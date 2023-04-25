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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Жирона
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 160
Жирона 3.1% (5)
X 10% (16)
Реал Мадрид 86.9% (139)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Реал Мадрид
5.95
4.54
4.45
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13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
Жирона
4-1-4-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Жирона
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

3
2.67

Среднее время на гол

30
33

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.29
2.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
39

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (1) 0.23
Стуани Кристиан 7 (4) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.13
Цыганков Виктор 3 0.1
Мартинес Арнау 3 0.1
Мартин Иван 3 0.1
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Ромеу Ориоль 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.47
Винисиус Жуниор 9 0.3
Асенсио Марко 8 0.27
Вальверде Федерико 7 0.23
Родриго 5 (1) 0.17
Милитао Эдер 5 0.17
Модрич Лука 4 (1) 0.13
Васкес Лукас 3 0.1
Кроос Тони 2 0.07
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Себальос Дани 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

7
4
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

9
34
Жирона
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Реал Мадрид
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

16
38

Голы по времени матча

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
5
19%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
7
27%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
6
23%
9
33%
76-90

Пропущено

20
12
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Забито

15
35
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
13%
4
11%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
2
13%
10
29%
31-45
3
20%
4
11%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
5
33%
9
26%
76-90

Пропущено

26
13
18 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
23%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
7
27%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
4
15%
5
38%
76-90

Забито

41
62
16 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
3
7%
9
15%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
9
22%
14
23%
31-45
6
15%
6
10%
46-60
8
20%
10
16%
61-75
11
27%
18
29%
29%
76-90

Пропущено

46
25
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 17
9
20%
4
16%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
10
22%
5
20%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
8
17%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0

Результаты матчей

Жирона
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
11
4
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
10
5
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
27
3
15
15
1.5
21
9
4
26
2.5
9
21
1
29
3.5
4
26
1
29
4.5
1
29
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
11.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" сыграет дома с мадридским "Реалом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Иглесиас Хавьер

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 28.1% пользователей.
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Прогнозы 160
Жирона 3.1% (5)
X 10% (16)
Реал Мадрид 86.9% (139)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Реал Мадрид
5.95
4.54
4.45
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид

Исход игры
Жирона
3.1% (5)
Ничья
10% (16)
Реал Мадрид
86.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
46.67% (56)
Нет
53.33% (64)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
28.1% (45)
1:2 Реал Мадрид
21.3% (34)
0:1 Реал Мадрид
6.9% (11)
1:3 Реал Мадрид
6.9% (11)
1:1 Ничья
4.4% (7)
0:3 Реал Мадрид
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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