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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Яблонски Свен
Кёльн
5:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
8' Гол
Зельке Дейви
1:1
18' Гол
Тусар Люка
24' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:2
33' Гол
Йоветич Стеван
37' Желтая карточка
Лукебакио Доди
2:2
39' Гол
Хюберс Тимо
3:2
43' Гол
Схири Эльес
45' Желтая карточка
Дордой Мартон
4:2
69' Гол
Хюберс Тимо
72' Желтая карточка
Хюберс Тимо
73' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
78' Желтая карточка
Рохель Агустин
5:2
81' Гол
Гусенбашич Денис
90' Желтая карточка
Сердар Суат
90' Желтая карточка
Нганкам Жессик
90' Желтая карточка
Рихтер Марко
90'+4
5:2. Гол Дениса Хусейнбашича (ви...
4:2. Гол Тимо Хюберса (видео). Ч...

Ход матча

8'
Зельке Дейви
(Мартель Эрик)
1:0
12'
 
Рохель Агустин
Уремович Филип
18'
1:1
Тусар Люка
24'
Мартель Эрик
 
24'
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
 
33'
1:2
Йоветич Стеван
(Лукебакио Доди)
37'
 
Лукебакио Доди
39'
Хюберс Тимо
(Кайнц Флориан)
2:2
43'
Схири Эльес
(Майна Линтон)
3:2
45'
 
Дордой Мартон
46'
Тилманн Ян
Мартель Эрик
 
61'
 
Сердар Суат
Нидерлехнер Флориан
61'
 
Миттельштедт Максимилиан
Платтенхардт Марвин
61'
 
Нганкам Жессик
Дордой Мартон
69'
Хюберс Тимо
(Майна Линтон)
4:2
70'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
70'
Килиан Лука
Шиндлер Кингсли
 
72'
Хюберс Тимо
 
73'
 
Миттельштедт Максимилиан
78'
 
Рохель Агустин
80'
 
Эджуке Чидера
Лукебакио Доди
81'
Гусенбашич Денис
5:2
84'
Лемперте Тим
Майна Линтон
 
90'
 
Сердар Суат
90'
 
Нганкам Жессик
90'
 
Рихтер Марко

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 2
  • 15 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 497 Количество передач 289
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 137
Кёльн 78.8% (108)
X 14.6% (20)
Герта 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
29
Тусар
Люка
31
Дордой
Мартон
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
19
Йоветич
Стеван
Кёльн
4-2-3-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Герта

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.23

Среднее время на гол

98
73

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.23
1.58

Среднее время на гол

73
56

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

1.08
1.4

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

83
64

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 7 0.22
Кайнц Флориан 6 (3) 0.19
Тиггес Штеффен 5 0.16
Любичич Деян 4 0.13
Гусенбашич Денис 4 0.13
Майна Линтон 3 0.09
Хюберс Тимо 3 0.09
Тилманн Ян 2 0.06
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.34
Зельке Дейви 6 (1) 0.19
Рихтер Марко 5 0.16
Йоветич Стеван 4 0.13
Сердар Суат 4 0.13
Тусар Люка 4 0.13
Нганкам Жессик 4 (1) 0.13
Канга Вилфрид 2 0.06
Нидерлехнер Флориан 2 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 8 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Мартель Эрик 6 0
Шмиц Бенно 5 0
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Тилманн Ян 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Швебе Марвин 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Сольдо Никола 1 0
Олесен Матиас 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 7 1
Лукебакио Доди 8 0
Рихтер Марко 7 0
Рохель Агустин 7 0
Сердар Суат 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Нганкам Жессик 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Шуньич Иван 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Зельке Дейви 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Кристенсен Оливер 2 0
Дордой Мартон 2 0
Тусар Люка 1 0

Результаты матчей

Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
14
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Герта
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

16
19
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Герта
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

31
16

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

28
16
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
22 Не забивали 20
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
5
18%
6
38%
76-90

Пропущено

17
41
9 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
3
18%
5
12%
1-15
2
12%
8
20%
16-30
4
24%
8
20%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
4
24%
3
7%
61-75
3
18%
10
24%
76-90

Забито

19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
4
21%
2
9%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
6
32%
5
22%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Пропущено

34
26
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
15%
3
12%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
7
21%
8
31%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
7
21%
3
12%
61-75
6
18%
4
15%
76-90

Забито

47
39
24 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
8
17%
2
5%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
9
19%
7
18%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
5
11%
8
21%
61-75
10
21%
10
26%
76-90

Пропущено

51
67
25 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 29
8
16%
8
12%
1-15
6
12%
12
18%
16-30
11
22%
16
24%
31-45
6
12%
11
16%
46-60
11
22%
6
9%
61-75
9
18%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1
Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0
Герта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2
Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1

Результаты матчей

Кёльн
Герта

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
9
7
6
10
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
24
8
12
20
1.5
13
19
9
23
2.5
1
31
3
29
3.5
1
31
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
14.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
15.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Герта: 39%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 93'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    92'
    Рихтер Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    92'
    Безумный фол. Рихтер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Килиан Лука
  • Желтая карточка
    91'
    Нганкам Жессик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    91'
    Безумный фол. Нганкам Жессик грубо играет против соперника. Пострадал Хектор Йонас
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    91'
    Сердар Суат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья свистит. Сердар Суат атаковал сзади соперника. Это Ян Тильман заработал своей команде штрафной
  • 90'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Любичич Деян выиграл воздушное противоборство у Тусар Люка.
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