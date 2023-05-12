Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Йоветич Стеван не смог попасть в створ ударом издали

86' Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

86' Ян Тильман ослабляет давление, выбив мяч.

85' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

83' Эджуке Чидера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Г О О О О Л - Denis Huseinbasic первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

80' Удар от ворот произведет Герта

78' Рохель Агустин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Удар от ворот произведет Герта

78' Шабо Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хектор Йонас и попал в перекладину!

77' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

77' Denis Huseinbasic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Герта

73' Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хюберс Тимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Удар от ворот произведет Кёльн

72' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic

70' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

69' Г О О О О Л - Хюберс Тимо из команды Кёльн забил фантастический гол правой пяткой!

69' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Герта

64' Удар от ворот произведет Кёльн

63' Хорошую попытку сделал Нганкам Жессик . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Тактическая замена. Мартон Дардаи уходит с поля и его заменяет Нганкам Жессик

61' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хюберс Тимо и попал в каркас ворот!

59' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

59' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Ян Тильман. Удар в створ, но вратарь начеку

58' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ян Тильман ослабляет давление, выбив мяч.

58' Рихтер Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Герта

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Платтенхардт Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Платтенхардт Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Тиггес Штеффен пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен ловит мяч

51' Ян Тильман из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Тиггес Штеффен . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Шиндлер Кингсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шиндлер Кингсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Мартель Эрик уходит с поля и его заменяет Ян Тильман