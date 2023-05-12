Тур: 32. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Яблонски Свен
0'
1:0
8' ГолЗельке Дейви
1:1
18' ГолТусар Люка
24' Желтая карточкаМартель Эрик
1:2
33' ГолЙоветич Стеван
37' Желтая карточкаЛукебакио Доди
2:2
39' ГолХюберс Тимо
3:2
43' ГолСхири Эльес
45' Желтая карточкаДордой Мартон
4:2
69' ГолХюберс Тимо
72' Желтая карточкаХюберс Тимо
73' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
78' Желтая карточкаРохель Агустин
5:2
81' ГолГусенбашич Денис
90' Желтая карточкаСердар Суат
90' Желтая карточкаНганкам Жессик
90' Желтая карточкаРихтер Марко
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
1:0
18'
1:1
24'
33'
1:2
37'
39'
2:2
43'
3:2
45'
69'
4:2
72'
78'
81'
5:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
15 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
497 Количество передач 289
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.00 Точный счет – 1:1
-
1.80 Победа "Кёльна"
-
-
-
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Герта
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.23
Среднее время на гол
98
73
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.23
1.58
Среднее время на гол
73
56
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
1.08
1.4
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
83
64
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|7
|0.22
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.19
|Тиггес Штеффен
|5
|0.16
|Любичич Деян
|4
|0.13
|Гусенбашич Денис
|4
|0.13
|Майна Линтон
|3
|0.09
|Хюберс Тимо
|3
|0.09
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.34
|Зельке Дейви
|6 (1)
|0.19
|Рихтер Марко
|5
|0.16
|Йоветич Стеван
|4
|0.13
|Сердар Суат
|4
|0.13
|Тусар Люка
|4
|0.13
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.13
|Канга Вилфрид
|2
|0.06
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|8
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Мартель Эрик
|6
|0
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|7
|1
|Лукебакио Доди
|8
|0
|Рихтер Марко
|7
|0
|Рохель Агустин
|7
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Нганкам Жессик
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Кристенсен Оливер
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Тусар Люка
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
14
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Герта
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
16
19
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Герта
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
31
16
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
22 Не забивали 20
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
5
18%
6
38%
76-90
Пропущено
17
41
9 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
3
18%
5
12%
1-15
2
12%
8
20%
16-30
4
24%
8
20%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
4
24%
3
7%
61-75
3
18%
10
24%
76-90
Забито
19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
4
21%
2
9%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
6
32%
5
22%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Пропущено
34
26
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
15%
3
12%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
7
21%
8
31%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
7
21%
3
12%
61-75
6
18%
4
15%
76-90
Забито
47
39
24 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
8
17%
2
5%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
9
19%
7
18%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
5
11%
8
21%
61-75
10
21%
10
26%
76-90
Пропущено
51
67
25 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 29
8
16%
8
12%
1-15
6
12%
12
18%
16-30
11
22%
16
24%
31-45
6
12%
11
16%
46-60
11
22%
6
9%
61-75
9
18%
14
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1
Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0
Герта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2
Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1
Результаты матчей
Кёльн
Герта
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
610
97
610
115
214
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
610
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
248
1220
1319
923
131
329
131
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|15.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10