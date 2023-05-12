Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

82' Удар от ворот произведет Твенте

81' Тактическая замена. Садилек Михал уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело

81' Эль-Каруани Суфьян не смог попасть в створ ударом издали

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил забивает с правой ноги!

75' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

73' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Твенте

71' Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали

64' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

63' Матч прерван

63' Матч остановлен

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил забивает с правой ноги!

60' Хорошую попытку сделал Димата Ландри . Удар в створ, но вратарь начеку

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Смал Гийс нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

51' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.