
4
31%
16-30
9
21%
3
23%
31-45
5
12%
1
8%
46-60
7
16%
1
8%
61-75
7
16%
4
31%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Забито

15
29
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
5
33%
10
34%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
1
6%
5
21%
76-90

Забито

58
42
27 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
8
14%
2
5%
1-15
9
16%
4
10%
16-30
10
17%
8
19%
31-45
7
12%
8
19%
46-60
12
21%
6
14%
61-75
12
21%
14
33%
76-90

Пропущено

26
40
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
7
27%
6
15%
61-75
4
15%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0
Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2

Результаты матчей

Твенте
НЕК Неймеген

Точный счет

3:0
5 раз 31%
4:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:1
6 раз 38%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Твенте
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
7
9
10
6
2.5
4
12
3
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
3
13
1.5
3
13
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
20
12
17
15
1.5
10
22
12
20
2.5
7
25
3
29
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Витесс
 31 7 10 14 36 - 50 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 31 8 4 19 27 - 68 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
14.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
15.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • 93'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 91'
    Брюин Джорди из команды НЕК Неймеген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Тактическая замена. Черны Вацлав уходит с поля и его заменяет Клеонизе Денильо
  • 90'
    Контроль мяча: Твенте: 62%, НЕК Неймеген: 38%.
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    89'
    Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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