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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 12725
Штурм
3:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
10' Гол
Табакович Харис
1:1
23' Гол
Саркария Манприт
36' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
1:2
39' Пенальти
Табакович Харис
2:2
62' Гол
Китеишвили Отар
3:2
63' Гол
Саркария Манприт
90'+5
1
Оконкво
Артур
24
Инголич
Сандро
5
Вютрих
Грегори
42
Аффенгрубер
Давид
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
11
Саркария
Манприт
10
Китеишвили
Отар
17
Тейшейра
Брайан
20
Эмега
Эмануэль
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
5
Балтакса
Матан
8
Холланд
Джеймс
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
25
Табакович
Харис
Штурм
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Штурм
Аустрия Вена

31 матч

64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
64.5%
15 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 24 победы

57 матчей

35.1%
24.6%
40.3%
20 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
15 побед 33 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
24.6%
42.1%
19 побед 14 ничьих 24 победы

История матчей

Б
3:1
Б
0:3
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Голы

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.45
1.32

Среднее время на гол

62
68

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.54
1.24

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

85
73

Голов в среднем за матч

1.49
1.28

Тотал матчей

2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
31
Больше 54%
Меньше 46%
26
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.3
Саркария Манприт 6 (1) 0.22
Китеишвили Отар 5 (1) 0.19
Хорват Томи 4 (1) 0.15
Хёйлунн Расмус 3 0.11
Айети Альбиан 3 0.11
Аффенгрубер Давид 3 0.11
Прасс Александр 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 2 0.07
Шнегг Давид 1 0.04
Вютрих Грегори 1 0.04
Боркович Александар 1 0.04
Газибегович Юсуф 1 0.04
Бовинг Виллиам 1 0.04
Горенц-Станкович Йон 1 0.04
Любич Иван 1 0.04
Ланг Кристоф 1 0.04
Вельс Моритц 1 0.04
Янтшер Якоб 1 (1) 0.04
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 14 (2) 0.52
Грубер Андреас 7 0.26
Фитц Доминик 6 (2) 0.22
Ранфтль Райнхольд 4 0.15
Келес Джан 3 0.11
Джукич Александар 2 0.07
Фишер Манфред 2 0.07
Браунёдер Маттиас 2 0.07
Доведан Никола 1 0.04
Польстер Мануэль 1 0.04
Мартинс Марвин 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Лайднер Дорон 1 0.04
Джуричин Марко 1 0.04
Тейгль Георг 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 6 1
Горенц-Станкович Йон 6 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Эмега Эмануэль 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 5 0
Табакович Харис 3 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Доведан Никола 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Грубер Андреас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Штурм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

2
17
Штурм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

19
20
Штурм
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Аустрия Вена
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

21
37

Голы по времени матча

Забито

27
25
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
4
15%
6
24%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
8%
2
7%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
2
15%
7
25%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
15%
9
41%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
3
14%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Забито

47
47
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
8
17%
3
6%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
5
11%
10
21%
31-45
7
15%
13
28%
46-60
10
21%
6
13%
61-75
11
23%
9
19%
76-90

Пропущено

21
45
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 23
3
14%
4
9%
1-15
4
19%
5
11%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
4
19%
7
16%
46-60
4
19%
10
22%
61-75
4
19%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0
Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1

Результаты матчей

Штурм
Аустрия Вена

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Штурм
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
8
5
5
9
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
10
4
1
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
22
5
16
11
1.5
18
9
6
21
2.5
8
19
1
26
3.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Штурм Аффенгрубер Давид 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Табакович Харис из команды Аустрия Вена забивает с точки!
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