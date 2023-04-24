Тур: 31. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Иглесиас Хавьер
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
23
Мартин
Иван
18
Ромеу
Ориоль
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Реал Мадрид
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
3
2.67
Среднее время на гол
30
33
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2.29
2.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
39
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (1)
|0.23
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.23
|Рикельме Родриго
|4
|0.13
|Цыганков Виктор
|3
|0.1
|Мартинес Арнау
|3
|0.1
|Мартин Иван
|3
|0.1
|Эррера Янгель
|2
|0.07
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Ромеу Ориоль
|2
|0.07
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (5)
|0.47
|Винисиус Жуниор
|9
|0.3
|Асенсио Марко
|8
|0.27
|Вальверде Федерико
|7
|0.23
|Родриго
|5 (1)
|0.17
|Милитао Эдер
|5
|0.17
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.13
|Васкес Лукас
|3
|0.1
|Кроос Тони
|2
|0.07
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|10
|0
|Мартинес Арнау
|9
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Себальос Дани
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
7
4
Жирона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
9
34
Жирона
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Реал Мадрид
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
16
38
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
5
19%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
7
27%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
6
23%
9
33%
76-90
Пропущено
20
12
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
4
20%
2
17%
76-90
Забито
15
35
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
13%
4
11%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
2
13%
10
29%
31-45
3
20%
4
11%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
5
33%
9
26%
76-90
Пропущено
26
13
18 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
23%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
7
27%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
4
15%
5
38%
76-90
Забито
41
62
16 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
3
7%
9
15%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
9
22%
14
23%
31-45
6
15%
6
10%
46-60
8
20%
10
16%
61-75
11
27%
18
29%
29%
76-90
Пропущено
46
25
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 17
9
20%
4
16%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
10
22%
5
20%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
8
17%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0
Результаты матчей
Жирона
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
96
114
312
69
114
312
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
105
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
273
1515
219
426
921
129
426
129
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид
Исход игры
Жирона
0% (0)
Ничья
11% (9)
Реал Мадрид
89% (73)
Тотал 2.5
Больше
44.59% (33)
Меньше
55.41% (41)
Обе команды забьют
Да
43.24% (32)
Нет
56.76% (42)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
37.8% (31)
1:2 Реал Мадрид
20.7% (17)
1:3 Реал Мадрид
7.3% (6)
0:3 Реал Мадрид
6.1% (5)
1:1 Ничья
6.1% (5)
0:1 Реал Мадрид
4.9% (4)
2:2 Ничья
2.4% (2)
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