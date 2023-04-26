Тур: 27. Стадион: Меркур Арена. Зрители: 12725
3:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолТабакович Харис
1:1
23' ГолСаркария Манприт
36' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
1:2
39' ПенальтиТабакович Харис
2:2
62' ГолКитеишвили Отар
3:2
63' ГолСаркария Манприт
90'+5
Ход матча
10'
0:1
23'
1:1
39'
1:2
62'
63'
44
Данте
Амаду
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Штурм
Аустрия Вена
31 матч
64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
64.5%
15 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 24 победы
57 матчей
35.1%
24.6%
40.3%
20 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
15 побед 33 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
24.6%
42.1%
19 побед 14 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.45
1.32
Среднее время на гол
62
68
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.54
1.24
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
85
73
Голов в среднем за матч
1.49
1.28
Тотал матчей
2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
31
Больше 54%
Меньше 46%
26
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.3
|Саркария Манприт
|6 (1)
|0.22
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.19
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.15
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.11
|Айети Альбиан
|3
|0.11
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.11
|Прасс Александр
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.07
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Ланг Кристоф
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|14 (2)
|0.52
|Грубер Андреас
|7
|0.26
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.22
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.15
|Келес Джан
|3
|0.11
|Джукич Александар
|2
|0.07
|Фишер Манфред
|2
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|1
|0.04
|Мартинс Марвин
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Лайднер Дорон
|1
|0.04
|Джуричин Марко
|1
|0.04
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|6
|1
|Горенц-Станкович Йон
|6
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Эмега Эмануэль
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Табакович Харис
|3
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Штурм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
2
17
Штурм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
19
20
Штурм
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Аустрия Вена
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
21
37
Голы по времени матча
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
4
15%
6
24%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
8%
2
7%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
2
15%
7
25%
61-75
2
15%
6
21%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
15%
9
41%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
3
14%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Забито
47
47
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
8
17%
3
6%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
5
11%
10
21%
31-45
7
15%
13
28%
46-60
10
21%
6
13%
61-75
11
23%
9
19%
76-90
Пропущено
21
45
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 23
3
14%
4
9%
1-15
4
19%
5
11%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
4
19%
7
16%
46-60
4
19%
10
22%
61-75
4
19%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0
Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1
Результаты матчей
Штурм
Аустрия Вена
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Штурм
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
95
85
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
104
112
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
1611
189
621
819
126
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 6